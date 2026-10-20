הרמטכ"ל, אייל זמיר, הצהיר היום (שלישי) כי צה"ל נמצא ברמת כוננות גבוהה לקראת הבחירות, לאחר שבשבוע האחרון תוגברו כוחות וחוזקו מערכי ההגנה בכלל הזירות.

במהלך ביקור באימון מפקדות של אוגדת עזה, הזהיר זמיר כי אויביה של ישראל ממשיכים לתכנן פעולות נגדה, והדגיש כי אחת המשימות המרכזיות של הצבא היא למנוע ניסיונות להשפיע על קיומן של הבחירות הדמוקרטיות באמצעות איומים ביטחוניים.

"מטרתנו היא לאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות ללא השפעה חיצונית", אמר הרמטכ"ל, והבהיר כי צה"ל פועל באופן יזום נגד איומים ולא מסתפק בהיערכות לתגובה לאחר התרחשותם.

"בשבוע האחרון חיזקנו את ההגנה ותגברנו את הכוחות בכלל הזירות, ואנחנו נמצאים ברמת דריכות ומוכנות גבוהה. אויבינו ספגו מכות קשות מאוד, אך הם ממשיכים לתכנן פעולות נגדנו. אנחנו פועלים בכלל גזרות הלחימה בתפיסה של הגנה קדמית וסיכול טרור. איננו ממתינים לאיומים, אלא פועלים באופן יזום להסרתם", אמר הרמטכ"ל.

במהלך הביקור בחן זמיר את כשירות הכוחות ואת מוכנותם למצבי חירום. נוסף על כך התקיימה הערכת מצב בהשתתפות מפקדי החטיבות, שבמסגרתה נבדקה מוכנות האוגדה למלחמה ולביצוע התוכניות האופרטיביות בתרחישים שונים.

הרמטכ"ל הקדיש חלק מרכזי מדבריו לכשלים שנחשפו במתקפת 7 באוקטובר ולצורך להבטיח כי מערכי ההגנה והפיקוד יפעלו אחרת בעתיד. "לקחי ה-7 באוקטובר מחייבים אותנו להבטיח שאירוע כזה לא יתרחש שוב לעולם", אמר זמיר. "עלינו להיות מוכנים תמיד, להבין שקיימים מרחבי עיוורון שאיננו מזהים ולהיערך לכל תרחיש".

לדבריו, "המבחן שלנו הוא המוכנות, הכשירות והקצב המבצעי. עלינו לוודא שהפקודות וההנחיות מיושמות עד אחרון המוצבים והכוחות בשטח, כדי שלא נאפשר לאויב להפתיע אותנו", הדגיש.

זמיר התייחס גם לפעילות המתמשכת של צה"ל נגד מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר, והגדיר את המשך המרדף אחריהם כמשימה מבצעית וערכית. "אנחנו מצויים ב'קרב רדיפה' מתמשך אחר המחבלים והפושטים שהשתתפו במתקפת ה-7 באוקטובר".