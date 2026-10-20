הרצוג נפגש עם נשיא הונגריה צילום: עומר מירון, לע"מ; סטילס: עמוס בן גרשום

נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח היום (שלישי) ביקור מדיני בהונגריה, שבמרכזו חיזוק היחסים בין שתי המדינות, הרחבת שיתופי הפעולה והמאבק באנטישמיות.

עם הגעתו לבודפשט התקבל הרצוג בארמון הנשיאות בידי נשיא הונגריה, אנדראש באקה, ובמהלך פגישתם הזהיר מפני האיום שמציבה איראן באמצעות ארגוני הטרור הפועלים בחסותה.

הרצוג הדגיש כי ההתמודדות עם הטרור אינה עניין ישראלי בלבד, אלא אתגר המחייב שיתוף פעולה בין מדינות המבקשות להגן על ביטחונן ועל חירות אזרחיהן.

"בשנים האחרונות אנו מתמודדים עם איום ברור ומתמיד של טרור קיצוני שמקורו באיראן", אמר הנשיא. לדבריו, מדובר בטרור המתפשט באמצעות שלוחותיה של טהרן, המפעילה רשת ארגונים קיצוניים במזרח התיכון ומאיימת גם על מדינות מחוץ לאזור.

"הברית בין האומות שוחרות החירות הכרחית למאבק בטרור", הדגיש הרצוג. הביקור החל בקבלת פנים רשמית בארמון הנשיאות, שלאחריה קיימו שני הנשיאים פגישה מדינית מצומצמת ובהמשך פגישה בילטרלית מורחבת. השיחות התמקדו בהעמקת הקשרים בין ישראל להונגריה, בפיתוח שיתופי הפעולה בין המדינות ובמאבק המשותף באנטישמיות. בתום הפגישות נשאו השניים הצהרות לתקשורת.

בפתח דבריו הודה הרצוג למארחו על קבלת הפנים ובירך אותו לרגל כניסתו לתפקיד נשיא הונגריה. הוא התייחס לרקע המקצועי של באקה, שכיהן בעבר כשופט בבית המשפט העליון וכשופט בבית הדין האירופי לזכויות אדם, והביע הערכה לניסיונו המשפטי.

הרצוג הקדיש חלק מנאומו להיסטוריה של העם ההונגרי ולמאבקו לחירות. הוא הזכיר כי בעוד ימים אחדים יצוינו 70 שנה למהפכה ההונגרית של 1956, שבמהלכה ביקשו ההונגרים להשתחרר משלטון הדיכוי ולהשיג חירות וריבונות. לדבריו, ההיסטוריה של שתי המדינות מלמדת כי עצמאות וחירות אינן מובנות מאליהן, וכי ההגנה עליהן מחייבת לעיתים הקרבה. "ההיסטוריה לימדה את האומות שלנו כי אין לראות בעצמאות ובחירות כמובנות מאליהן - מדובר בערכים שאנו חייבים לשמור ולהגן עליהם, גם במחיר כבד", אמר. הוא הוסיף כי ישראל משלמת את המחיר הזה מדי יום, משום שהיא רואה בהגנה על חירותה חובה.

בהמשך שיבח הרצוג את יחסיה של הונגריה עם ישראל ואת תפקידה בזירה האירופית. הוא תיאר את הונגריה כידידה וכבעלת ברית ותיקה, והודה לה על תרומתה לקידום היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי.

"הונגריה היא ידידת אמת בעלת ברית ארוכת שנים של ישראל", הצהיר הרצוג. לדבריו, בשנה האחרונה נרשמה העמקה משמעותית נוספת ביחסים בין המדינות. סוגיה מרכזית נוספת שעלתה בשיחות הייתה המאבק באנטישמיות וההגנה על הקהילה היהודית בהונגריה. הרצוג הזכיר את ההיסטוריה העשירה של יהדות הונגריה ואת תרומתה במשך מאות שנים לתרבות, למדע, לכלכלה ולחיים הציבוריים במדינה.

לצד זאת התייחס הנשיא לחורבן הקהילות היהודיות בהונגריה במהלך השואה, והדגיש כי זיכרון האירועים מחייב המשך מאבק באנטישמיות. "אני מודה להונגריה על מדיניותה הברורה והחד-משמעית הדוגלת באפס סובלנות לאנטישמיות על כל צורותיה, ועל מחויבותה להגן על הקהילות היהודיות שלה", אמר.

הרצוג שילב בדבריו גם זיכרון אישי ומשפחתי. הוא סיפר כי לפני 35 שנה הגיע אביו לבודפשט במסגרת הביקור הממלכתי הראשון של נשיא ישראל בהונגריה, ובאותה הזדמנות הביע תקווה להעמקת הידידות בין המדינות. "לפני שלושים וחמש שנים אבי עמד כאן, בבודפשט, במהלך ביקורו הממלכתי הראשון של נשיא ישראל בהונגריה, והביע את תקוותו כי הידידות בין ישראל להונגריה תמשיך להעמיק ולצמוח", אמר.

הנשיא הוסיף כי הוא רואה ביחסים שהתפתחו מאז את התממשות התקווה שהביע אביו. נשיא הונגריה אנדראש באקה מצידו בירך על ביקורו של הרצוג והדגיש כי הוא נועד הן לחזק את הקשר עם ההנהגה ההונגרית החדשה והן לאפשר את השתתפותו של נשיא ישראל בכנס הבינלאומי של יוזמת "קול העם", שייערך בבודפשט. באקה ציין כי גם אירוח משחקי הבית של נבחרת ישראל בכדורגל בהונגריה הוא ביטוי לשיתוף הפעולה המעשי בין המדינות.

לדבריו, הונגריה מקפידה על מדיניות של אפס סובלנות כלפי אנטישמיות ופועלת להבטחת ביטחונם של יהודים ושל מבקרים ממגוון רקעים. "הונגריה מגנה את האנטישמיות על כל צורותיה. אנו נוקטים מדיניות של אפס סובלנות כלפי אנטישמיות ומחויבים באופן נחרץ להגנה על הקהילות היהודיות ועל ביטחונן", אמר.

נשיא הונגריה הדגיש כי במדינתו מתגוררת אחת הקהילות היהודיות הגדולות במרכז אירופה, וכי חבריה יכולים לקיים את אורח חייהם הדתי ולשמר את זהותם ומסורתם בחופשיות. בהתייחסו ליחסים המדיניים בין המדינות ציין באקה כי במהלך השיחות אושר שאין סוגיות דו-צדדיות פתוחות בין ישראל להונגריה. הוא תיאר את הקשרים כיציבים ולבביים, והוסיף כי ישראל נחשבת לשותפה כלכלית חשובה של ארצו.

לצד ההצהרות על הידידות בין המדינות, באקה התייחס גם למצב הביטחוני במזרח התיכון והדגיש את חשיבות השמירה על המשפט ההומניטרי הבינלאומי. "אני סבור כי יש לכבד באופן מלא את המשפט ההומניטרי הבינלאומי, וכי יש להבטיח שהסיוע יגיע לזקוקים לו בבטחה וללא הפרעה", אמר.