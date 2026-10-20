איתמר איתם לוינטר: צריך לדעת מתי לוותר צילום: דוברות

הלחץ על יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר, לפרוש מהמרוץ לכנסת נמשך. בעקבות החלטתו של יו"ר כחול לבן בני גנץ להסיר את מועמדותו, הגיע מועמד מפלגת הציונות הדתית, איתמר איתם, למכינת עלי, ומשם פנה לוינטר במסר אישי הקורא לו לגלות אחריות לאומית ולוותר על ההתמודדות בבחירות.

איתם בחר להעביר את דבריו דווקא מהמכינה שבה למדו שניהם, וקשר בין הערכים שספגו בבית המדרש לבין ההחלטה הפוליטית שלדעתו נדרשת כעת מוינטר.

"בבית המדרש הזה למדתי על אחריות, עופר אחי, גם אתה יצאת מבית המדרש הזה", אמר איתם בפנייתו ליו"ר "עמך ישראל" והוסיף "בשום סקר אתה לא עובר את אחוז החסימה", אמר.

איתם הציג את הפרישה מההתמודדות כהחלטה שעשויה לבטא אחריות כלפי המחנה הפוליטי, ולא רק ויתור על שאיפות אישיות. את פנייתו לווינטר חתם במסר ישיר: "אחריות לאומית היא גם לדעת מתי לוותר".

בסקר שפורסם ב"וואלה" מוקדם יותר, שבוע בלבד לפני הבחירות לכנסת, לא עוברת מפלגת "עמך ישראל" את אחוז החסימה".

על פי הסקר, שנערך אתמול על ידי מכון לזר מחקרים, וינטר משיג רק 2.9% תמיכה בלבד.

גם בסקר שפורסם אתמול בחדשות 12 ונערך על ידי מכון 'מדגם' מפלגתו של וינטר נותרה מתחת לאחוז החסימה. בסקר זה השיגה מפלגת עמך "ישראל" 2.8 אחוזי תמיכה.