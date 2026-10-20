לצד השמות הגדולים ביותר ועם ציפייה ותקווה שהפעם זה ישתפר. הלילה (בין שלישי לרביעי) תצא לדרך עונה נוספת בליגת הככדורסל הטובה בעולם, ליגת ה-NBA.

לא פחות מ-4 שחקנים ישראליים ייקחו חלק בעונה הארוכה של הכדורסל האמריקאי, אך מעל כולם ניצב לו איך לא דני אבדיה.

אבדיה, כוכבה של פורטלנד שבעונה שעברה היה לשחקן הישראלי הראשון שמשחק ולוקח חלק באירוע האולסטאר היוקרתי, כשעל הדרך שבר שלל שיאים וקבע רגעים גדולים בקריירת המשחק שלו ב-NBA, נחשב כבר לכוכב של ממש.

כעת, רגע לפני תחילת העונה, באירופה ובארה"ב חוזים לאבדיה עונת שיא, עונה שאולי עוד תסתיים בתואר.

אתר הכדורסל 'יורוהופס' פרסם את דירוג עשרת השחקנים האירופים הטובים בליגת ה-NBA, והציב את אבדיה במקום השישי, לפני שמות כמו אלפרן שנגון ולאורי מרקאנן.

אבדיה מגיע לעונה החדשה אחרי עונת שיא בפורטלנד טרייל בלייזרס, שבה העמיד ממוצעים של 24.3 נקודות, 6.8 ריבאונדים ו-6.6 אסיסטים למשחק שהקנו לו בין היתר מקום לראשונה בקריירה במשחק האולסטאר האמריקאי.

אבדיה הוביל אמנם את פורטלנד לפלייאוף אך הודח כבר בסיבוב הראשון על ידי סן אנטוניו. מי שמוביל את הרשימה של השחקנים האירופיים המוביל ב-NBA הוא כמובן ניקולה יוקיץ' מדנבר ואחריו נמצאים ויקטור וומבניאמה מסן אנטוניו, יאניס אנטטוקומפו ממיאמי ולוקה דונצ'יץ' מלוס אנג'לס לייקרס. את החמישייה הראשונה משלים או.ג'י. אנונובי מניו יורק ניקס ואחריו אבדיה.

אך לא רק זאת. סוכנויות ההימורים בארצות הברית, דירגו את אבדיה במקום ה-24 ברשימת המועמדים לזכיה בתואר ה-MVP, המצטיין של עונת ה-NBA הקרבה ובאה, כאשר על פי הסוכניות יש לאבדיה יחס זהה לזה של כוכבים גדולים כמו קווין דוראנט, ג'מאל מארי, קארל-אנתוני טאונס ולאמלו בול לזכות בתואר היוקרתי, כשהוא מדורג מעל כוכבי על כמו לברון ג'יימס, ג'יימס הארדן, טריי יאנג, חברו לקבוצה דמיאן לילארד, קיירי אירווינג ורבים אחרים.

אבדיה מדורג גם במקום ה-22 ברשימת המועמדים לזכייה בתואר שחקן הקלאץ' של העונה, עם יחס של +5000, זהה לזה של ג'יימס הארדן ורק ל-25 שחקנים יש סיכויים טובים יותר משל אבדיה, לפי יחסי ההימורים, להיבחר לחמישייה הראשונה של העונה.

עכשיו זמן לשחק כדורסל ולהוכיח זאת על הפרקט.