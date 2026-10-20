ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' נפגשים כעת (שלישי) ביישוב עלי שבבנימין עם הרב אלי סדן, מייסד מכינת בני דוד ורבו של יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר.

הפגישה מתקיימת על רקע המאמצים הגוברים במחנה הימין להביא לפרישתו של וינטר מהמרוץ לכנסת, מחשש שקולות שיינתנו למפלגתו לא יתורגמו למנדטים.

על פי ההערכות, נתניהו וסמוטריץ' מבקשים לרתום את השפעתו של הרב סדן על תלמידו, בניסיון לשכנעו לפרוש מההתמודדות.

הפגישה נקבעה בעקבות סקרים פנימיים שהתקבלו אתמול והעלו חשש לפגיעה בסיכויי גוש הימין בשל אובדן מאות אלפי קולות למפלגות קטנות שלא יעברו את אחוז החסימה.

הביקור מגיע יממה לאחר הודעתו של יו"ר כחול לבן, בני גנץ, על פרישתו מהמרוץ לכנסת, החלטה שהגבירה את הקריאות בימין למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה לנהוג באופן דומה.

סמוטריץ' במסר לאחר פרישת בני גנץ דוברות

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' פנה אתמול לווינטר ולראשי מפלגות נוספות וקרא להם לפרוש מהמרוץ. "השמאל עכשיו מאורגן עם אפס זריקת קולות. למרבה הצער דווקא בימין המצב עכשיו הפוך לחלוטין. עופר וינטר וכמוהו עוד כמה רסיסי מפלגות שאין להם שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה, מהמרות על העתיד של מדינת ישראל", אמר סמוטריץ'.

שר התקשורת שלמה קרעי הצטרף לקריאה ואמר: "גנץ מגלה אחריות כלפי החברים שלו בשמאל כדי לא לאבד אף קול. הגיע הזמן שגם בימין יתעשתו. אם וינטר יפרוש, אוריד בפניו את הכובע".

גם שר החוץ גדעון סער קרא למפלגות הימין שאינן עוברות את אחוז החסימה לפרוש מההתמודדות. "מחיר בזבוז קולות ימין בבחירות אלה עלול להיות קטלני. גלו אחריות למען עם ישראל ולמען ארץ ישראל", אמר סער.