ברל'ה קרומבי באולפן ערוץ 7

איש האסטרטגיה ויו"ר תנועת תקומה, ברלה קרומבי, התארח באולפן ערוץ 7 בירושלים והזהיר מפני התרחישים הפוליטיים שעלולים להתממש לאחר הבחירות.

לדבריו, הסכנה המרכזית לימין אינה מסתכמת באובדן קולות למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, אלא גם באפשרות שיופעל לחץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים ממשלת אחדות עם גדי איזנקוט, ללא חלק משותפיו הנוכחיים.

בפתח הריאיון התייחס קרומבי לטענות מצד אנשי מפלגתו של עופר וינטר על לחצים פסולים המופעלים על מועמדים ופעילים במטרה להביא לפרישת המפלגה מהמרוץ.

קרומבי דחה את הטענות והזכיר את הודעת הפרישה של דודי בן ציון, שלדבריו הבהיר כי החליט לפרוש כדי למנוע אובדן קולות לימין. "אני קראתי את הפוסט של דודי בן ציון. אנחנו חברים טובים ואני מעריך אותו מאוד, עוד יותר אחרי שהוא פרש. בפוסט שלו הוא אומר שפרש בגלל סיבה אחת ויחידה, כדי לא לשרוף קולות לימין, כי מה שמוטל כרגע על הכף הוא יותר מדי כדי לקחת את הסיכון הזה".

לדבריו, יש פער משמעותי בין הביקורת שמותחים כיום אנשי וינטר על הלחצים המופעלים עליהם לבין שתיקתם לנוכח מחאות שהופנו בעבר כלפי נבחרי ציבור מהימין.

"עברנו פה ארבע שנים נוראיות של רדיפת חברי כנסת ושרים. אני זוכר את הסרטון שבו יריב לוין הלך עם אשתו למסעדה ורדפו אחריו בצורה נבזית. אותם אנשים שתקו. היום, כששמים ביישוב שלהם שלט שקורא לפרוש ולא לסכן את גורל המדינה, זה כבר לחץ פסול? בעיניי זה לא לחץ פסול".

בהמשך התייחס לסערה סביב הסרטון שפורסם נגד ללי דרעי, האם השכולה שמתמודדת ברשימה של וינטר. קרומבי סיפר כי פנה לפעיל שפרסם את הסרטון, יגאל מלכה, וכי האחרון מחק אותו. לדבריו, לא הייתה למפרסם כוונה לפגוע במשפחה השכולה.

קרומבי טען כי סביב הפרשה מתנהל קמפיין שנועד להציג כל קריאה לפרישת מפלגתו של וינטר כהתנהלות אלימה או פסולה. "יש פה קמפיין הפוך על הפוך, קמפיין מאוד ציני, שמשתמש בשכול ובזה שאנחנו רגישים לרדיפה של אנשים פרטיים. לוקחים את הקריאה המוצדקת והלגיטימית לאנשי עופר וינטר שלא לשרוף קולות, ועושים לה דה-לגיטימציה".

כשנשאל אם הוא רואה בהקמת ממשלת שמאל סכנה קיומית, השיב בחיוב והצביע על כמה מפלגות שלדבריו עלולות לגרום לאובדן קולות מכריע לימין.

"יש לנו כמה וקטורים מאוד מסוכנים. אחד זה הסיפור של וינטר, השני זה הסיפור של נעם, שעומדים על אזור 10 עד 15 אלף קולות שהם מסוגלים לשרוף, ויש גם את המפלגה של לייטנר בציבור החרדי. אנשים טובים, כוונות טובות, אבל הם לא עוברים את אחוז החסימה".

קרומבי הזהיר כי תוצאה כזאת עלולה להביא להקמת ממשלה שבה יאיר גולן יחזיק בתפקיד בכיר ומנסור עבאס יהיה הגורם המכריע בהישרדות הקואליציה.

"מה שעומד מעבר לאופק הוא שלטון שמאל שבו יאיר גולן יהיה שר בכיר, האצבע ה-61 תהיה של מנסור עבאס, ויואב סגלוביץ' יכול להיות שר בממשלה. יש פה סכנה אמיתית להתיישבות", אמר.

כשנשאל כיצד הוא מגדיר ממשלה עם בנט, ליברמן ואנשי הימין במפלגתו של איזנקוט כממשלת שמאל קיצונית, השיב כי יש לבחון את הרכב הקואליציה כולה.

לדבריו, "אפשר להסתכל על בנט ולהגיד שהוא חצה את הרוביקון אבל הוא לא נורא, וגם ליברמן לא נורא. אבל צריך לזכור מי יהיו הקולות המרכזיים בממשלה הזאת. בנט אולי יהיה שר הכלכלה וליברמן שר החוץ, אבל יאיר גולן יהיה שר הביטחון, מנסור עבאס יהיה האצבע ה-61, נעמה לזימי יכולה להיות שרת החינוך וגלעד קריב שר הדתות".

את הביקורת החריפה ביותר הפנה קרומבי כלפי גדי איזנקוט, שלדבריו מנסה להציג לציבור תדמית מתונה שאינה משקפת את תפיסותיו הביטחוניות והמדיניות.

"גדי איזנקוט הוא איש שמאל. היום הוא מתחפש לאיש ימין או לאיש שמאל לא מאיים. בכל הכהונה שלו בצה"ל, ובטח כרמטכ"ל, הוא הוביל מדיניות שמאל מאוד מסוכנת", טען.

קרומבי הזכיר את מדיניות העברת הכספים מקטאר לרצועת עזה ואת ההתנהלות מול ההפגנות על גדר הגבול. לטענתו, איזנקוט היה שותף מרכזי לעיצוב המדיניות הזאת ואף התגאה בה בעבר.

לצד הביקורת על איזנקוט, שב קרומבי לסוגיית עופר וינטר והסביר מדוע, להערכתו, למפלגתו לא היה סיכוי ממשי לעבור את אחוז החסימה.

"מי שמאמין שהיה לווינטר איזשהו סיכוי לעבור, יש לי מפלגת מדף של שאשא ביטון עם שמונה מנדטים למכור לו, או של אורלי לוי אבקסיס עם 12 מנדטים", אמר בחיוך.

לדבריו, הניסיון ממערכות בחירות קודמות מלמד כי מפלגות חדשות נוטות לאבד תמיכה ככל שמתקרב יום הבחירות, במיוחד כאשר אין להן בסיס מצביעים יציב ומנגנון שטח מסודר.

"מפלגה חדשה שאין לה בייס, אין לה מסורת הצבעה, אין לה באמת שטח ואין לה מנגנון מסודר, אם היא לא מתחילה את הבחירות ב-12 או 13 מנדטים, היא לא גומרת את הבחירות מעל אחוז החסימה. לא היה לווינטר שום סיכוי, זאת אגדה אורבנית. אגב, הוא גם לא מביא כל כך הרבה קולות מבחוץ, לפי כל הסקרים".

אלא שלדברי קרומבי, גם אם הימין יצליח למנוע אובדן קולות ולהשיג רוב בכנסת, עדיין תעמוד בפניו סכנה פוליטית משמעותית: הקמת ממשלת אחדות שתכלול את איזנקוט ותביא לדחיקתם של חלק מהשותפים הנוכחיים.

"אני בעד אחדות, אבל כל פעם שמכניסים את השמאל קוראים לזה ממשלת אחדות. את הימין מותר להחרים, וכשמחרימים את הימין פתאום אין בעיה עם האחדות. יש פה צביעות גדולה מאוד".

לדבריו, הניסיון הפוליטי מוכיח שממשלות שבהן יושבות מפלגות בעלות תפיסות מנוגדות מתקשות לקדם מדיניות משמעותית.

"מה שקוראים ממשלת אחדות היא ממשלת שיתוק לאומי. הממשלה שבה בני גנץ היה שר הביטחון וראש ממשלה חליפי הייתה אם כל ממשלות השיתוק. היא התקיימה כשנה ולא הצליחה לעשות כלום. גם ממשלת בנט, שבה היו מצד אחד איילת שקד ומצד שני ניצן הורוביץ, לא הצליחה באמת למשול".

קרומבי הדגיש כי ממשלה המבקשת להוביל שינוי חייבת להישען על תפיסת עולם ברורה ועל שותפים המחזיקים באג'נדה משותפת.

"מי שרוצה משילות, הממשלה צריכה להיות עם אופי, עם גוון מאוד ברור ועם אג'נדה מאוד ברורה. יש סכנה אמיתית שביום שאחרי הבחירות, אם לא נביא 61, ואולי אפילו אם נביא, יהיה לחץ גדול על הליכוד ועל נתניהו להקים ממשלת אחדות עם איזנקוט".

לדבריו, הוא חושש במיוחד מהשלכותיה של ממשלה כזאת על ההתיישבות ביהודה ושומרון, אך גם מהאפשרות שהלחץ להקמתה יגיע דווקא מארצות הברית.

"מאוד מטריד אותי שטראמפ בחר להתערב בבחירות", אמר קרומבי. הוא הסביר כי אף שטראמפ הביע תמיכה בנתניהו, בסביבתו פועלים גורמים שעשויים לקדם לאחר הבחירות הקמת ממשלה ללא סמוטריץ' ובן גביר.

"טראמפ לא פועל בחלל ריק. יש את ג'ארד קושנר, יש את וויטקוף, ויש כוחות שראינו גם במהלך המלחמה. יש סכנה אמיתית שיגיע לחץ חזק מאוד מוושינגטון ביום שאחרי הבחירות להקים ממשלה בלי הגורמים הקיצוניים".

קרומבי תיאר תרחיש שבו ידרשו גורמים אמריקניים מנתניהו להותיר מחוץ לממשלה גם את יאיר גולן וגם את סמוטריץ' ובן גביר, ולהקים ממשלת מרכז רחבה.

כשנשאל אם ייתכן שהלחץ הזה יהיה המחיר של תמיכת טראמפ בנתניהו, השיב: "יכול להיות, ואם כן זה חמור מאוד".

הוא הוסיף מסר חריף נגד התערבות חיצונית בענייניה הפנימיים של ישראל: "אנחנו מדינה ריבונית. אלפיים שנה התפללנו, לא שהפריץ טראמפ ינהל אותנו. פעם היה לנו את הפריץ הרע ביידן והיום הפריץ הטוב. אנחנו מדינה ציונית. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. בואו נעשה מה שטוב לישראל ולא מה שטוב לטראמפ".

עם זאת, קרומבי הביע שביעות רצון מהבהרתו של נתניהו כי בכוונתו להקים ממשלה על בסיס שותפיו הנוכחיים, וכי קריאתו לאיזנקוט להצטרף אינה כרוכה בהחרמת מפלגות הימין.

"אני שמח מאוד שראש הממשלה הבהיר שכשהוא אומר ממשלת אחדות, הוא מתכוון על בסיס הכוחות הקיימים בגוש הימין. אם איזנקוט רוצה אחדות, שיצטרף גם. אבל למה צריך להחרים את בן גביר ואת סמוטריץ' כדי להכניס את איזנקוט?".

בהמשך הריאיון התייחס קרומבי לחששו של איתמר בן גביר כי נתניהו יעדיף לצרף את איזנקוט לממשלה אם עוצמה יהודית לא תגיע למספר דו-ספרתי של מנדטים.

קרומבי החמיא ליכולותיו הפוליטיות של בן גביר, אך העריך כי החשש שהוא מביע הוא גם חלק מהמאבק על קולות הבוחרים.

"בן גביר הוא קמפיינר תותח. אחרי נתניהו הוא באמת אחד הקמפיינרים הטובים בימין. זכותו כראש מפלגה, שגם חושש ליום שאחרי וגם נלחם על כל קול, להגיד את הדברים האלה. אבל אחרי שנתניהו הבהיר את הדברים בצורה בלתי משתמעת לשתי פנים, אני לא חושב שהחשש הזה קיים".

באופן מפתיע, קרומבי טען כי התחזקות משמעותית מדי של בן גביר עלולה דווקא להקשות עליו להיכנס לממשלה הבאה.

"אם הוא היה מגיע ל-14 או 15 מנדטים, היה הרבה יותר קשה לציבור הישראלי ולימין להכיל אותו כשר ביטחון. דווקא העובדה שהוא נמצא היום על תשעה או עשרה מנדטים, גדל בצורה מידתית ומתבגר לאט, טובה לו".

לדבריו, התחזקות חדה של עוצמה יהודית הייתה עשויה להעניק לגיטימציה ציבורית ופוליטית גדולה יותר לדרישה להקים ממשלה בלעדיו.

"אם בן גביר היה מגיע ל-14 או 15 מנדטים, גם הלחץ מוושינגטון היה הרבה יותר גדול לא להכניס אותו לממשלה. גם לשמאל הייתה הרבה יותר לגיטימציה להגיד לאיזנקוט: עכשיו בן גביר עם 15 מנדטים, תיכנס לממשלה ותציל אותנו".

קרומבי הוסיף כי בעיניו בן גביר כבר עבר כברת דרך משמעותית בפוליטיקה הישראלית. "בן גביר עשה תהליך מדהים, מהשוליים, מהקצה, ללב הקונצנזוס של הציבור הישראלי. הוא היה שר לביטחון לאומי מצוין, עשה דברים מדהימים עם כיתות הכוננות ועם רפורמת הנשק".

לקראת סיום הריאיון נשאל קרומבי על האפשרות שנתניהו יפתח בימים האחרונים של מערכת הבחירות בקמפיין אגרסיבי לשאיבת קולות ממפלגות הימין הקטנות.

"המשתה עוד לא התחיל", השיב, אך הביע תקווה כי הפעם יימנעו מפלגות הגוש ממאבק פנימי שעלול לפגוע בסיכוייהן להרכיב ממשלה.

"אני חושב שגם בצלאל וגם איתמר עושים קמפיין מאוד יפה, והם הגיעו עם שורה של הישגים. אני מאוד מקווה שלא נתחיל את הקניבליזציה הזאת בתוך הגוש".

את דבריו חתם בקריאה למפלגות הימין להתמקד בהבאת מצביעים חדשים ולא בהעברת קולות ביניהן: "חבר'ה, בואו תביאו קולות מבחוץ, מהשמאל, מליברמן, מבנט ומאיזנקוט. חבל לאכול את הראש אחד לשני".