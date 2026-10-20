בקיץ האחרון השקיעה מכבי ת"א זמן רב בשכנוע שחקנה הדני, איפה לונדברג לחתום לעונה נוספת במדים הצהובים של תל אביב.

הערב (שלישי) הודיעה האלופה מת"א על פציעתו של לונדברג כשזה סובל מקרע חלקי בגיד הארבע-ראשי, כל זאת רגע לפני משחקה החשוב במסגרת מפעל היורוליג היוקרתי, מול ריאל מדריד הספרדית.

לונדברג הגיע למכבי ת"א באמצע העונה שעברה ומהרגע הראשון הצטיין כשהוביל אותה לסדרת ניצחונות ארוכה שקירבה את מכבי להופעה למרות עונה רעה בפלייאוף היורוליג.

העונה, ב-6 משחקים במפעל היורוליג היוקרתי העמיד לונדברג ממוצעים של 7.7 נקודות, 2.5 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, ב-28.6% ל-2 נקודות ו-34.8% ל-3.

פציעתו זו של הדני תביא להיעדרות ארוכה מהמגרשים, כשעל פי ההערכות ומקרי העבר הוא צפוי להיעדר לבין 6 ל-8 שבועות, מה שיביא לכך שייעדר מ-3 משחקי דרבי תל אביבים, בהם משחק הליגה, משחק גמר גביע ווינר סל ומשחק היורוליג מול היריבה העירונית האדומה של תל אביב.

זו לא הפעם הראשונה שלונדברג נפצע ונעדר בשל כך ממשחקי מכבי, כאשר כבר כשהצטרף נפצע והושבת לשבועיים, לאחר מכן נעדר גם במהלך החודשים פברואר-אפריל וכעת עשוי לחזור לפרקט רק במהלך חודש דצמבר.