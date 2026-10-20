איך לגשת לתקופת בחירות \ פתחו שערים #29 - הרב ליאור אנגלמן

הרב ליאור אנגלמן, סופר וראש בית המדרש הקהילתי בכפר סבא, קורא לציבור הבוחרים לקבל החלטה עצמאית בקלפי, מבלי לאפשר לקמפיינים פוליטיים או להוראות של רבנים להכריע עבורם.

בפודקאסט "פתחו שערים" התייחס הרב אנגלמן לאווירה הציבורית לקראת הבחירות, מתח ביקורת על השיח בין המחנות הפוליטיים והזהיר מפני הפיכת מחלוקת לגיטימית למאבק שבו כל צד מבקש להשתיק את האחר.

"כרגע אין לנו תרבות מחלוקת, כרגע יש לנו תרבות כיבוש. כל אחד רוצה לכבוש את דעת הקהל ולשכנע שהוא האמת, ולכן הוא מגחך ומלעיג את מי שאומר אחרת", אמר.

לדבריו, במקום לנסות להבין את עמדתו של הצד השני, הדיון הציבורי הפך לתחרות על השפעה ועל ניצחון בוויכוח. "האמת אצלי, ואני אכבוש את דעת הקהל", תיאר את הגישה שלדבריו מאפיינת את השיח הפוליטי.

מנגד, הרב אנגלמן הציג את הדרך שבה לדעתו צריכה להתנהל מחלוקת אמיתית: "ויכוח אמיתי, מחלוקת לשם שמיים, היא מחלוקת שמוכנה רגע להקשיב, לשמוע, להבין מה נקודת האמת שאתה מעלה".

הוא הדגיש כי הקשבה אינה מחייבת ויתור על עמדות או טשטוש הבדלים אידיאולוגיים. לדבריו, ניתן להחזיק בהשקפת עולם ברורה ונחרצת, ובמקביל לכבד את מי שחושב אחרת ולא לראות בו אויב.

בהמשך נשאל הרב אנגלמן כיצד ראוי לאזרח להחליט למי להצביע בבחירות לכנסת. בתשובתו קרא לבוחרים להפעיל שיקול דעת עצמאי, לבחון את העמדות והאפשרויות הפוליטיות ולא להעביר את האחריות להכרעה לידי אחרים.

"לא לתת לאנשים להחליט בשבילי, לא לתת לפרסומאים להחליט בשבילי, לא לתת לרבנים להחליט בשבילי", אמר.

הרב הבהיר כי אין פסול בהתייעצות עם רבנים ובהקשבה לעמדותיהם, אך לשיטתו ההכרעה הסופית צריכה להתקבל על ידי האדם עצמו.

הוא גם הביע הסתייגות מהזדהות מפלגתית של אנשי תורה, והסביר כי הוא מעדיף לראות רבנים כדמויות שמייצגות ציבור רחב ולא מחנה פוליטי מסוים. "אני מעדיף שרב לא יהיה מזוהה עם פלג, אלא הוא יהיה כלל", הסביר.

במהלך השיחה חשף הרב אנגלמן כי בעבר הוצע לו להשתלב בפוליטיקה ולהתמודד במקום השלישי ברשימת הבית היהודי. לדבריו, הוא בחר לדחות את ההצעה, ובהמשך פנו אנשי המפלגה לאורי אורבך.

לצד הביקורת על השיח הפוליטי, הרב אנגלמן ביקש גם להזכיר את האחריות הכבדה המוטלת על נבחרי הציבור, וקרא לגלות כלפיהם הערכה רבה יותר.

לדבריו, גם כאשר אדם אינו מרוצה מתוצאות הבחירות או מתנגד לעמדותיו של נבחר ציבור מסוים, עליו לזכור כי אותו נבחר נושא באחריות לכלל אזרחי ישראל, ולא רק למי שהצביע עבורו.