אף אוהד כדורגל לא יכול לשכוח את מרץ 2017, אז אירחה ברצלונה את פריז סן ז'רמן למשחק גומלין במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות.

שבוע לפני כן ברצלונה הובסה בחוץ על ידי הצרפתים בתוצאה החד-צדדית, 0:4 ונדמה היה שאבדו סיכוייה של ברצלונה. אך אז הגיע משחק הגומלין שם ברצלונה ניצחה 1:6 לעיניי הקהל הביתי והעפילה לרבע גמר ליגת האלופות במה שהיה למהפך הגדול ביותר שראה טורניר הכדורגל האירופי היוקרתי מאז.

הערב (שלישי) נפגשו ברצלונה ופריז פעם נוספת, במה שבקלות יכול היה להיות משחק גמר ליגת האלופות.

היה זה משחק בין שתי הקבוצות שנמצאות יחד בראשות טבלת ליגת האלופות, עם 6 נקודות והפרש שערים דומה אחרי שני מחזורים.

ובכל זאת, בעוד פריז שולטת בכל המפגשים ביניהן מאז מרץ 2017 ההוא, כשנקמה בה עם הדחות בשמינית גמר ב-2021, ברבע הגמר ב-2024 ובשלב הליגה אשתקד, ברצלונה היא הקבוצה בכושר הטוב ביותר בכל יבשת אירופה אם לא בעולם כולו כשהגיעה למשחק החוץ בפארק דה פראנס שבפריז עם מאזן מושלם של 11 ניצחונות מ-11 משחקים בכל המסגרות תוך שהיא מציגה את ההתקפה הטובה ביותר באירופה עם 48 שערי זכות.

אך כאמור הערב פגשה ברצלונה קבוצה לא פחות טובה ממנה, כזו שמתהדרת בתואר אלופת אירופה המכהנת - פריז סן ז'רמן ומה שנדמה היה כשווה כוחות נגמר בניצחון הצרפתים בתוצאה 2:4.

דואה ניצל טעות של לאמין יאמל בכדי לכבוש את היתרון של הצרפתים כבר בדקה ה-38 של המחצית הראשונה, ברצלונה מנגד מיהרה להשוות עם פתיחת המחצית השניה בדקה ה-55, אך פריז המארחת החזירה לעצמה את היתרון עם שער בדקה ה-72.

בדקה ה-79 הגיע עוד רגע גאוני של לאמין יאמל שהשווה את התוצאה מזווית קשה, אך פריז לא אמרה נואש וכעבור 3 דקות בלבד החזירה את היתרון.

מכאן ברצלונה כבר לא חזרה כשפריז עוד הוסיפה אחד נוסף. זה נגמר עם 2:3 גדול לאלופת אירופה הצרפתית שמראה שעוד מוקדם להכתיר את ברצלונה כיורשת שלה ולהספיד אותה כל כך מהר.

רצף השיא של ברצלונה נשבר רגע לפני הקלאסיקו הספרדי במסגרת הליגה מול היריבה המושבעת והמרה, ריאל מדריד.