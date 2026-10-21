ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל לחידוש התקיפות הנרחבות באיראן, ואף הנחה את צה"ל בתחילת החודש להכין תוכנית למתקפה גדולה נוספת, כך דיווח העיתון "פייננשל טיימס", מפי שלושה גורמים המעורים בפרטים.

על פי הדיווח, צה"ל נערך למערכה אווירית בת כמה ימים, שתוכננה לצאת לדרך בסוף השבוע של 10 באוקטובר.

התוכנית כללה תקיפת מתקני גרעין, יעדים המזוהים עם המשטר האיראני ותשתיות אזרחיות, בהן תחנות כוח.

שלושת הגורמים מסרו כי הסיבה המרכזית לכך שהמבצע לא יצא לפועל הייתה התנגדותו של טראמפ לחידוש המלחמה לפני בחירות האמצע בארצות הברית, שיתקיימו ב-3 בנובמבר.

הנשיא האמריקני חושש מהשלכותיה של הסלמה צבאית נוספת על המצב הכלכלי ועל מחירי האנרגיה, בתקופה שבה הוא נתון ללחץ פוליטי מבית.

למרות דחיית המתקפה, נתניהו וטראמפ ממשיכים לאיים בחידוש הפעילות הצבאית נגד איראן. לדברי אחד הגורמים ששוחחו עם העיתון, האפשרות שישראל וארצות הברית יחדשו את התקיפות בשבועות הקרובים עדיין עומדת על הפרק.

"או שיהיה הסכם או שתהיה מתקפה", אמר הגורם, שהסביר כי הממשל האמריקני מבקש להביא את איראן להסכמות בנוגע לתוכנית הגרעין ולשליטה במצר הורמוז, כחלק מהסדר שיביא לסיום המלחמה.

בתוך כך, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' הגיע ביום שני לישראל ונועד עם נתניהו ועם בכירים נוספים במערכת הביטחון. לפי אחד המקורות, גורמים ישראלים הציגו לאמריקנים בנק מטרות מעודכן באיראן, המבוסס על מידע מודיעיני חדש שנאסף בחודשים האחרונים.

בין המטרות שהוצגו נכללות גם תשתיות אזרחיות שלא הותקפו במהלך המערכה הקודמת. עם זאת, עדיין לא ברור אם ארצות הברית הייתה אמורה להשתתף ישירות במבצע שתוכנן לאוקטובר, או שישראל התכוונה להוביל אותו בעצמה.

אחד הגורמים המעורים בפרטים העלה אפשרות נוספת, שלפיה ההיערכות הישראלית למתקפה נועדה גם להגביר את הלחץ על טהרן במסגרת המשא ומתן. לדבריו, ההחלטה הסופית על חידוש המתקפה תלויה בעמדתו של הנשיא האמריקני.

סגנית דוברת הבית הלבן, אנה קלי, מסרה לעיתון כי איראן נמצאת במצב קשה מבחינה כלכלית וצבאית. לדבריה, המאמצים האמריקניים להטיל מצור על נמלי איראן ולאפשר את מעבר הנפט ממדינות המפרץ דרך מצר הורמוז נושאים פרי. היא שבה והבהירה כי ארצות הברית לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע.

הדיווח מתפרסם בשעה שצה"ל נמצא בכוננות מוגברת לקראת הבחירות לכנסת, שיתקיימו ביום שלישי הבא, 27 באוקטובר. במסגרת ההיערכות הוחלט על ביטול חופשות לחיילים החל מיום חמישי ועד לאחר הבחירות.

הרמטכ"ל אייל זמיר הסביר כי מטרת הצעדים היא להבטיח את קיומן התקין והבטוח של הבחירות, לנוכח האיומים הביטחוניים על ישראל.

ברקע הדברים ניצב גם החשש במערכת הביטחון מפני השלכותיה של מלחמה נוספת על ההליך הדמוקרטי בישראל. גורמים ביטחוניים בהווה ובעבר הביעו דאגה מהאפשרות שפתיחת מערכה רחבה סמוך לבחירות תשפיע על קיומן ועל תהליך הקמת הממשלה לאחריהן.

בשבוע שעבר דיווח אתר אקסיוס כי נתניהו וטראמפ שוחחו על האפשרות לחדש את התקיפות באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. עם זאת, גורם אמריקני הכחיש בהמשך כי שיחה כזו התקיימה. לשכת ראש הממשלה הכחישה אז כי נתניהו מבקש לפתוח במלחמה לפני הבחירות.

צפו: נתניהו שוחח עם טראמפ והודה לו על תמיכתו צילום: דוברות

ביום שני פרסם נתניהו סרטון מבסיס של חיל האוויר, שבו נשמעה שיחתו עם טראמפ. "דונלד, אמרת שיש לנו עבודה לסיים, ואנחנו נסיים אותה יחד", אמר נתניהו לנשיא האמריקני.

טראמפ השיב לו: "אתה לוחם גדול, ואנחנו נוכיח את זה בקרוב מאוד. אתה האיש שאני רוצה לצדי".

המתיחות מול איראן נמשכת מאז הפסקת האש השברירית שהושגה באפריל האחרון, לאחר המתקפה המשותפת של ישראל וארצות הברית. בחודשים שחלפו מאז נרשמו חילופי תקיפות בין וושינגטון לטהרן, על רקע המאבק על השליטה במצר הורמוז והמחלוקת סביב תוכנית הגרעין האיראנית.

לשכת ראש הממשלה לא השיבה לפניות חוזרות של "פייננשל טיימס" לקבלת תגובה לדיווח. דובר צה"ל סירב להתייחס לדברים.