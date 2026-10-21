ראש עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, קרא לציבור החרדי לצאת למחאה רחבת היקף שתשבש את התנועה ותביא להשבתת המדינה, בעקבות מעצרם של חרדים המוגדרים כעריקים משירות צבאי.

בהקלטות של שיחות פנימיות שקיים לפני כמה חודשים, ונחשפו הבוקר (רביעי) בכאן רשת ב', נשמע רובינשטיין מציע לאמץ את דרכי הפעולה של מחאת קפלן, כדי להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות.

בדבריו הציג ראש העירייה את המחאה נגד הרפורמה המשפטית כדוגמה למאבק ציבורי שהצליח להשפיע על מהלכים פוליטיים. הוא טען כי הציבור החרדי יכול להשתמש באמצעים דומים, ובהם חסימת צמתים ושיבוש התנועה בכבישים, כדי להביא לשינוי במדיניות כלפי צעירים חרדים שאינם מתגייסים.

"איך הם עצרו את הרפורמה המשפטית? נשק? מה פתאום נשק. הרמזור! עושים אותו עיוור צבעים, משביתים את המדינה", אמר רובינשטיין באחת ההקלטות.

הוא המשיך והסביר כי לשיטתו אין סיבה שהציבור החרדי יימנע משימוש בדרכי מחאה שננקטו בעבר בידי קבוצות אחרות. "מה שמותר למחאת קפלן מותר גם לנו. הם לימדו אותנו איך לנהל מאבק".

בהמשך הציג רובינשטיין גם את המקומות שבהם, לדעתו, יש לקיים את פעולות המחאה. הוא הזכיר את ההפגנות שנערכו בבני ברק בתקופת המאבק ברפורמה המשפטית, וקרא להעביר את המחאה החרדית לתל אביב ולצמתים ברחבי המדינה. "הם באו לבני ברק, אנחנו נלך לתל אביב. צריך להתחיל לצלוע בצמתים, לצלוע במדינה. רבותיי, אפשר לעצור".

אלא שהקריאה למאבק המוני לא הייתה הנושא היחיד שעלה בשיחות. רובינשטיין התייחס גם לראש הממשלה בנימין נתניהו ולדרך שבה, לטענתו, ניתן להשפיע על החלטותיו באמצעות הפעלת לחץ ציבורי.

ראש עיריית ביתר עילית השתמש בשפה חריפה בהתייחסו לנתניהו, ואף הציג את נכונותו, לשיטתו, להגיב ללחצים פוליטיים כסיבה לכך שהציבור החרדי צריך להגביר את מאבקו.

"מי שיש לו טענות על בנימין בן צילה שהוא שקרן, הוא טיפש", אמר רובינשטיין, ובהמשך הוסיף: "בגלל שהוא בנדיט, ורוצים שהבנדיט יהיה שלנו".

לדבריו, נתניהו משנה את התנהלותו בהתאם לעוצמת הלחץ המופעל עליו, ולכן הפגנות המוניות עשויות להשפיע גם על עמדותיו בסוגיית מעצרי העריקים. "הבנדיט הזה עובד כל השנים רק לפי רמת הלחץ. נקודה. איך שהתחילו הפגנות נגד הרפורמה המשפטית, כך פחתו האמירות שלו נגד הדבר הזה", אמר.

מטעמו של ראש עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, לא נמסרה תגובה לפרסום.