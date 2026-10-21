נהג המונית שנעצר בידי המסתערבים משטרת ישראל

נהג מונית בן 48 מבית לחם, שעל פי החשד עסק במקביל לעבודתו בשיקום תשתיות הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ובהעברת כספי טרור, נעצר השבוע במבצע ממוקד של לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433.

המעצר התרחש לאור יום, לאחר מעקב מדויק אחר המונית שבה נהג, והסתיים בתוך שניות ספורות בהשתלטות של הכוחות על החשוד.

המבצע נערך בהובלת החטיבה המרחבית עציון ובשיתוף פעולה הדוק עם שירות הביטחון הכללי. במוקד הפעילות עמד תושב בית לחם, פעיל הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, שלפי המידע המודיעיני עסק לאחרונה באופן פעיל בשיקום תשתיות הארגון בגזרה, היה מעורב בכוונות חוץ ובהעברת כספים המיועדים לפעילות טרור.

אלא שהפעילות שיוחסה לו התנהלה לצד עיסוק יומיומי לכאורה שגרתי: נהיגה במונית ברחובות בית לחם. דווקא המונית שבה השתמש הפכה למוקד המעקב המבצעי שהוביל בסופו של דבר למעצרו.

הכוחות נערכו למעצר באמצעות שילוב של יכולות מודיעיניות, תצפיות וכוחות קרקעיים. במהלך הפעילות עקבו הכוחות אחר תנועת המונית של החשוד, תוך המתנה לרגע המתאים לביצוע המעצר.

עם הגעת החשוד ליעד, ניתנה הפקודה לפעול. כוח מסתערבים של הגדעונים, יחד עם כוח טקטי, סגרו עליו במהירות וביצעו את המעצר.

הפעולה עצמה נמשכה שניות ספורות בלבד. הלוחמים השתלטו על החשוד, הכניסו אותו לרכב הכוחות והשלימו את המעצר. המעצר היה תוצאה של פעילות משולבת שבה המעקב המודיעיני וההיערכות הקרקעית אפשרו לכוחות להגיע אל החשוד ולפעול נגדו באופן ממוקד.

בתום הפעילות הועבר החשוד להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי, שם נמשכת בדיקת החשדות הנוגעים למעורבותו בפעילות הג'יהאד האסלאמי, בשיקום תשתיות הארגון ובהעברת כספי טרור.