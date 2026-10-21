תיעוד המפגש דוברות

מפגש חריג התקיים לפני כחודשיים בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למחמוד עטאללה, המחבל שהורשע בעבירות מין בפרשת סרסור הסוהרות, שבה נפגעו סוהרות ובהן גם חיילות.

המפגש התרחש במהלך אחד הסיורים המקצועיים שערך בן גביר בבתי הכלא. עטאללה, שהורשע בשנת 2025 בפרשה, פנה לשר והתלונן על תנאי הכליאה שלו.

"אין לנו שום דבר, יש מזרון ושמיכה", אמר עטאללה. בן גביר שאל אותו מה היה לפני שנכנס לתפקיד השר לביטחון לאומי, ועטאללה השיב: "היה הכל. היה אוכל, היו יוצאים, היו בגדים".

התשובה של עטאללה עוררה תגובה חריפה מצד בן גביר, שהזכיר לו את הפגיעה בסוהרות שבגינה הורשע.

"נגמר עטאללה, נגמר! אתה פגעת בלוחמות שלנו, באחיות שלי. אתה חושב שאשתוק לך?", הטיח בו השר.

בן גביר המשיך והבהיר לעטאללה כי אין בכוונתו לשנות את מדיניות תנאי הכליאה שעליה התלונן. "מה רצית שיהיה כאן? זה כלא! מהרגע שנכנסתי אין קייטנה ואין בית מלון. יש מינימום שבמינימום. נגמרה החגיגה!".