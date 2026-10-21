היצירה של אור רייכרט זכתה במקום הראשון

פטיש שופט העשוי מפח זבל בנפח 170 ליטר, צינור ביוב, עיתון "הארץ" ופסקי דין של בג"ץ. אלה המרכיבים שבחר איש הקריאייטיב והקריקטוריסט אור רייכרט ליצירה שזיכתה אותו אמש במקום הראשון בהאקתון "אמנות, מחאה וחזון".

מבחינתו, זו אינה רק ביקורת חריפה על בית המשפט העליון, אלא גם דוגמה ליכולת של אמנות פוליטית להעביר מסר בלי להסתפק במילים.

בריאיון לערוץ 7 סיפר רייכרט על היצירה, שכותרתה "תהליך קבלת החלטות", ועל הביקורת שביקש להביע באמצעותה. "זו יצירה שהיא בעצם פטיש שופט שעשוי מפח זבל של 170 ליטר, שמחובר אליו צינור ביוב", הסביר. "מתוך צינור הביוב עובר עיתון 'הארץ', ומהפח נשפכים פסקי בג"ץ".

לדבריו, כל אחד מהפרטים ביצירה נבחר כדי להמחיש את האופן שבו הוא תופס את מערכת קבלת ההחלטות בבית המשפט העליון. "יש פה כמה וכמה רבדים. זו ביקורת על בג"ץ - פסקי הדין מגיעים מ'הארץ', עוברים דרך ביוב ונשפכים מהפח. כל אחד יכול להפעיל את מלוא הדמיון שלו".

רייכרט, שהגיע לאירוע עם שתי יצירות, בירך על עצם קיומו של ההאקתון ועל האפשרות שניתנה לאמנים להביע ביקורת פוליטית באמצעים יצירתיים.

"קודם כול, כיף גדול", אמר על הזכייה. "ההאקתון הזה באמת מצליח להוציא את כל האמנים ולהוציא דברים על בג"ץ ועל השלטון, שלתחושתנו אכזב אותנו בצורה מאוד מאוד קשה".

אלא שהביקורת החריפה שביצירתו מעלה גם שאלה רחבה יותר: היכן עובר הגבול בין קריקטורה פוליטית נוקבת לבין הסתה? רייכרט מציג עמדה נחרצת בנושא. מבחינתו, כאשר מדובר ביצירה אמנותית הנתונה לפרשנויות שונות, אין מקום להגדיר אותה כהסתה רק בשל המסר שהיא מביעה.

"אם אתה אומר שאין דבר כזה אמנות, אז אתה יכול להגיד שכל אמנות היא הסתה. ואם אתה אומר שיש אמנות, אז אמנות לא יכולה להיות הסתה", טען.

הוא הסביר כי דווקא האפשרות שאנשים שונים יראו ביצירה משמעויות שונות היא חלק מהותי מחופש הביטוי האמנותי. "אני לא מצליח לחשוב על אמנות שנתונה לפירוש ולפרשנות, ששני אנשים יכולים לראות בה שני דברים שונים, ושאפשר להגיד עליה שהיא הסתה", אמר. לדבריו, לאורך השנים נידונו יצירות מעוררות מחלוקת, ובתי המשפט הכירו במקרים שונים בהגנה שמעניק להן חופש הביטוי.

הנושא אינו תיאורטי בלבד עבור רייכרט. הוא סיפר כי יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, נוקט נגדו הליך משפטי בעקבות יצירה שפרסם נגדו. רייכרט הביע תקווה שבית המשפט יקבע כי גם היצירה הזאת מוגנת במסגרת חופש הביטוי.

"אמנות שנתונה לפרשנות בהרבה מאוד דרכים ורבדים היא נשמת אפה של הדמוקרטיה", אמר. "חופש הביטוי הוא החירות והיכולת של בן אדם להגיד את מה שהוא רוצה ממעמקי נפשו ולהוציא את זה החוצה".

לצד העיסוק בגבולות המחאה האמנותית, רייכרט מבקש להציף גם סוגיה אחרת: מקומם של יוצרים המזוהים עם הימין בשדה האמנות בישראל.

לדבריו, הבעיה אינה מחסור בכישרון, אלא מחסור במספר היוצרים שבוחרים לעסוק בתחום. "אנחנו צריכים הרבה יותר אמנים. זה לא שאנחנו פחות טובים, פשוט יש לנו פחות", אמר.

רייכרט סבור שבציבור המזוהה עם השמאל ניתנה לאורך השנים חשיבות רבה יותר ללימודי אמנות, וכי גם צעירים מהימין צריכים לראות ביצירה האמנותית אפשרות מקצועית ודרך להביע רעיונות.

"כל מי ששומע אותי - אני קורא לו ללכת ללמוד אמנות", אמר. "אמנות היא חופש הביטוי בצורה הכי גבוהה שיש. אפשר להביא רעיונות נשגבים אל הפועל בצורה מוחשית, דו־ממדית, תלת־ממדית, בשירה ובכל דרך אחרת".

כמי שעוסק במשך שנים בפרסום ובקריאייטיב, רייכרט מתמודד גם עם השינוי שמביאה הבינה המלאכותית לעולם היצירה. בעוד שאמנים ואנשי מקצוע רבים עוסקים בשאלה כיצד ישפיעו הכלים החדשים על עבודתם, הוא רואה בהם בעיקר הזדמנות.

"להפך", השיב כשנשאל אם ההתפתחות הטכנולוגית פוגעת באמנות. הוא מבחין בין יצירת אמנות לשמה לבין עבודת קריאייטיב שמטרתה להעביר מסר ברור לקהל מסוים. כאשר מדובר בקמפיינים ובתעמולה, הוא מסביר, הכלים החדשים מאפשרים להפוך רעיון לתוצר במהירות וביעילות.

"בתעמולה ובבחירות פחות מעניין אותי לעשות אמנות לשם אמנות. אני רוצה להעביר מסר. עם AI אתה יכול להעביר מסר נורא מהר, נורא חד ונורא טוב. ה-AI פותח אפשרויות בלי סוף".

רייכרט סיפר כי הוא עצמו עושה שימוש נרחב בכלים הללו במסגרת עבודתו במערכת הבחירות, אך לא פירט בשלב זה על הפרויקטים שבהם הוא מעורב.

"אני אחראי על הרבה מאוד דברים בבחירות האלה. אחרי הבחירות אני קצת יותר אפתח. יש עבודות בלי סוף", אמר.

למרות ההתלהבות מהטכנולוגיה, הוא אינו סבור שהבינה המלאכותית יכולה להחליף את החשיבה היצירתית שמאחורי העבודה. לדבריו, היכולת להפיק תמונה, סרטון או מודעה היא רק חלק מהתהליך. האתגר האמיתי הוא לדעת מה רוצים לומר, למי פונים ואיך מעבירים את המסר באופן המדויק ביותר. "בסוף הרעיון הוא המלך. הקריאייטיב, מה שעומד מאחורי זה. כל אחד יכול להשתמש ב-AI", הסביר.

"העניין הוא לדעת להביא את הרעיון המדויק, שיפנה לקהל היעד הנכון, בצורה הנכונה ביותר ושייגע בנימים המדויקים ביותר. את זה צריך ללמוד".