העימות הסוער בין דובר הליכוד לשר בן גביר ערוץ 14

"למה, ריבונו של עולם, אתם צריכים את איזנקוט?" - השאלה הזאת עמדה במרכז עימות סוער שהתפתח בשידור חי בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין דובר הליכוד גיא לוי בערוץ 14.

השניים התווכחו בחריפות על הרכב הממשלה הבאה, על האפשרות שגדי איזנקוט יצטרף לקואליציה בראשות בנימין נתניהו ועל המאבק על קולות מצביעי הימין.

במהלך העימות דרש בן גביר מלוי להסביר מדוע בליכוד אינם שוללים לחלוטין את האפשרות לשלב את אייזנקוט בממשלה עתידית. לוי, מצידו, הבהיר שוב ושוב כי הליכוד מתכוון להקים ממשלת ימין וכי בן גביר יהיה חלק ממנה, אך לא התחייב למנוע הצטרפות של גורמים נוספים שיקבלו את קווי היסוד שלה.

"מי שירצה להצטרף על פי הערכים שלנו, כשאנחנו 61 מנדטים, יוכל לבוא ולהצטרף גם הוא", אמר לוי בתחילת חילופי הדברים. בן גביר מיהר להעלות את שמו של איזנקוט, אך לוי השיב: "אני לא יודע אם אייזנקוט יבוא או לא יבוא".

מכאן התפתח העימות. לוי האשים את בן גביר בכך שהוא מנהל קמפיין המכוון נגד הליכוד במקום נגד יריביו הפוליטיים, וטען כי מדובר בניסיון למשוך מצביעים ממפלגתו של נתניהו. "ראש הממשלה חזר על זה אינספור פעמים: איתמר בן גביר יהיה שר בכיר בממשלה הבאה, איתמר בן גביר יהיה חלק מהקואליציה, המפלגה שלו תהיה חלק מהקואליציה", אמר לוי.

לדבריו, הסיבה לכך שבן גביר ממשיך לעורר את שאלת הרכב הקואליציה היא אלקטורלית. "הוא מבין שקולות מהשמאל, איתמר, הם לא יכולים לבוא. הוא מביא את הקולות מאיתנו, הוא מנסה לקחת את הקולות מאיתנו".

בן גביר דחה את הטענה וביקש להשיב באופן אישי. תחילה הדגיש את יחסיו עם לוי ועם נתניהו, ואף סיפר כי בעבר פעל, לדבריו, למנוע מהלך נגד ראש הממשלה מתוך הליכוד.

"אני אוהב אותך אהבת נפש, אתה לא יודע כמה. אני אוהב גם את ראש הממשלה", אמר בן גביר. בהמשך טען כי בתקופה שבה ישב באופוזיציה פנו אליו גורמים בליכוד בהצעה לפעול נגד נתניהו, אך הוא סירב. "ביבי יודע את זה מצוין", אמר.

לאחר הדברים האלה חזר לשאלה שהציב ללוי: "למה, ריבונו של עולם, אתם צריכים את איזנקוט? וכל ההתפתלויות האלה - לא נביא אותו אחר כך, נביא אותו לפני".

לוי לא נשאר חייב. הוא טען כי דווקא הליכוד הוא שמנהל מאבק פוליטי נגד אייזנקוט, בעוד בן גביר ממקד את מתקפותיו במפלגת השלטון. "אנחנו כל היום תוקפים את איזנקוט, לא אתה. אתה תוקף אותנו", הטיח בו.

בן גביר ניסה להשיב, אך חילופי הדברים הפכו במהירות לוויכוח קולני, כאשר השניים קטעו זה את זה והמנחים ניסו לאפשר לכל אחד מהם להשלים את דבריו. דובר הליכוד חזר על עמדתו: "אנחנו נקים ממשלת ימין. מי שירצה להצטרף, לפי הערכים שלנו, מוזמן".

אלא שבן גביר לא הסתפק בהצהרה על הקמת ממשלת ימין. הוא ביקש תשובה מפורשת לשאלה מדוע יש בכלל להשאיר פתח לצירופו של איזנקוט. השר טען כי אם בליכוד עצמם רואים באייזנקוט איש שמאל ומנהלים נגדו קמפיין, אין הצדקה לבחון אפשרות לשיתוף פעולה איתו לאחר הבחירות.

"אם באמת הם יודעים כמה אייזנקוט שמאל, והוא אומר את זה עכשיו, נכון? גיא, אתה אומר את זה", פנה בן גביר ללוי. "למה, ריבונו של עולם, אתם חושבים על ממשלה איתו? למה בכלל יש את האופציה?"

במהלך הוויכוח תקף בן גביר גם את עמדותיו הפוליטיות של אייזנקוט וטען כי הוא עשוי לפעול להקמת ממשלה בשיתוף מפלגות ערביות. לוי השיב כי בליכוד שותפים לביקורת על איזנקוט, אך לא קיבל את הדרישה לשלול מראש כל אפשרות של הצטרפות לממשלה שתקום על בסיס עקרונות הימין.

"כל מה שאתה אומר, אנחנו מסכימים", אמר לוי במהלך חילופי הדברים. בן גביר ניצל את התשובה כדי להקשות עליו פעם נוספת: אם קיימת הסכמה לגבי הביקורת על אייזנקוט, מדוע הליכוד ממשיך להשאיר את האפשרות לצירופו פתוחה?

בשלב מסוים ניסו המנחים למקד את המחלוקת. הם הציגו את עמדת הליכוד ככוונה להקים תחילה ממשלה הנשענת על רוב של לפחות 61 חברי כנסת, ובה גם בן גביר, ולאפשר לאחר מכן לגורמים נוספים להצטרף על בסיס עקרונות הקואליציה.

לוי אישר את העיקרון הזה, אך הדגיש כי אינו מעריך שהצטרפות אייזנקוט אכן תתרחש. "אני נותן לזה סיכויים מאוד נמוכים", אמר. בן גביר, לעומת זאת, ביקש להבחין בין הערכה פוליטית לבין התחייבות עקרונית. מבחינתו, השאלה אינה מה הסיכוי שאייזנקוט יצטרף לממשלה, אלא מדוע הליכוד אינו פוסל את האפשרות מלכתחילה.

"למה הוא לא עונה? לא סיכויים, למה?" התפרץ בן גביר. לוי מצידו שב והזכיר את התחייבותו של נתניהו לשלב את בן גביר בממשלה הבאה. בכך ביקש להבהיר כי אין בכוונת הליכוד להקים ממשלה שתדיר את עוצמה יהודית, אך הוא לא נענה לדרישת בן גביר להתחייב שלא לצרף את אייזנקוט.

בין השניים התפתח גם ויכוח על השאלה מי ניצב בחזית המאבק מול מערכת המשפט והייעוץ המשפטי לממשלה. בן גביר העלה את ניסיונות הדחתו, לטענתו, כחלק מהעימות עם המערכת המשפטית. לוי השיב כי גם ראש הממשלה והליכוד ניצבים מול מהלכים נגדם, וכי אין בכך כדי להצדיק מתקפות פוליטיות מצד בן גביר על הליכוד.

לקראת סיום חילופי הדברים המשיך בן גביר להתעקש על אותה שאלה, ולוי שב על ההבחנה בין ממשלת ימין שתוקם תחילה לבין האפשרות שגורמים נוספים יבקשו להצטרף אליה. כך נותרה המחלוקת המרכזית בעינה: בן גביר דרש מהליכוד לשלול את צירופו של איזנקוט לממשלה הבאה, ואילו לוי התחייב כי בן גביר יהיה חלק מהקואליציה, אך השאיר פתח עקרוני להצטרפות של מי שיקבל את ערכיה.