לקראת הבחירות לכנסת ה-26, שיתקיימו ביום שלישי פרסם צה"ל איגרת הנחיות מיוחדת הנוגעת לבני ישיבות ההסדר הנמצאים בתקופת של"ת (שירות ללא תשלום).

האיגרת, שעליה חתומה אל"ם ורד בן יהודה, קצינת הבחירות בצה"ל, מבהירה כי גם תלמידים שסיימו את פרק השירות הצבאי הפעיל שלהם ושבו ללימודים בישיבה נדרשים להקפיד על המגבלות החלות על חיילים בנושאים פוליטיים.

בצה"ל מסבירים כי לצד חשיבות ההשתתפות בהליך הדמוקרטי, השירות הצבאי מחייב שמירה על מגבלות מיוחדות. "הזכות לקחת חלק בבחירות היא אבן יסוד של השיטה הדמוקרטית. עם זאת, אופיו הייחודי של השירות הצבאי מחייב הטלת מגבלות מסוימות על פעילותם של אנשי צבא", נכתב באיגרת.

ההבהרה המרכזית נוגעת למעמדם של בני ישיבות ההסדר בתקופת השל"ת. מדובר בתלמידים שאינם משרתים עוד בפועל ביחידות הצבא, אך עדיין נחשבים לחיילים מבחינת מעמדם הצבאי. לפיכך, החזרה ללימודים בישיבה אינה מעניקה להם פטור מהוראות הצבא בנושאים מפלגתיים.

במכתב מודגש: "יובהר כי על פי פקודות הצבא, חובותיהם של חיילי הנח"ל והחיילים בישיבות ההסדר בתקופת השל"ת, בכל הנוגע למשטר ומשמעת, הן כחובותיו של כל חייל בשירות סדיר". בהמשך מובהר כי "הכללים הנוגעים לפעילות מפלגתית או מדינית חלים גם על חיילים בתקופת השל"ת".

אחת ההגבלות המשמעותיות עוסקת בפעילות פוליטית ובפרסום עמדות. באיגרת נכתב כי פקודות הצבא "אוסרות על כל פעילות הנושאת אופי מפלגתי או מדיני במחנות הצבא או במתקנים צבאיים". עוד מודגש כי נאסר על חיילים "להתבטא בפומבי בכל שאלה מפלגתית ובנושאים מדיניים וצבאיים".

ההגבלות אינן מסתיימות בכנסים או באירועים פומביים. גם הפעילות ברשתות החברתיות כפופה לאותן הוראות. "חשוב להדגיש כי האיסור להתבטא בנושא מפלגתי או מדיני חל גם במרחב הרשתי", נכתב במכתב.

עוד מבהירים בצה"ל כי "האיסורים האמורים חלים בכל ימות השנה, ויש להקפיד עליהם במיוחד בתקופת בחירות".

לצד האיסורים, האיגרת מבהירה כי חיילי צה"ל רשאים להיות חברים במפלגה ואף להשתתף באסיפות או בכינוסים מפלגתיים כקהל, כל עוד אינם לובשים מדים. ההיתר מותנה גם בכך שמדובר במפלגה הרשומה כחוק בישראל ושמטרותיה אינן חותרות תחת קיום המדינה או ערך השירות הצבאי.

"חיילי צה"ל רשאים להיות חברים במפלגה ואף להשתתף באסיפות או כינוסים של מפלגות בקהל, ובלבד שאינם לובשים מדים בעת האסיפה, וכן בתנאי שמדובר במפלגה הרשומה בישראל כחוק ושמטרותיה אינן חותרות תחת קיום המדינה או תחת ערך השירות הצבא".

עם זאת, ההשתתפות מוגבלת לנוכחות פסיבית בלבד. "אסורה השתתפות פעילה של חיילי צה"ל בכנס או באספה של מפלגה, כגון נשיאת דברים או מילוי תפקיד כלשהו במהלכם", נכתב באיגרת. עוד מודגש: "נאסר על חיילי צה"ל לקחת חלק פעיל בתעמולת הבחירות".

האיגרת מתייחסת גם לאפשרויות ההצבעה של החיילים. "לכל חייל האפשרות להצביע בקלפי אזרחית בה הוא רשום או בקלפי צבאית", נכתב. לצד זאת מזהירים בצה"ל כי "הצבעה כפולה אסורה בהחלט", ומדגישים כי חייל המצביע יותר מפעם אחת פוגע בעיקרון השוויון ומבצע עבירה על החוק.