הנשק ברחוב הערבי הגיע לכמויות מפלצתיות של מאות אלפים. פעולות ייצור נשק והברחת נשק נמשכות ללא הפסק. ערים ערביות ביו"ש ובמרכז הארץ דוגמת קלקיליה וטול כרם נהיו ערי טרור מחומשות.

מנגד, אנשי ביטחון נושאי נשק ביו"ש מותקפים ללא חשש בשל המגבלות על השימוש בנשק.

ערבים זוכים לאפליה "מתקנת" בבואם להתקבל לבתי הספר לרפואה. סטודנטים ערבים מקודמים במהלך לימודי רפואה גם כשהם מגלים חולשה מדעית וחוסר כשירות. התוצאה: 43% ממקבלי רישיון רפואה חדש ב-2023 הם ערבים.

בתי החולים מקבלים קודם כול רופאים ערבים, ורק אם נשאר מקום, פונים ליהודים. הגענו למצב שבלי הערבים אין כיום רפואה ציבורית בישראל.

כל חברה יזמית בישראל - גם במרכז הארץ - משלמת פרוטקשן לערבים. בלי זה אין בנייה. עסקים נאלצים לשלם פרוטקשן בלית ברירה. לית דין ולית דיין.

בדרום, בתי המשפט משחררים עבריינים בדואים מסיבות לא ברורות (אולי מחשש לחייהם, ואולי בשל הזדהות פרוגרסיבית עם "הבדואי האציל"). שוטרי הדרום מיואשים: גם כשהם עוצרים עבריינים, בית המשפט משחרר אותם. באר שבע נכבשת. נהיגה פרועה בלילות. סכנת פריצות. סורגים בכל בית.

גם בצפון, המדינה מתקפלת, קק"ל מתקפלת. ערביי הגליל אינם מאפשרים להקים חוות יהודיות.

גנבי רכב ערבים גונבים מכוניות ישראליות ומוכרים אותן ברשת בפנים גלויות. נהגות מותקפות בידי ערבים ששולפים אותן מהרכב באלימות ונוסעים לכפרים בבטחה.

מפלגת זהות - מחזירים את המדינה לעם. לפרטים נוספים>>>

בחמש השנים האחרונות הוכנסו במכוון 2,000 מורים ערבים למערכת החינוך היהודית. בתי ספר יהודיים חייבים לקבל תלמידים ערבים לפי פסיקת בג"ץ. הלך החינוך הלאומי.

50% מהרוקחים הם ערבים. מקצוע הרוקחות הפך באורח פלא לשלאגר ברחוב הערבי. מקורות ערביים טוענים שירדן היא הדוחפת את המהלך באמצעות מימון לימודים.

ערבים רוכשים דירות בישובים יהודים לעיתים במחיר מופקע, מתוך מגמת השתלטות ניכרת לעין. כך הולך ומשתנה אופיין של ערים ושכונות יהודיות, נוצרת מגמת עזיבה של יהודים והן נעשות לערים מעורבות. ליהודים אסור להתנגד.

מפלגות ערביות תומכות בחמאס ומדברות במפורש על מאבק במדינה היהודית. חמאס פועל בהר הבית בפרט ובירושלים בכלל באמצעות בתי ספר ו"ארגוני צדקה".

וזה עוד לא סוף הרשימה. מה עושים?

חוזרים לזהות לאומית יהודית שורשית ברורה, מתוכה נקבל סוף סוף עמוד שדרה יהודי לאומי מפלדה. אז נוכל להתחיל לפתור את הבעיות.

יינתן חודש למסירת הנשק הבלתי חוקי במשטרה, ומי שלא יעשה זאת - יגורש. מניעה הרמטית של הברחת נשק לארץ: צה"ל ושב"כ יחויבו לפעול נגד רחפני ההברחה וההברחות בכלל, ביד קשה עד למיגור התופעה. שב"כ יידרש גם לחסל לחלוטין את כל מפעלי הנשק הבלתי חוקיים.

שינוי הוראות הפתיחה באש באופן שישמור על אזרחינו וחיילינו, גם במחיר פגיעה באויב ובאוכלוסייה שהוא מתחבא בתוכה. איש ביטחון שיותקף יהיה רשאי להשתמש בנשק מיידית.

תיפסק אפליית יהודים בקבלה לבתי הספר לרפואה. תוחל מריטוקרטיה מוחלטת: סטודנט לרפואה יקודם אך ורק על בסיס כישרונותיו והצלחותיו, וסטודנט שאינו עומד בדרישות המדעיות יודח גם אם הוא ערבי.

השליטה הערבית בבתי החולים בישראל תיפסק. רופאים יתקבלו לעבודה בלי קשר למוצאם. כל רופא, רוקח או אחות יעברו סיווג ביטחוני, כולל בדיקת עברם ודעותיהם. כך כל רופא שלמד באוניברסיטה עוינת לישראל כמו א-נג'ח בשכם או שהתגלה כי הוא תומך טרור - יודח ממערכת הרפואה בישראל.

חיסול הפרוטקשן בכלל וכלפי בעלי עסקים בפרט, באמצעים החוקיים הקיצוניים ביותר, וכהשלמה - אישום פלילי לכל עסק או חברה יזמית שייכנעו לפרוטקשן הערבי. הכרזת מלחמה של ממש נגד הפשיעה בדרום, ודרישת אכיפה מוחלטת על ידי המשטרה. חיזוק השוטרים, ומעקב צמוד אחר פסיקות תמוהות של בתי המשפט. שופטים שיפעלו בניגוד לחוק יזומנו לשימוע בוועדת חוקה, וזו תוכל להדיחם ברוב מיוחס.

ייהוד הגליל. לא עוד סיסמאות - מעשים. הקמה והרחבה של התיישבות יהודית בגליל בנחישות.

מלחמה בגנבי הרכב. הקמת יחידה משטרתית ייעודית לתחום. קביעה בחוק של עונשי מינימום גבוהים.

מורים ערבים לא ילמדו במערכת החינוך היהודית. הם אינם כשירים ללמד מתוך זהות יהודית.

תקיפת נהגים ביו"ש תיחשב פעולת טרור לכל דבר, על כל המשתמע מכך.

בדיקת הנהירה הערבית למקצוע הרוקחות ושורשיה. בחינת מימון התופעה ע"י מדינות עוינות.

קידום חוק המתיר ליזמים לא למכור דירה לערבי בשכונה המוגדרת יהודית. דווקא כשנשכיל לא לערבב מגורי יהודים וערבים, תפחת העוינות ויגבר הסיכוי לדו-קיום בריא עם ערבים המקבלים את המדינה היהודית.

קביעת עונשים פליליים בחוק למי שנאבק בזהותה היהודית של המדינה. הרחקת חמאס מהר הבית ומירושלים בכלל. מלחמת חורמה בארגון הטרור.

לבסוף, ביטול הסכמי אוסלו. בנייה בכל שטחי ארץ ישראל. הקרסת "הרשות הפלסטינית". גירוש טרוריסטים ערבים ופינוי ערי טרור דוגמת קלקיליה וטול כרם. בניית תוכנית הגירה מרצון בגיבוי מדינות יעד אטרקטיביות שימשכו אליהן מהגרים ערבים מישראל שאינם מקבלים את זהותה הלאומית היהודית של המדינה.

ודאי תשאלו - מה תעשו עם שופטי בג"ץ? הרי הם לא יאפשרו לכל הטוב הזה להתבצע! אז זהו, שאנחנו בזהות מציעים פתרון גם לבעיה הזאת - שופטי בג"ץ ייבחרו בידי העם. אין דמוקרט וליברל אמיתי שיוכל להתנגד להצעה הזאת. כך נשחרר את המדינה היהודית.

מפלגת זהות - מחזירים את המדינה לעם. לפרטים נוספים>>>

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הכותב הוא רב ועו"ד, מועמד מפלגת זהות.