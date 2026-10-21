"להיות לוחם חרדי ירא שמיים ולהיות הכי מקצועי שיש" דובר צה"ל

בגיל 34, כשהוא אב לשישה ילדים, משה פישר החליט להתגייס לצה"ל. הוא לא הסתפק בשירות מילואים במסגרת מסלול גיוס מקוצר, המשיך לפיקוד, חתם קבע והשבוע סיים את קורס הקצינים הראשון של חטיבת החשמונאים.

לצידו עמדו עוד 14 בוגרים, ובהם צעיר שעלה לארץ כדי ללמוד בישיבה ולוחם מבני ברק שהשתתף בלחימה בלבנון ובעזה.

השבוע הסתיים קורס הקצינים הראשון בתולדות החטיבה החרדית, ובסיומו הוסמכו 15 קצינים שצמחו מתוך המסגרת הצבאית החדשה. בוגרי הקורס צפויים לשוב לחטיבה ולפקד על לוחמיה. עבור חלקם, הדרך לקצונה החלה בהחלטה להתגייס למרות נסיבות חיים שונות מאוד מאלה של המתגייס הצעיר הממוצע.

סגן משה פישר, הצוער המבוגר ביותר בקורס, התגייס בגיל 34 במסגרת תוכנית שלב ב', המאפשרת גיוס מקוצר לשירות מילואים בגיל מבוגר. באותה עת כבר היה אב לשישה ילדים.

פישר מספר כי תחושת שליחות עמוקה היא שהובילה אותו להתגייס. לאחר שסיים את ההכשרה הראשונית, החליט להישאר בחטיבת החשמונאים ויצא לקורס מפקדי כיתות. בהמשך חתם על שירות קבע והצטרף לקורס הקצינים החטיבתי.

את תפיסת הפיקוד שלו הוא מסכם במילים: "להיות תמיד מוביל, תמיד ראשון, תמיד ללכת קדימה ולא לחכות שמישהו אחר ייקח אחריות".

סיפור אחר הוא זה של סגן־משנה מ', בן 20, שהגיע לישראל כדי ללמוד בישיבה. לאחר תקופה בארץ החליט להתגייס לחטיבת החשמונאים בעקבות אחיו הגדול, המשרת גם הוא בחטיבה.

מ' שירת כמפקד כיתת טירונים, ותיאר את תחושת המשמעות שמצא בתפקיד כגורם שהוביל אותו להמשיך במסלול הפיקודי ולצאת לקורס קצינים. במהלך הקורס גם התחתן.

"מרגישים פה שאנחנו העתיד של החטיבה", אמר. "זו האחריות שלי ללמוד ולהיות הדוגמה האישית ללוחמים".

בין מסיימי הקורס גם סגן־משנה א', בן 22, בן למשפחה מרובת ילדים מבני ברק. הוא התגייס למחזור הראשון של חטיבת החשמונאים למרות רקע משפחתי מורכב, ושירת כלוחם וכמפקד כיתה במהלך הלחימה בלבנון ובעזה.

בהמשך יצא לקורס הקצינים, שבמהלכו קיבל אות הצטיינות מנשיא המדינה.

עבור א', האתגר המרכזי בפיקוד הוא השילוב בין אורח החיים החרדי לבין הדרישות המקצועיות של השירות הקרבי. "להראות לחיילים איך להיות לוחם חרדי ירא שמיים ולהיות הכי מקצועי שיש - זה בעיניי מה שהכי דוחף אותי", סיפר.

בכתבה שפרסם אתר צה"ל על הקורס הראשון תיארו המפקדים והצוערים את האתגרים שנלוו להקמת מסלול הקצונה החטיבתי. לצד ההתאמות הנדרשות לאורח החיים החרדי, הדגישו כי ההכשרה המקצועית נועדה להעמיד קצינים בעלי יכולות פיקוד קרביות ככל קצין אחר בצה"ל.

סגן ג', ששימש מפקד צוות בקורס, סיפר כי המסגרת נבנתה במידה רבה מאפס, וכי הצוותים נדרשו להקים את המעטפת הדרושה להכשרה. לדבריו, הצוערים הגיעו מרקעים שונים, וחלקם כלל לא העלו בדעתם בעבר שיהפכו לקצינים קרביים.

במהלך ההכשרה השתתפו הצוערים גם בפעילות מבצעית ביהודה ושומרון ובמארבים בלבנון. לדברי אחד הצוערים שהתראיין לאתר צה"ל, ההתנסות בשטח, הניווטים והתחקירים היו חלק משמעותי מהכשרתם לקראת תפקידי הפיקוד.

אחד האתגרים שתיארו אנשי החטיבה נוגע גם ליחס של הסביבה החרדית לשירות הצבאי. סגן ג' סיפר על לוחם מבני ברק שחשש כי קהילתו לא תקבל אותו בחזרה לאחר הגיוס, אך לדבריו, עם שובו לביתו בשבתות ראו הסובבים אותו כי הוא ממשיך לשמור על אורח חייו הדתי.

כעת, לאחר השלמת הקורס הראשון, צפויים 15 הקצינים החדשים לחזור לחטיבת החשמונאים ולמלא בה תפקידי פיקוד. סגן ג' הסביר לאתר צה"ל כי כל אחד מהם יפקד בקרוב על מחלקה של לוחמים חרדים, שחלקם הגיעו לשירות הצבאי לאחר שנים בבית המדרש. "זו ההרגשה הכי טובה", אמר, "לדעת שיש לנו מה לתת, ללא פשרות".