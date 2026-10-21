סמוטריץ' לוינטר: "התבלבלת בניווט" ללא קרדיט

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', פרסם היום (רביעי) תגובה חריפה לעופר וינטר, יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', בעקבות סרטון שבו מתח וינטר ביקורת על פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו וסמוטריץ' עם הרב אלי סדן.

העימות בין השניים מגיע על רקע מערכת הבחירות לכנסת ה-26 והחשש במחנה הימין מפני אובדן קולות למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה.

אתמול נפגשו נתניהו וסמוטריץ' עם הרב אלי סדן, ממייסדי המכינה הקדם-צבאית בעלי. הפגישה עוררה תגובה מצד וינטר, שפרסם סרטון ובו קרא לפוליטיקה אחרת, כזו המתמקדת בעשייה חיובית ולא בפגיעה ביריבים.

סמוטריץ' פתח את תגובתו בפנייה אישית לוינטר והביע צער על כך שהשיח ביניהם מתנהל באמצעות סרטונים ברשת במקום בשיחה ישירה.

"צפיתי בסרטון שהוצאת אתמול בתגובה לפגישה של ראש הממשלה ושלי אצל הרב אלי סדן שאתה ואני מאוד מעריכים, והוא כואב לי פעמיים", פתח סמוטריץ' את דבריו.

הוא הסביר: "קודם כל, ממש חבל שאנחנו מדברים בסרטונים. אתה כבר חצי שנה מחרים אותי, הפכתי לרדיואקטיבי. אתה מסרב להיפגש, מסרב לדבר, מסרב להתייעץ ולחשוב יחד. הרי אנחנו באותו צד, שנינו רוצים את טובתה של מדינת ישראל, שנינו רוצים את ניצחונו של המחנה הלאומי. אני מאוד מעריך אותך".

בהמשך תקף סמוטריץ' את החלטתו של וינטר להתמודד באופן עצמאי בבחירות, וטען כי מדובר בצעד חסר אחריות שעלול לפגוע בסיכויי המחנה הלאומי: "שים לב, אני שומר על כבודך, אני לא אומר מילה רעה, פרט לחוסר האחריות שבעצם ההחלטה להתמודד לבד ובריצת אמוק לדרדר את כולנו לתהום, לזרוק קולות מתחת לאחוז החסימה ופשוט לסכן את קיומה ואת עתידה של מדינת ישראל".

לצד הביקורת, הבהיר סמוטריץ': "אני חושב שיש לך תפקיד משמעותי מאוד בעשייה הציבורית במדינת ישראל. רציתי שנלך יחד לפני סגירת הרשימות וגם עכשיו, לא תשמע ממני מילה רעה".

בחלק השני של דבריו התייחס סמוטריץ' לתוכן הסרטון של וינטר: "אבל הסרטון הזה כואב לי גם, כי אתה אומר בו בצדק שאנחנו צריכים להתעסק במה אנחנו טובים ולא לדרוך על אחרים, ואז כל הסרטון הזה, ולמעשה כל הקמפיין שלך, זה דריכה אחת גדולה על ראש הממשלה ועלי".

סמוטריץ' המשיך: "מה אתה בעצם אומר בסרטון הזה? שעם ישראל רוצה פוליטיקה אחרת, שאנחנו לא פוליטיקה אחראית, לא פוליטיקה של אהבה, לא פוליטיקה שמכבדת ומחברת את עם ישראל? עבדנו מאוד קשה בשלוש השנים האחרונות - במלחמה, בכלכלה, בהתיישבות, בתיקון מערכת המשפט והזהות היהודית. יכול להיות שאנחנו לא מושלמים, אבל מי שרוצה להיות מנהיג נדרש לעין טובה, נדרש להכרת הטוב, ולא לקמפיין שכולו זריקת בוץ והכפשות".

לסיום אמר: "אז עופר אחי, התבלבלת בניווט. לא מאוחר עדיין לעצור ולתקן".