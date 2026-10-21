מטה "ימין מנצח" יוצא לקרב על הקולות שנשארים בבית מטה 'ימין מנצח'

שישה ימים לפני הבחירות, מטה "ימין מנצח" נערך למבצע ארצי להוצאת מצביעים לקלפיות. הערב יתכנסו בירושלים רכזים ופעילים מרכזיים מכל הארץ, שיקבלו את תכנית הפעולה ויובילו את גיוס המתנדבים באזורי אחריותם.

המטה המשותף לליכוד ולציונות הדתית הושק בשבוע שעבר בבנייני האומה, בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ומאות ראשי רשויות ופעילים מכל הארץ. בראשו עומד ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, שמוביל את חיבור מערכי השטח למאמץ משותף להגדלת ההצבעה לימין.

המטרה היא להפוך את התמיכה בימין לקולות בקלפי: לגייס מתנדבים מכל הארץ ולהוציא אותם ביום הבחירות לערים ולשכונות שבהן התמיכה במחנה גבוהה, אך שיעורי ההצבעה נמוכים. לצורך כך רותם המטה ראשי רשויות, הנהגות יישובים ופעילים מקומיים, ומארגן מערך מתנדבים והסעות למוקדי הפעילות.

יוצאים. מצביעים. מצילים את הימין! בואו להיות שותפים!

בתדרוך פנימי בקבוצת צוותי השטח אמר גנץ: "השטח עדיין לא מבין עד כמה השעה דחופה. נותרו שישה ימים, וכל יום קובע. עכשיו הזמן לגייס את המתנדבים, להניע את הפעילים ולוודא שאף קול לא נשאר בבית. אם נדע להביא את האנשים לקלפי ולהעלות את אחוזי ההצבעה במעוזי הימין, אנחנו מנצחים. זה לחלוטין בידיים שלנו".

הכנס הערב, תחת הכותרת "כנס רכזים להצלת הימין", נועד להעביר את המערך הארצי לשלב הביצוע. כל רכז ינהל את הפעילות באזור אחריותו, מגיוס המתנדבים והרישום ועד היציאה באוטובוסים וברכבים פרטיים ביום הבחירות.

יוצאים. מצביעים. מצילים את הימין! בואו להיות שותפים!