עורכי דין רסיוק פועלים מבאר שבע כבר עשרות שנים ומתמקדים במקום שבו המערכת הרפואית, הביטוחית והחוקתית פוגשת את האדם שנפגע.

עבור מטופלים ובני משפחותיהם, רגע הגילוי על רשלנות רפואית או איחור באבחון הוא לא רק משבר בריאותי, אלא גם רגע שבו הם נדרשים להתמודד עם מוסדות גדולים, מסמכים מורכבים ושפה משפטית שאינה מוכרת להם.

איחור באבחון מחלה, ובפרט מחלות קשות כמו סרטן או מחלות ניווניות, עלול לשנות מסלול חיים שלם: טיפולים שהוחמצו, נזקים בלתי הפיכים, אובדן כושר עבודה וקושי כלכלי מתמשך. במצבים כאלה, שאלות משפטיות מתערבבות עם דאגות יומיומיות פשוטות - מי ישלם על הטיפולים, איך שומרים על הכנסה, ואיך בכלל מתחילים לבדוק אם קיימת עילה לתביעה.

רשלנות רפואית ואיחור באבחון: מה באמת עומד על הכף

רשלנות רפואית באבחון מחלה כוללת מצבים שבהם תסמינים לא נלקחו ברצינות מספקת, בדיקות חיוניות לא בוצעו בזמן או שתוצאותיהן לא פוענחו כראוי. כאשר האבחון מתעכב, הזמן הרפואי האבוד הופך במקרים רבים לנזק משפטי משמעותי: טיפולים שהיו עשויים למנוע החמרה, אפשרות לשיקום שנפגעה והשלכות כלכליות כבדות על המשפחה כולה.

תרחיש שממחיש את המורכבות הוא מצב שבו מטופל מגיע למוקד רפואי עם תלונות מתמשכות המעידות על אירוע לבבי מתקרב או זיהום חריף, אך משוחרר לביתו ללא ביצוע בדיקות מקיפות. אם בשל סדר עדיפויות שגוי או חוסר תשומת לב, הטיפול הנדרש אינו ניתן בזמן, עלולות להתפתח פגיעות קשות ובלתי הפיכות. במקרים כאלה, השאלה המשפטית אינה רק "האם קרתה טעות", אלא האם הייתה חריגה מסטנדרט רפואי סביר, והאם ניתן היה למנוע את הנזק לו הפעולה הייתה מבוצעת כנדרש. בתביעות מסוג זה נבחנות החלטות הצוות הרפואי, הרישומים בתיק וההתייחסות לאזהרות שעלו במהלך המעקב.

עורכי דין רסיוק: ותק משפטי ארוך שנים מול גופים חזקים

מאחורי המשרד עומד עורך דין שצבר רישיון לעריכת דין כבר בתחילת שנות השבעים וייסד את המשרד בשנת 1975, לאחר שסיים את לימודיו בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. הניסיון המצטבר לאורך העשורים משתרע על קשת רחבה של תחומי נזיקין: רשלנות רפואית באבחון ובניתוחים, תאונות דרכים, תאונות עבודה ותאונות אישיות, כמו גם ייעוץ וייצוג מול המוסד לביטוח לאומי ותביעות על פי פוליסות ביטוח שונות.

הקו המנחה הוא ייצוג לקוחות פרטיים המתמודדים מול גופים חזקים - חברות ביטוח, מוסדות רפואיים, מעסיקים גדולים ורשויות המדינה. המשרד עוסק גם בתביעות ביטוח חיים ופנסיה, תביעות סיעוד וביטוח בריאות, תביעות נגד משרד הביטחון, וכן מלווה עובדים בסוגיות דיני עבודה כגון פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות.

איחור באבחון סרטן ומחלות קשות: השאלות שצריך לשאול

אחד התחומים הרגישים ביותר ברשלנות רפואית נוגע לגילוי מאוחר של מחלות ממאירות. מטופלים רבים פונים לעזרה משפטית לאחר שהתברר כי בדיקות דם, הדמיות או הפניות לרופאים מומחים בוצעו מאוחר מדי. עצם האבחנה במחלה קשה אינה מעידה בהכרח על רשלנות, אך כאשר קיימים סימנים ברורים לכך שניתן היה לזהות את המחלה בשלב מוקדם יותר - נוצרת עילה לבחינה משפטית מעמיקה.

בכל מקרה של איחור באבחון סרטן או מחלות קשות אחרות, נבחנים התיעוד הרפואי לאורך הזמן, עיתוי הפנייה לבדיקות מתקדמות והמידע שנמסר למטופל. לעיתים נדרשת חוות דעת של מומחים ממספר תחומים רפואיים כדי לבחון אם הטיפול שקיבל המטופל תאם את הסטנדרט המקובל.

מתי לפנות לייעוץ, ואיך נמנעים מטעויות בלתי הפיכות

אחת הטעויות השכיחות של נפגעים היא פנייה מאוחרת מדי לייעוץ משפטי. עקרון מרכזי שעולה בעקביות מעבודת המשרד הוא הצורך לפנות לייעוץ סמוך ככל האפשר לאירוע הפגיעה, עוד לפני מסירת גרסאות רשמיות, חתימה על ויתור סודיות או קבלת הצעות פיצוי מחברות הביטוח. מסמך שמולא בפזיזות או טופס שנחתם ללא בדיקה עשויים להקשות משמעותית על קבלת הפיצוי הראוי בהמשך.

במקרים של נפגעי עבודה או עובדים שפוטרו בעקבות מצב רפואי מורכב, מצטרפות גם זכויות מתחום דיני העבודה, כגון פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות. החיבור בין נזקי גוף, זכויות ביטוחיות וזכויות עובדים מחייב תכנון קפדני של האסטרטגיה המשפטית.

שפות, מיקום ונגישות - כיצד פונים לעזרה בבאר שבע

המשרד ממוקם ברחוב הדסה 66 בבאר שבע, בפינת רחוב ההסתדרות. הייעוץ המשפטי ניתן בעברית, אנגלית, רוסית וערבית, עובדה המאפשרת למגוון רחב של נפגעים להסביר את נסיבות המקרה בשפת האם שלהם. עבור תושבי הדרום המחפשים עורך דין בבאר שבע שילווה אותם בתביעות נזקי גוף, ביטוח לאומי או דיני עבודה, הנגישות הגיאוגרפית והאפשרות לפגישה פרונטלית מהוות יתרון משמעותי, במיוחד בתקופות של עומס רגשי ופיזי. עצם השיחה עם גורם משפטי מנוסה יכולה לעשות סדר ולמנוע צעדים חפוזים.

איך מתחילים: זכויות המטופלים והפרטים החשובים

מטופלים החושדים ברשלנות רפואית או באיחור באבחון נדרשים לשמור כל מסמך רפואי, הפניה, סיכום בדיקה ותיעוד של שיחות עם גורמים רפואיים. איסוף מסודר של חומרים אלה מהווה בסיס לכל בחינה משפטית עתידית. בנוסף, רצוי לתעד מועדי פניות למרפאות ולמוקדי חירום, רשימת תרופות שניתנו והמלצות שנמסרו בעל פה.

כאשר מצטרף גם נזק כלכלי - אובדן מקום עבודה, ירידה בשכר, הוצאות נסיעה לטיפולים, עזרת צד שלישי - חשוב לרכז קבלות ותלושי שכר. נתונים אלה עומדים במרכז החישוב של פיצויים בתביעות רבות, לרבות מול המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח.

לצד ההיבט הטכני, המסר המרכזי שעולה מהניסיון המצטבר הוא שמטופלים אינם צריכים להתמודד לבד מול מערכות גדולות ובירוקרטיות. ליווי מקצועי יכול לאזן את פערי הכוחות, לסייע להבין אילו זכויות קיימות ולהגדיר מטרה ברורה - הכרה בנזק וקבלת הפיצוי הקבוע בחוק.

לפרטים נוספים ותיאום פגישה בבאר שבע ניתן לפנות למשרד שכתובתו הדסה 66, פינת ההסתדרות, בטלפון 08-6433770.