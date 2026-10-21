אחרי החתונה, כשנכנסים לדירה הראשונה, רשימת הקניות לחדר השינה מתארכת מהר מאוד. מיטה, מזרן, ארון, שידות, מצעים, וילונות ושטיח, וכל דבר כזה עולה כסף.

אם התקציב מוגבל, ובדרך כלל הוא מוגבל, כדאי לסדר את הקניות לפי מה שמשפיע על השינה שלכם כל לילה ולהשאיר את השאר להמשך. חלוקה סבירה של התקציב היא בערך חצי למזרן ולמיטה, ואת החצי השני לפזר בין הארון, המצעים ושאר הפריטים.

תתחילו מהמזרן

על המזרן תשכבו שבע או שמונה שעות כל לילה, במשך שנים, ולכן שם כדאי להשקיע ראשון. מזרן טוב מחזיק בדרך כלל 8 עד 10 שנים, כך שגם מזרן שעולה כמה אלפי שקלים יוצא זול כשמחלקים אותו לפי לילות.

כשאתם בוחרים מזרן לשניים, תגלו לא פעם שאתם אוהבים דברים שונים. אחד מעדיף משטח קשיח, השני רוצה לשקוע קצת. אם יש ביניכם הבדל גדול במשקל או בתנוחת השינה, תחפשו מזרן שמבודד תנועה טוב, כדי שכל תזוזה של אחד לא תעיר את השני. תשאלו גם על תקופת ניסיון, כי עשר דקות של שכיבה בחנות לא מלמדות הרבה על לילה שלם.

אם אתם מעדיפים מיטות נפרדות, או מיטה שאפשר להפריד לפי הצורך, תוכלו לבחור שני מזרני יחיד ברוחב 80 או 90 ס"מ במקום מזרן זוגי אחד. כך כל אחד מכם בוחר את הקושי שמתאים לו, וקל להזיז את המיטות כשרוצים.

אחר כך המיטה עצמה

המיטה צריכה לתמוך במזרן ולהחזיק שנים, ופחות חשוב שתהיה מרשימה. תבדקו את בסיס הרשתות, כי מרווחים גדולים מדי בין הרשתות פוגעים בתמיכה ומקצרים את חיי המזרן. מיטה מעץ מלא מחזיקה בדרך כלל יותר זמן ממיטה מסיבית מודבקת, והיא עוברת טוב יותר גם פירוק והרכבה במעבר דירה, שבשנים הראשונות קורה לזוגות צעירים לא פעם.

אם הדירה קטנה והארון צפוף, מיטה עם ארגז מצעים פותרת חלק גדול מבעיית האחסון. כשאתם עוברים על מיטות שונות, תבדקו גם את הגובה של המיטה מהרצפה. מיטה נמוכה מדי לא נוחה לקום ממנה, ומיטה גבוהה מדי נראית כבדה בחדר קטן.

מצעים וכריות, בלי להגזים בכמויות

לא צריך ארון מלא מצעים. שני סטים מספיקים בהתחלה, אחד על המיטה ואחד בכביסה. תעדיפו כותנה, שנעימה יותר בקיץ הישראלי ומחזיקה יותר כביסות.

כריות שווה לבחור כל אחד לעצמו. אם אתם ישנים על הצד, תצטרכו כרית גבוהה ויציבה יותר, ואם אתם ישנים על הגב, כרית נמוכה תתאים לכם יותר. ההבדל הזה מורגש בצוואר כבר אחרי כמה לילות.

שמיכה אחת לא תספיק לכל השנה. בקיץ תצטרכו שמיכה דקה, ובחורף שמיכת פוך או שמיכה עבה יותר, אז כדאי לתכנן את שתיהן מראש ולא להיתפס לא מוכנים בלילה הקר הראשון.

ארון ואחסון, לפי מה שיש בדירה

בדירות שכורות רבות כבר יש ארון קיר, ואז אפשר לדלג על הקנייה הזו לגמרי. אם אין, ארון הוא הרהיט השלישי ברשימה. תמדדו את הקיר לפני שאתם קונים ותשאירו מקום לפתוח את הדלתות בלי שייתקעו במיטה. ארון עם דלתות הזזה חוסך מקום בחדר צפוף, וארון עם מראה על הדלת חוסך את הצורך במראה נפרדת.

אם אתם יודעים שתעברו דירה בעוד שנה או שנתיים, תעדיפו ארון שקל לפרק ולהרכיב. ארונות זולים מסיבית דחוסה לא תמיד שורדים פירוק אחד, וזה בדיוק הרגע שבו תגלו את זה.

מה יכול לחכות

שידות לילה, שטיח, ראש מיטה מרופד, מראה גדולה ופריטי עיצוב אפשר לקנות גם אחרי כמה חודשים. כשתגורו בחדר תקופה, תבינו איפה באמת חסר לכם מקום לטלפון ולמשקפיים, מאיזה צד נכנס אור בבוקר ואיפה השטיח יעזור.

הדבר היחיד מהרשימה הזו שכדאי לא לדחות הוא וילון האפלה, אם החלון פונה מזרחה או לרחוב מואר. אור של שש בבוקר בקיץ מעיר גם את מי שישן עמוק, ווילון טוב פותר את זה בכמה מאות שקלים.

אם קיבלתם במתנה לחתונה שוברים או סכום כסף לבית, זו הזדמנות לשים אותו על המזרן ועל המיטה, ולהשאיר את הקישוטים לשלב שבו תדעו מה החדר צריך.