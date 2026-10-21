עשרות משפחות שכולות וניצולי מתקפת חמאס בפסטיבל נובה הצטרפו לתביעה אזרחית שהוגשה השבוע נגד ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, בהובלת אלקנא פדרמן, ששימש קב"ט הנובה.

בין התובעים גם ישראל דוקרקר, אביה של פקד קים דוקרקר הי"ד, קצינת מג"ב שנפלה בקרבות השבעה באוקטובר. דוקרקר מאשים את בר באחריות אישית למחדל הביטחוני וטוען כי היה בידיו מידע שאפשר לו למנוע את המתקפה, אך הוא לא פעל כנדרש. מדובר בטענותיו של דוקרקר, שטרם הוכרעו בבית המשפט.

"התארגנו כשישים משפחות שכולות וניצולים מהנובה והחלטנו להגיש תביעה אזרחית. יש עוד הרבה שמתכוונים להצטרף", סיפר דוקרקר בשיחה עם ערוץ 7. לדבריו, ההחלטה לפנות להליך אזרחי נובעת מהרצון לברר את האחריות לאירועי השבעה באוקטובר, לנוכח העיכוב בהקמת ועדת חקירה לאומית. הוא מקווה שההליך המשפטי יאפשר לחשוף מידע נוסף, ושבעתיד ניתן יהיה להשתמש בחומרים שיתבררו במסגרתו גם בעבודתה של ועדת חקירה.

דוקרקר אינו מסתיר את עמדתו ביחס לראש השב"כ לשעבר. הוא מגדיר אותו כ"רשלן שהיה הראש האחראי על כל מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר", וטוען כי בר יכול היה למנוע את הטבח. "הוא יכול היה למנוע את זה והוא לא עשה כלום כדי למנוע את הטבח. אנחנו רואים בו כאחראי הראשי ורוצים למצות איתו את הדין", אמר. מבחינתו, התביעה היא הצעד הראשון בדרך לבירור האחריות למחדל.

לטענת דוקרקר, האשמותיו אינן נשענות על תחושות בלבד, אלא על מידע שלדבריו הגיע לידיו ועל דברים שמסר בר עצמו. "אנחנו יודעים בוודאות שהיה לו מידע מקדים על אותו לילה אכזרי שהתחיל את המלחמה. אנחנו יודעים שהוא יכול היה למנוע את הטבח הזה על ידי שיחות טלפון שהוא יכול היה לקיים כראש שב"כ, אבל הוא לא עשה", טען.

בהמשך דבריו התייחס דוקרקר לצוותי טקילה שנשלחו במהלך הלילה שקדם למתקפה, ולתצהירים שהגיש ראש השב"כ לשעבר במסגרת הליכים משפטיים. לדבריו, עצם שליחת הצוותים מלמדת שהיה בידי מערכת הביטחון מידע מוקדם על אפשרות של חדירת מחבלים. הוא טען כי בר עצמו התייחס לחלק מהמידע בתצהיר שהגיש, וכי יש פרטים נוספים שעדיין לא נחשפו לציבור.

"אנחנו יודעים שהמידע היה הרבה זמן לפני 6:29, כמו צוותי הטקילה שהוא שלח. הוא עצמו מודה בכך בתצהיר לייעוץ המשפטי. היו לו הרבה דברים שהוא בעצמו דיבר עליהם. הוא יכול היה למנוע את הטבח הזה", אמר דוקרקר. עם זאת, בשיחה לא הוצגו המסמכים שעליהם הוא מסתמך, ולא ניתן היה לבחון באמצעותם את מלוא הטענות.

דוקרקר התייחס גם לסוגיית הקשר בין ראש השב"כ לשעבר לראש הממשלה בלילה שקדם למתקפה, ודחה את ההסברים שהוא מייחס לבר בעניין זה. "מספר הטלפון של ראש הממשלה שהוא אומר שלא היה לו, זו בדיחה. עלינו הוא לא יוכל לעבוד, לא על המשפחות ולא על הציבור", אמר. לדבריו, "היה לו הרבה מידע ואינפורמציה, אבל הוא לא השתמש בהם כדי למנוע את הטבח שהמשפחות שלנו עברו ויעברו כל חייהן".

הוא הוסיף כי מדובר מבחינתו בטענה המבוססת על ידע ולא על השערה. "יש הרבה על הידיים שלו ואני אומר את זה מתוך ידע ולא מתוך ניחוש או הרגשה", אמר, וקבע: "אם היה רוצה למנוע את השבעה באוקטובר הוא יכול היה למנוע".

בהקשר זה הזכיר דוקרקר גם מפגש שהתקיים, לדבריו, בין רונן בר לעורך הדין איציק בונצל. לטענתו, במפגש הוצגו פרטים נוספים על צוותי טקילה שנשלחו במהלך הלילה בעקבות הערכה שלפיה מחבלי חמאס עלולים לפשוט על יישוב אחד או שניים. דוקרקר סבור כי על המידע הזה, כמו גם על התצהירים שחלקם לדבריו אינם גלויים לציבור, להתברר במסגרת ההליך המשפטי.

אלא שהתביעה נגד בר אינה אמורה להיות האחרונה. דוקרקר הבהיר כי בכוונת מובילי המהלך להגיש בהמשך תביעות גם נגד בכירים נוספים במערכת הביטחון, ובהם ראש אמ"ן לשעבר אהרן חליוה, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ומפקד פיקוד הדרום. לדבריו, האחריות למחדל אינה מסתכמת באדם אחד, ויש לברר את חלקם של כל מי שהיו מופקדים על ההתרעה ועל ההגנה.

כשנשאל מדוע ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו נכלל ברשימת הבכירים שנגדם מתוכננות התביעות הראשונות, השיב דוקרקר באמצעות זיכרון אישי מרגעיה האחרונים של בתו. "כאשר הבת שלי נרצחה במיגונית בבארי, היא לא צעקה איפה ראש הממשלה, אלא איפה הצבא ואיפה המודיעין והשב"כ", אמר.

דוקרקר הדגיש כי עמדתו אינה נובעת מהזדהות פוליטית עם נתניהו. "אני לא ימני ולא ביביסט, אבל אני יודע מה הבת שלי צעקה", אמר. לדבריו, גם ראש הממשלה צריך להיחקר על אירועי השבעה באוקטובר, אך הוא סבור שיש בכירים אחרים שאת אחריותם יש לברר תחילה. "הוא לא סוחב על עצמו את כל משקל השבעה באוקטובר. יש רבים שצריכים להיחקר ולתת את הדין לפני ביבי".

לצד הדרישה לחקירה ולהעמדה לדין של האחראים, דוקרקר הביע כאב על המחלוקות שנוצרו בין משפחות שכולות בעקבות הדיון הציבורי על אחריות הדרג המדיני והביטחוני. הוא האשים את השמאל בהכנסת השכול למאבק הפוליטי וטען כי הדבר פוגע ביכולתן של המשפחות לפעול יחד.

"השמאל מכניס את השכול לתוך הפוליטיקה. מאוד רע לי עם זה. מפלגים בין הורים שכולים. נוצר פיצול וכאוס בשכול וזה כואב ועצוב שאנחנו לא גוף אחד שצריך להתאגד מול מי שגרם לשבעה באוקטובר", אמר. הוא הדגיש כי מבחינתו, התביעה אינה מהלך מפלגתי: "אין כאן פוליטיקה. אנחנו לא שמאל ולא ימין. אנחנו יודעים שהצבא כשל באותו יום".

בהמשך השיחה נשאל דוקרקר מה לדעתו הוביל למחדל ומה עשוי להסביר את העובדה שלא ניתנה התרעה שתמנע את המתקפה. בתשובתו העלה חשדות חמורים בדבר התנהלות מכוונת של גורמים במערכת הביטחון. מדובר בהערכותיו האישיות, ולא בממצאים שהוכחו.

"דעתי האישית היא שמחדל כזה מאוד התאים למערכת", אמר. הוא התייחס לטענה בדבר הנחיה שלא להתקרב לגדר עד השעה תשע בבוקר, וטען כי יש לבחון אותה. "זה משהו שלא מסתדר. זה לא הגיוני. קרו דברים לא הגיוניים בשבעה באוקטובר", אמר.

דוקרקר קשר בדבריו בין תחושת חוסר האמון שלו במערכת הביטחון לבין המחאה נגד הממשלה שקדמה למתקפה, וטען כי הדברים מעוררים אצלו שאלות. "דברים לא מתחברים, אבל מסתדרים עם החבר'ה מקפלן שאמרו שהם לא יתגייסו גם במלחמה. התאים להם מחדל כלשהו לקונספציה שלהם", אמר. הוא לא הציג בשיחה ראיות המוכיחות קשר בין המחאה לבין החלטות מבצעיות שהתקבלו בשבעה באוקטובר.

אחד הנושאים המרכזיים שמטרידים אותו הוא היעדר המענה הצבאי המהיר בשטח פסטיבל נובה. דוקרקר השווה בין היכולות המבצעיות שהפגינה ישראל בזירות אחרות לבין התגובה למתקפת חמאס, ותהה כיצד הצליחו המחבלים לפעול במשך שעות ארוכות.

"לא יכול להיות שחיל האוויר מוריד את נסראללה באיזה חלון ותוקף באיראן, וכאן אנשים עם קביים נכנסים, רוצחים ואונסים", אמר. בהמשך התייחס גם לטענות על הפעלת מסוקי קרב ועל החלטות שהתקבלו בשטח, שלדבריו מחייבות בירור.

הדברים קשורים עבורו גם לחוויה האישית הקשה שעבר לאחר המתקפה, כאשר במשך ימים ניסה לברר מה עלה בגורל בתו. "במשך ארבעה ימים חיפשתי את הבת שלי וראיתי את הכול בעיניים", סיפר. "זה לא הגיוני שעד השעה שתיים הצבא לא הגיע לשטח המסיבה ובמשך כל השעות האלה היה למחבלים זמן לעשות את מה שהם עשו".

"איפה חיל האוויר החזק שלנו, איפה כל מי שאמורים היו לשמור על הבת שלי ועל כל הנרצחים", שאל דוקרקר. הוא שב והעלה את חשדו כי חלק מהכשלים לא היו מקריים, והבהיר כי הוא דורש שהטענות ייבדקו במסגרת הליכים משפטיים. "יש כאן משהו שנעשה במכוון, ולכן אנחנו רוצים שאנשים ייתנו את הדין", אמר.