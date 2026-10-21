בשנים האחרונות זכינו, כמו אבותינו בדור המדבר, לראות ניסים גלויים. גילינו גם את סגולת ישראל באותם חלקים בעם שיצאו בחירוף נפש להציל מיד צר, ובהתעוררות הרוחנית המתרחשת בקרב חיילינו ובקרב חלק ניכר מהנוער שלנו, דור העתיד. והדברים שזורים זה בזה.

ועדיין, בכל דור ודור ישנם דברים שנראים בלתי אפשריים. הרמב"ם, במורה הנבוכים, מביא דוגמה לדבר בלתי אפשרי, למציאות שסותרת לחלוטין את הטבע: האפשרות שחפץ ירחף באוויר בלי ליפול על הקרקע. לדעתו, זהו דמיון שלא יתגשם לעולם. והנה, כולנו יודעים שכבר מזמן מדובר במציאות שכיחה. זה עדיין לא אומר שכל דמיון יכול להפוך למציאות, כמו למשל המחשבה הדמיונית שמפלגת 'נועם לישראל' תעבור את אחוז החסימה...

ממש לאחרונה התבשרנו על רעיון נוסף, פרי דמיונו הפרוע של אילון מאסק, שעד לא מזמן נראה דמיוני לחלוטין והפך לפתע למציאות: מכונית שיודעת לטוס. לא מדובר במטוס שמסוגל גם לנסוע בכביש, אלא במכונית שנועדה בראש ובראשונה לנסיעה בכבישים. אלא שמאסק הגאון וחבר מהנדסיו הוסיפו לה מערכת של אוויר דחוס, שנפלט בשעת הצורך, בתיאום ממוחשב, מתחתית המכונית ומצדדיה. המערכת מסוגלת להרים את המכונית למשך דקות ספורות, להזיז אותה כמה מטרים לכיוון הרצוי ואז להוריד אותה בנחת.

הצעצוע החדש הזה של אילון מאסק כבר הוצג לפני קהל, ובאמת מדובר ברעיון מדהים. המכונית המעופפת טרם הגיעה לייצור המוני, אבל היא כבר נמכרת במאה אלף דולר למעוניינים להזמין אותה מראש. כדאי להזדרז, כי בעוד שנתיים, כאשר המכוניות האלו יוצעו למכירה, מחירן יהיה יותר מכפול מהמחיר הנוכחי.

בינתיים לא נראה שהאפשרות לעקוף פקקים באמצעות המכונית המעופפת תבוא לידי ביטוי, אבל אני כבר חושבת על שימושים אפשריים אחרים. תארו לעצמכם ג'יפ צבאי שיכול לדלג מעל מכשול שחוסם את דרכו, מעל שדה מוקשים שנפרש לפניו או מעל גדר שמונעת ממנו להתקדם. בכלל, באזורים בארץ ובעולם שבהם התנועה ברכב קשה, כמו בחוות למיניהן שהולכות ומתרבות כפטריות אחרי הגשם, רכב מעופף כזה יכול לשנות את כל התמונה.

השבת נפגוש את אברהם אבינו, העולה על במת ההיסטוריה של עם ישראל. דמותו הייתה עלומה עד כה, אך סגולת ישראל כבר הייתה טבועה בו. הוא עוזב את ארצו, את מולדתו ואת בית אביו, ויוצא אל הלא נודע. גם מועד פקידתה של שרה נותר עלום, וההמתנה ארוכה.

וריבונו של עולם מעביר את אברהם למרחב שמעל השמיים, מעל לכוכבי הלכת, למקום שבו הכול אפשרי, למקום שבו ניסים מתרחשים. הוא מוציא אותו החוצה ואומר לו: "הַבֶּט־נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים אִם תּוּכַל לִסְפֹּר אֹתָם... כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ". ריבונו של עולם מבטיח לאברהם בברית בין הבתרים שצאצאיו יהיו רבים מספור. מה שנראה בלתי אפשרי היום הוא המציאות של מחר.

ואכן, כמו אצל אברהם בזמנו, כך לאורך הדורות, כשמדובר בעם ישראל, ריבונו של עולם משנה את סדרי הטבע ומוביל מהלכים ניסיים. רק לאחרונה השתאינו מאירוע פליי דוביי, שבו היה נס בתוך נס בתוך נס. וגם העולם כולו עמד משתומם מול העם הפלאי הזה.

אבל כשמדובר במערכת הבחירות, לכולי עלמא, לא מסתמכים על ניסים...