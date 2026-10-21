ארבע שנים לאחר שהעידה מטעם התביעה בתיק 4000, חזרה ד"ר יפעת בן חי שגב לאולם בית המשפט, הפעם כדי לשמוע את עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט.

הדברים ששמעה, לדבריה, הותירו אותה בתדהמה וחיזקו את טענותיה בדבר מניעים פוליטיים מאחורי המשפט. בשיחה עימה היא מותחת ביקורת חריפה על הפרקליטות, מתייחסת לתגובות השופטים ומסבירה מדוע לדעתה המשפט נגד נתניהו הפך למשפט נגד מערכת אכיפת החוק.

"בחלוף ארבע שנים מאז עליתי על דוכן העדים כעדה מטעם התביעה שדיברה אמת שלא הייתה ערבה לאוזני התביעה, הייתי חייבת לחזור ולראות את היועמ"ש שאישר את הפתיחה בחקירות הללו, והייתי בהלם ותדהמה ואני לא היחידה", אומרת בן חי שגב, לשעבר יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין, שכיהנה לתקופה קצרה גם כיו"ר מועצת הרשות השנייה. "כל מי שהיה באולם, כולל השופטים עצמם, היו בהלם ממה שנחשף באולם בית המשפט".

אחד הרגעים שעוררו את תדהמתה היה הצגת ציטוט מתוך שיחה בין מנדלבליט לתובעת יהודית תירוש. לדבריה, מנדלבליט ניסה לשכנע את תירוש לקבל עליה את תפקיד התובעת במשפט, תוך שהציג בפניה את הבחירה בין תובעת המצילה את הדמוקרטיה לבין שופטת בדיקטטורה, דוגמת הונגריה ופולין.

"כשנאמר בחלל האוויר ציטוט משיחה בין מנדלבליט ליהודית תירוש, כשהוא מנסה לשכנע אותה להיות תובעת במשפט ואומר לה שהיא מעדיפה להיות תובעת שמצילה את הדמוקרטיה ולא שופטת בדיקטטורה כמו הונגריה ופולין, ואין למשפט הזה הכחשה מצד אף אחד מהצדדים. זה פשוט לתפוס את הראש על אמירה כזו".

אלא שלא רק האמירה המיוחסת למנדלבליט עוררה את ביקורתה. בן חי שגב מצביעה גם על מה שהיא מתארת כדפוס שחזר בעדותו: "לא זוכר, לא יודע, לא ראיתי, לא שמעתי ולא ידעתי".

"זה לתפוס את הראש פעם שנייה. מדובר בכתב אישום נגד ראש ממשלה והציפייה של האזרח מכתב אישום תקדימי שכזה היא שישימו את הטובים ביותר, שיתנו אקסטרה תשומת לב, שיקפידו וידקדקו, אבל לא. הכל חובבני ורשלני. לא בדקו, לא ראו, לא ידעו ולא שמעו. אם כך נראה תיק נגד ראש ממשלה מה יגיד האזרח מהשורה...", היא אומרת.

אלא שאם מדובר רק ברשלנות ובחובבנות, האם אין בכך משום הקלה עם הפרקליטות? בן חי שגב משיבה כי זו אכן הייתה עמדתה לפני ארבע שנים, אך בעקבות הדברים שנחשפו, לדבריה, היא רואה את הדברים בחומרה רבה יותר.

"לפני ארבע שנים אמרתי שזה היה חובבני ורשלני, והיום אני מבינה כמה הייתי עדינה וסלחנית כלפי המערכת. זה היה נגוע בפוליטיקה ואתמול זה הוכח למעלה מכל ספק. ישבתי באולם ולא הייתה הכחשה של הדברים שנחשפו במערומיהם".

בן חי שגב מדגישה כי היכרותה עם תיק 4000 אינה מסתכמת בעדותה בבית המשפט. כמי שהמליצה לראש הממשלה לאשר את המיזוג בין בזק ליס, היא טוענת כי ההחלטה התקבלה משיקולים מקצועיים וכי לא היה בה כל יסוד של שוחד.

"מהר מאוד הובן שזה משפט שמאחוריו יש מוטיבציות פוליטיות. הרי את תיק 4000 אני מכירה היטב כמי שהמליצה לראש הממשלה לאשר את המיזוג בין בזק ויס. אמרתי מהרגע הראשון שלא היה כאן שום דבר שמתקרב לשוחד ולשיקולים זרים. היה כאן תהליך שהתנהל בצורה מקצועית וסדורה. התקבלה החלטה מקצועית, אבל אף אחד לא רצה לשמוע. כשהבנתי שהעובדות מפריעות לסיפור, די ברור שאחרי שירו את החץ מסמנים עכשיו את העיגול".

בן חי שגב טוענת כי גם השופטים נראו המומים מהדברים שנשמעו באולם. שאלנו אותה אם להערכתה ההתפתחויות האחרונות עשויות לקרב את סיומו של המשפט, ואם הגיע הזמן לשקול מהלך משפטי שיביא לעצירתו.

"השופטים כבר המליצו פעמיים וכמעט התחננו בפני הפרקליטות שיירדו מסעיף השוחד. התחינה לא התקבלה. אני סבורה שהשופטים מצויים במצוקה מאוד גדולה כי גם הם חלק מהמערכת הזו. זה משפט שהתחיל כמשפט נגד ראש הממשלה והיום הפך למשפט נגד מערכת אכיפת החוק בישראל. לשופטים לא נוח בכך וזו הסיבה שהם התחננו בפני הפרקליטות. פרקליטו של ראש הממשלה העלה אופציה של הגנה מן הצדק, ואני חושבת שאם קיים מהלך משפטי שכזה, הוא צריך לקרות. אחרי אתמול אין ספק בעניין הזה".

הביקורת של בן חי שגב אינה מופנית רק כלפי הפרקליטות. לדבריה, גם התקשורת אינה מעניקה לעדות מנדלבליט את תשומת הלב הראויה, והיא מייחסת זאת לקשרים ההדוקים שלטענתה מתקיימים בין מערכת אכיפת החוק לכלי התקשורת המרכזיים.

"אני יכולה לכתוב ספרים על הקשר הגורדי בין הפרקליטות לבין תקשורת המיינסטרים, כיצד יד רוחצת יד, זה מאתרג את זה, זה מדליף לזה וזה נותן לזה ואחר כך מוציאים כתב אישום על היענות חריגה וסיקור אוהד. זה פתטי כי זה האופן שבו שני הצדדים האלה מתנהלים בדרך קבע, כך שמופתעת אני לא".