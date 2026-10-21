שיחה כללית | מדוע לזוז ימינה מאיזור הנוחות? | הרב דוד גבריאלי

הרב דוד גבריאלי, ראש ישיבת נווה דקלים, אומר כי הוא מתקשה להבין את מי שבוחר שלא לממש את זכות ההצבעה שניתנה לו בבחירות לןכנסת.

"כשמישהו אומר לי שהוא לא הולך להצביע - אני פשוט באמת לא מצליח להבין, ממש לא מצליח להבין", אמר.

לדבריו, הטענה שהפוליטיקאים ממילא עושים כרצונם ושלקול הבודד אין משמעות מבטאת התנתקות מהאחריות הציבורית. "מה זאת אומרת? אתה חלק, אתה שותף ואתה יכול לקבוע. תחליט איך אתה רוצה לקבוע אבל תהיה שותף".

הוא תהה כלפי מי שאינם מצביעים: "לא אכפת לך איך איך תראה פה מערכת המשפט? לא משנה לך איך יתנהל פה החינוך ואיך תהיה פה הזהות היהודית, איך יתנהל הביטחון ואיך תהיה פה ההתיישבות בארץ ישראל?".

הרב הבהיר כי אין די בכך שאדם דואג לחייו האישיים. "זה לא הולך ככה, אתה חלק ממה שקורה, אתה שותף במה שקורה ואתה רוצה להשפיע. הצורה בה המדינה תיראה תשפיע על הכל, גם על התורה שלך - איך היא תראה, כמה נחת תהיה לך, כמה גבורה תהיה וכמה עוצמה".