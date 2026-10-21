רחל אמנו ▪︎ האמא העקרית של עם ישראל | הרב דוד חי הכהן שליט"א

המוני בית ישראל יציינו, מחר, י"א בחשוון, את יום פטירת רחל אמנו.

בשיחה מיוחדת על דמותה של רחל אמנו, מסביר הרב דוד חי הכהן, ראש ישיבת בת ים, מדוע דווקא תפילתה היא שהתקבלה בשעת חורבן בית המקדש. במדרש מתואר כיצד אברהם, יצחק, יעקב ואפילו משה רבנו ביקשו רחמים על ישראל, אך הישועה הובטחה בעקבות דבריה של רחל.

"ואז ברגע הזה בא רחל אמנו. רחל עמנו אמרה לו, אתה מקנא יותר מבשר בדם? אני לא קינאתי בלאה, אני הכנסתי את לאה", מתאר הרב. רחל הזכירה כיצד ויתרה על מקומה כדי שאחותה לא תתבייש, וביקשה מהקב"ה לנהוג ברחמים כלפי בניו.

"והתפילה של רחל היא זאת שנתקבלה", מדגיש הרב, ומוסיף: "אני מתחייב לך שאני אחזיר את עם ישראל לארץ. אז אנחנו כאן בארץ בזכות רחל אימנו".

לדברי הרב, דמותה של רחל קשורה באופן מיוחד לקדושת הארץ וליכולת של עם ישראל לגלות קדושה בחיים המעשיים. "לאה קיבלה את התפקיד לשמור על הרוחניות של ישראל, על התורה של ישראל, לגדל ילדים לתורה, למצוות, לתפילה, לקדושה", הוא מסביר, ולעומתה: "ורחל, קדושת ארץ ישראל, קדושת עם ישראל, קדושת הגופות של עם ישראל".

הרב מדגיש כי קדושת הארץ אינה רעיון מופשט בלבד, אלא מתבטאת גם בבניית יישובים, בעבודת האדמה ובחיים בארץ ישראל: "כל מי שעושה דבר בארץ ישראל, לבנות אותה, לייסד אותה, לחדש אותה, לבנות יישובים, בתים, כל זה, זה קדושה גדולה מאוד".

לקראת יום פטירתה, המסר העולה מדבריו חד וברור: הבטחת "ושבו בנים לגבולם" אינה רק זיכרון של גלות רחוקה, אלא יסוד באמונה בשיבת ישראל לארצו. "וזה זכות גדולה שאנחנו חיים כאן, וצריך להבין. זאת המעלה שקיבלנו מרחל אמנו", חותם הרב.