האם מרן הצביע בבחירות לכנסת? התשובה המפתיעה של בנו הגאון רבי שמואל אליהו שליט"א | אל תפספס

במהלך שיחה עם הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, הוצגה בפניו טענה בשם הרב בצרי, שלפיה אביו, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, מעולם לא השתתף בבחירות לכנסת ישראל.

הרב שמואל אליהו דחה את הדברים בתוקף: "לגמרי אחרת. הרב היה מצביע בכל בחירות, אומר לאחרים להצביע".

לדבריו, ייתכן שבמערכת בחירות מסוימת אביו לא הגיע לקלפי מסיבה כלשהי, אך הוא היה מעורב מאוד בענייני הציבור ועודד השתתפות בבחירות.

הרב אליהו אף שיתף באמירה ששמע מאביו: "מי שלא מצביע הוא למעשה נותן חצי מהקול שלו למפלגות השמאל. אז עדיף שכל הקול שלך ילך למפלגות הימין".