הלילה (בין רביעי לחמישי) תחל פורטלנד בלייזרס את עונת 2026/27 בליגת הכדורסל הטובה בעולם, ליגת ה-NBA וכנראה תיאלץ לעשות זאת ללא כוכבה, הישראלי דני אבדיה.

אחרי שעונת ה-NBA נפתחה אמש, הלילה תחל פורטלנד קבוצתו של אבדיה את דרכה בעונה החדשה, כשזו תארח את פיניקס סאנס בשעה 5:00 שעון ישראל.

מי שעשוי להיעדר ממשחק הפתיחה של פורטלנד הוא לא אחר מאשר הכוכב הגדול שלה, הישראלי דני אבדיה.

כמה שעות לפני שריקת הפתיחה, פרסמה פורטלנד היום (רביעי) את דו"ח הפציעות שלה לקראת המשחק, כששם עדכנו כי אבדיה סובל מכאבים בקרסול רגלו הימנית.

אבדיה ופורטלנד פגשו אשתקד את הפיניקס כשהישראלי בלט מעל כולם בניצחון על הסאנס במשחק הפליי-אין עם הצגה בלתי נשכחת.

על פי הדיווח, אבדיה ששיחק בכל משחקי ההכנה של פורטלנד לקראת העונה שבפתח, נחת לא טוב על הקרסול במהלך האימון אמש, כשעבור כולם מדובר בהפתעה של ממש ובפציעה לא מתכוננת של מי שאמור להוביל אותם לתואר היסטורי העונה.

נזכיר כי לקראת סיום העונה שעברה נפצע אבדיה בגבו וכעת בפורטלנד חוששים שפציעה בקרסול תביא להיעדרות ממושכת מרצף המשחקים המאתגר שמחכה לקבוצה כבר עם פתיחת העונה כש-6 מתוך 8 המשחקים הראשונים ייערכו בחוץ - רבים מהם מול קבוצות המועמדות להגיע לפלייאוף.