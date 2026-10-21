הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (רביעי) להותיר את הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 3.25%.

ההחלטה התקבלה על רקע ירידת האינפלציה לסביבה הנמוכה מעט ממרכז תחום היעד, לצד המשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית ואי-הוודאות הביטחונית שעדיין מלווה את המשק.

במקביל להחלטה פרסם הבנק תחזית כלכלית מעודכנת, שלפיה המשק הישראלי צפוי לצמוח בשיעורים גבוהים בשנים 2026 ו-2027, בין היתר בשל פעילות הייצור של חברות ישראליות בחו"ל.

על פי נתוני בנק ישראל, האינפלציה השנתית עמדה בספטמבר על 1.6%, לאחר שמדד המחירים לצרכן ירד באותו חודש ב-0.5%. זאת, בהמשך לעלייה של 0.7% שנרשמה במדד אוגוסט. האינפלציה בניכוי אנרגיה ופירות וירקות עמדה על 1.4%, בעוד שקצב עליית המחירים ברכיבים הבלתי סחירים הגיע ל-2.6%.

בבנק מעריכים כי האינפלציה תישאר בחודשים הקרובים בסביבתה הנוכחית, ובהמשך תחזור למרכז תחום היעד בתחילת שנת 2027.

עם זאת, בוועדה המוניטרית מדגישים כי התפתחות המחירים תלויה בשורה של גורמים, ובהם המצב הביטחוני, מחירי האנרגיה בעולם, שער החליפין של השקל, הביקושים במשק ומדיניות התקציב של הממשלה.

אחד הנתונים הבולטים בדוח נוגע להיחלשות המטבע הישראלי. מאז החלטת הריבית הקודמת ועד 20 באוקטובר פוחת השקל ב-3.1% מול הדולר, בעוד שמול האירו נרשם ייסוף של 0.3%. במונחים נומינליים אפקטיביים נחלש השקל ב-2.2%.

לצד השינויים בשער החליפין, בבנק ישראל מציינים כי פרמיית הסיכון של ישראל נותרה ברמות הקרובות לאלו שנרשמו לפני מתקפת 7 באוקטובר 2023, אף שבתקופה האחרונה חלה בה עלייה קלה. במקביל נרשמה עלייה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות, בהתאם למגמה בשווקים הבינלאומיים.

התחזית המקרו־כלכלית המעודכנת של חטיבת המחקר מציגה צמיחה צפויה של 5.6% בתוצר בשנת 2026 ושל 7.5% בשנת 2027. עם זאת, בבנק מדגישים כי חלק משמעותי מהצמיחה החזויה נובע מתרומת הייצור בחו"ל של חברות ישראליות, ולכן הנתונים אינם משקפים במלואם את התפתחות הפעילות הכלכלית בתוך ישראל.

כאשר מנכים מהחישוב את הייצור בחו"ל, תחזית הצמיחה המתייחסת לפעילות המקומית עומדת על 3.4% בשנת 2026 ועל 5.1% בשנת 2027.

התחזית מבוססת על ההנחה שעצימות הלחימה תישאר נמוכה, בדומה לרמתה הנוכחית, באופן שיאפשר הקלה מסוימת במגבלות ההיצע. לצד זאת, בנק ישראל מעריך כי המתיחות הגיאופוליטית תימשך, וכי אי־הוודאות בנוגע להתפתחויות הביטחוניות והתקציביות תישאר משמעותית.

בבנק מציינים כי המשק ממשיך לצמוח לאחר ההתאוששות המהירה שנרשמה ברבעון השני של השנה בעקבות מבצע "שאגת הארי". על פי העדכון השלישי של נתוני החשבונאות הלאומית, היצוא ללא יהלומים וחברות הזנק עלה ברבעון השני ב-17.7% בהשוואה לרבעון הקודם. כאשר מנכים את הייצור בחו"ל, העלייה ביצוא מסתכמת ב-5%.

התוצר העסקי, בניכוי הייצור בחו"ל, גדל ברבעון השני ב-11.8% לעומת הרבעון הקודם. עם זאת, התוצר המקומי בניכוי הייצור בחו"ל עדיין נמוך בכ-3.7% מהמגמה ארוכת הטווח שלו, והתוצר העסקי נמוך בכ-5.4% ממגמתו.