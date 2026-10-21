ראש מועצת שומרון הודיע לתושבים כי ב-1 בנובמבר יחלו עבודות חברת חשמל וחברת נתיבי ישראל, להנחת קו תאורה בכביש 555, בין איתמר לאלון מורה, ולהנחת קו חשמל נוסף במתח גבוה לאזור. היקף הפרויקט עומד על 18 מיליון שקלים, והעבודות צפויות להימשך כעשרה חודשים.

הפרויקט יוצא לדרך לאחר יותר מחמש שנות עבודה מאומצת של מועצת שומרון מול כלל הגורמים, כחלק מקידום התשתיות הנדרשות לצמיחת היישובים ולמימוש חזון מיליון תושבים בשומרון.

התאורה החדשה תשלים את פרויקט התאורה שכבר בוצע מצומת הר ברכה ועד איתמר, ותשפר את הבטיחות ואת הביטחון לנוסעים בכביש. מדובר במקטע שבו נרצחו בני הזוג נעמה ואיתם הנקין הי"ד ובוצעו פיגועים נוספים.

לצד התקנת התאורה, יונח קו חשמל נוסף במתח גבוה, שיאפשר לשפר את יציבות אספקת החשמל לאלון מורה.

כיום היישוב מוזן מקו מתח גבוה יחיד המגיע מכיוון הבקעה ועובר בשטחי הרשות הפלסטינית, דבר המקשה על תחזוקתו ועל הטיפול בתקלות בזמן אמת. הקו החדש יאפשר גיבוי לאספקה הקיימת ויצמצם את התלות בקו היחיד.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "חזון מיליון תושבים בשומרון מתחיל בתשתיות. אנחנו בונים היום את השומרון של מחר, עם כבישים מוארים ובטוחים יותר ואספקת חשמל יציבה שתשרת את התושבים ותאפשר את המשך צמיחת היישובים. אחרי יותר מחמש שנים של עבודה מאומצת, אנחנו מביאים בשורה חשובה לתושבי איתמר, אלון מורה והאזור כולו. בכביש שבו נרצחו נעמה ואיתם הנקין הי"ד, לשיפור התאורה יש גם משמעות ביטחונית מיוחדת. נמשיך לפעול בנחישות לחיזוק ההתיישבות ולשיפור איכות החיים בשומרון".

דגן הודה לשרת התחבורה מירי רגב, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לשר האנרגיה אלי כהן, למנכ"ל חברת נתיבי ישראל ניסים פרץ, למנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר, לקמ"ט תחבורה במנהל האזרחי ישראל אפריאט, למנהלת ההתיישבות, לראש המנהל האזרחי וסגנו, לוועדי הישובים ולרפי אביטל, הממונה על תחום התחבורה במועצה, על קידום הפרויקט.

במהלך העבודות יונהגו הסדרי תנועה זמניים. הנהגים מתבקשים לנסוע בזהירות ולהישמע להנחיות בשטח.