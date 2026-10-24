הדר מילר בשיחה עם סאל במיל' בועז קוקיא

סא"ל במיל' בועז קוקיא, אביו של החייל רון קוקיא שנרצח בפיגוע בערד בנובמבר 2017, מודה כי במהלך המגעים לעסקאות לשחרור חטופים חשש שגם המחבל שרצח את בנו ישוחרר מהכלא.

בריאיון להדר מילר באולפן ערוץ 7 סיפר האב השכול הפעיל בפורום "בוחרים בחיים", על החשש שליווה אותו, על המאבק שהוא מנהל מאז רצח בנו ועל הביקורת החריפה שלו כלפי ממשלות ישראל ומערכת הביטחון.

"חששתי, בוודאי שחששתי", אמר כשנשאל אם פחד שרוצח בנו ייכלל ברשימות המחבלים שישוחררו. לדבריו, אף שמחבלים רבים שוחררו במסגרת העסקאות, רוצחו של רון לא נכלל בהם. הוא העריך כי אחת הסיבות לכך היא אזרחותו הישראלית של המחבל והתקופה הקצרה יחסית שחלפה מאז שנכלא.

"לא שחררו למשל את הרוצח של הבן שלי. למה? הוא ישראלי, והוא רק פחות מעשר שנים בכלא", אמר. "אם הוא היה ותיק, יכול להיות שהיו מחליטים לשחרר גם מחבלים ישראלים, והיה משתחרר".

האב השכול, התומך בהחמרת הענישה על מחבלים, הציג את החשש הזה כאחד הנימוקים לעמדתו בזכות עונש מוות למחבלים ונגד עסקאות הכוללות שחרור אסירים ביטחוניים. לדבריו, לאורך המלחמה האמין כי הפעלת לחץ צבאי על חמאס היא הדרך הנכונה להשגת שחרור החטופים.

הוא מתח ביקורת קשה על ההפגנות שקראו לעסקה להשבת החטופים, וטען כי המחאה הציבורית השפיעה על עמדות חמאס במשא ומתן. לדבריו, כאשר ארגון הטרור ראה את ההפגנות בישראל, הוא העלה את דרישותיו והקשיח את עמדותיו. מדובר בהערכה שהציג בריאיון, ולא בממצא שהוכח במסגרתו.

מנגד, טען כי הגברת הלחץ הצבאי, ובפרט הפעילות בעיר עזה, היא שהביאה לשינוי בעמדת חמאס. הוא סיפר כי השתתף בעצמו בשירות מילואים במהלך המלחמה, ותיאר את הזהירות שנקטו הכוחות, לדבריו, באזורים שבהם היה מידע על הימצאות חטופים.

מאחורי עמדותיו הנחרצות עומד האובדן האישי של בנו, רון, שנרצח בעת שירותו הצבאי. רון היה הילד הרביעי במשפחה, ונולד שבע שנים אחרי אחותו הגדולה ממנו. אביו תיאר אותו כילד שהכניס שמחה רבה לבית וכמי שגילה בגרות כבר בגיל צעיר.

בשנת 2013 עברה המשפחה לתל אביב, ורון החל ללמוד בתיכון חדש בעיר. בשנת 2016 התגייס לחטיבת הנח"ל. לפני הגיוס יצא עם הוריו לטיול בן שלושה שבועות בארצות הברית, זיכרון משפחתי שעליו סיפר אביו בחום.

לאחר הכשרתו שירת רון בבסיס הנח"ל סמוך לערד ובהמשך השתלב בסגל שהכשיר טירונים חדשים. בנובמבר 2017 התנדב לשוב מוקדם יותר לבסיס כדי לסייע לחבריו במשימת הגנת יישובים באזור חברון.

בעת שהמתין להסעה בכיכר בערד, הותקף מאחור ונדקר למוות. "הוא התנדב לחזור חזרה יותר מוקדם בנובמבר 2017, לעזור לחברים לעלות להגנת יישובים בחברון", סיפר אביו. לדבריו, המחבל נמלט מהמקום, אך נתפס בתוך כ־24 שעות.

המשפחה ליוותה את ההליכים המשפטיים נגד המחבל ונגד מעורבים נוספים בפרשה. לדבריו, בני המשפחה נכחו בכ־120 דיונים שנערכו במסגרת כמה הליכים משפטיים. הרוצח נידון למאסר עולם ולעשרים שנות מאסר נוספות.

לאחר הרצח הגביר האב את פעילותו הציבורית במאבק בטרור. אף ששירת שנים ארוכות בצה"ל, ובהן שירות בצנחנים ובמילואים, הוא סיפר כי עד רצח בנו עיקר עשייתו בתחום הביטחון לא הייתה ציבורית.

"עברתי יותר לעשייה ציבורית בעקבות הרצח הזה כדי להילחם בטרור", אמר. במסגרת פורום "בוחרים בחיים" הוא פועל, לדבריו, לקידום צעדי חקיקה, החמרת ענישה, שינוי הוראות הפתיחה באש ושיפור תנאי ההתמודדות של כוחות הביטחון עם הטרור.

לצד הפעילות הזאת הוא מקדם מיזמי הנצחה ותרומות לגופים ציוניים ולאומיים. לדבריו, המטרה היא לא רק להנציח את רון אלא גם לחזק את החוסן החברתי ואת הביטחון הלאומי והאישי.

אחד הנושאים שהעסיקו את המשפחה לאחר הרצח היה ביתו של אבי המחבל. האב סיפר כי המשפחה פעלה לקידום הריסת המבנה, שלדבריו נבנה ללא היתר. הוא מתח ביקורת על ההליכים המשפטיים שעיכבו, לטענתו, את הטיפול בנושא, ועל התערבות בג"ץ בהחלטות הנוגעות לביטחון ולמאבק בטרור.

מכאן הרחיב את הביקורת שלו על תפיסות מדיניות וביטחוניות שהתקבלו בישראל לאורך השנים. הוא הציג את הסכמי אוסלו ואת ההתנתקות מרצועת עזה כשתי החלטות שגרמו, לשיטתו, נזק ביטחוני עמוק ומתמשך.

"שורש הבעיה הוא הסכמי אוסלו", טען. לדבריו, ישראל צריכה להפסיק לחפש הסדרים מדיניים שאינם נשענים על שינוי יסודי בעמדות הצד השני, ולבסס את מדיניותה על שליטה ביטחונית רחבה ועל מאבק מתמשך בארגוני הטרור.

הוא הביע תמיכה במדיניות של נוכחות ביטחונית ישראלית נרחבת ביהודה ושומרון, ברצועת עזה ובאזורי גבול נוספים. הוא קרא גם לשינוי הוראות הפתיחה באש במקרים של חדירה לשטח ישראל ולחיזוק המשילות וההתיישבות.

לדבריו, ישראל חייבת להיערך לאיומים גם מצד מדינות שיש לה עמן הסכמי שלום. הוא הדגיש כי אין מדובר בקריאה לפעולה צבאית בשטחן, אלא בהיערכות ביטחונית בגבולות ובשטח ישראל.

ביחס לממשלה הנוכחית הביע שביעות רצון כללית מהשינוי במדיניות הביטחון ומאופן ניהול המלחמה לאחר 7 באוקטובר, אך הבהיר כי לדעתו עדיין יש צעדים שישראל צריכה להשלים.

הוא קרא להחמיר את היחס לרשות הפלסטינית, בין היתר בשל תשלומים למחבלים והפעילות שהיא מנהלת נגד ישראל בזירה הבינלאומית. הוא אף הציע לשקול מהלכים הדרגתיים לפירוקה, תוך הימנעות מקריסה בלתי מבוקרת.

במקביל התייחס למצב הביטחוני בתוך ישראל ולתפוצת הנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית. הוא טען כי המדינה אינה עושה די בתחום הזה, אף שהצביע על שיפור בהקמת כיתות כוננות, בחלוקת נשק ובמעורבות גורמי הביטחון במאבק בפשיעה.

בהמשך הריאיון עבר לזירה הפוליטית, ומתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. לדבריו, חלק מחברי פורום "בוחרים בחיים" תמכו בעבר בבנט, אך התאכזבו ממנו בעקבות הקמת הממשלה שנשענה על מפלגת רע"ם.

הוא סיפר כי נפגש עם בנט יחד עם בני משפחות שכולות נוספות, וכי בנט אמר להם, לדבריו, שהממשלה לא תקדם במשך כמה שנים חקיקה נגד הטרור. הוא הציג את הדברים כסיבה מרכזית לאכזבתו ממנו.

עם זאת, הדגיש כי פורום "בוחרים בחיים" אינו תומך באופן רשמי במפלגה מסוימת. לדבריו, הפורום פועל לקידום מדיניות בתחום המאבק בטרור, גם אם עמדותיו מזוהות בעיקר עם מפלגות הימין.

האב השכול מתח ביקורת גם על יאיר לפיד, אביגדור ליברמן, בני גנץ ויאיר גולן. הוא טען כי הממשלה הקודמת לא נתנה מענה מספק לאיומים הביטחוניים, והזהיר מפני חזרה למדיניות שלדעתו הובילה להחלשת ההרתעה.

לצד הדברים החריפים, הציג עמדה מעשית יותר ביחס להקמת הממשלה הבאה. לדבריו, אם גוש הימין לא ישיג רוב שיאפשר לו להקים ממשלה לבדו, יש מקום לבחון צירוף מפלגות נוספות על בסיס הסכמות מדיניות ברורות.

הוא הזכיר בהקשר זה גם את האפשרות לצרף את ליברמן, למרות הביקורת שמתח עליו. הוא הסביר כי מבחינתו יש להבחין בין ממשלת אחדות שבה הצדדים משותקים בשל מחלוקות לבין ממשלה לאומית רחבה שתפעל על בסיס קווי יסוד מוסכמים.

באשר לאחריותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאירועי 7 באוקטובר, הציג הבחנה בין אחריות כוללת לבין אשמה ישירה. כאשר נשאל אם לנתניהו אין אחריות למחדל, השיב כי האחריות לנעשה במדינה מוטלת גם על ראש הממשלה.

"אחריות יש על כל המדינה, זה לא אומר אשמה", אמר. הוא הוסיף כי אפשר לבחון בדיעבד אם נתניהו היה צריך לנהוג בתקיפות רבה יותר כלפי חמאס בשנים שקדמו למתקפה. עם זאת, לטענתו, גם מערכת הביטחון והציבור בישראל לא היו מוכנים באותה תקופה למהלך צבאי רחב לכיבוש הרצועה.

הוא מתח ביקורת חריפה על התנהלות גורמי הביטחון בלילה שקדם למתקפת 7 באוקטובר, וטען כי התרעה והיערכות מוקדמת היו עשויות לצמצם באופן משמעותי את מספר הנרצחים. בין היתר העריך כי אפשר היה למנוע את מותם של חלק גדול מהקורבנות. הערכה זו לא לוותה בריאיון בנתונים או בביסוס עצמאי.

הוא קרא להקמת ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר, אך התנגד למתכונת של ועדת חקירה ממלכתית שבה זהות חברי הוועדה תיקבע בידי נשיא בית המשפט העליון. לדבריו, יש צורך במנגנון חקירה שיבחן גם את אחריות מערכת המשפט להחלטות ביטחוניות שהתקבלו לאורך השנים.

נושא נוסף שעליו נשאל היה גיוס החרדים. הוא אמר כי הוא תומך בהרחבת הגיוס, אך טען שהצבא אינו ערוך לקליטה מיידית של עשרות אלפי חרדים, הן מבחינת תשתיות והן מבחינת מסגרות שירות מתאימות.

לדבריו, יש לגבש חוק גיוס מעשי שיאפשר לצעיר חרדי להתגייס ולשמור על אורח חייו. הוא מתח ביקורת על השימוש הפוליטי בסוגיה, וטען כי גם ממשלות קודמות לא קידמו פתרון מספק.

למרות הביקורת החריפה שלו על מפלגות האופוזיציה, הביע תקווה שהבחירות הקרובות יסתיימו בהכרעה שתתקבל על הציבור, ללא חזרה למחאות ולשיבושים שלדעתו פגעו בתפקוד המדינה. הוא הדגיש כי הוא מכיר בזכות להפגין כחוק, אך קרא לאכיפה נגד חסימות כבישים והפרות סדר, ללא קשר לזהות המפגינים.

כשנשאל מדוע אינו נכנס בעצמו לפוליטיקה, סיפר כי קיבל הצעות אך דחה אותן כדי לשמור על עצמאותו. הוא לא שלל אפשרות לשקול בעתיד תפקיד ביצועי בתחום המאבק בטרור, בתנאי שתינתן לו עצמאות פעולה משמעותית.

"אני רוצה את העצמאות שלי", אמר. לדבריו, הוא מעוניין להמשיך לקדם שיתופי פעולה בין גופים הפועלים במאבק בטרור, שלדעתו אינם מתואמים מספיק זה עם זה.

במקביל לפעילות הציבורית הוא ממשיך לקדם מיזמי הנצחה. בין היתר סיפר על הקמת כפר סטודנטים בבאר שבע לזכר אמו, שנפטרה חודשים אחדים לפני הריאיון, ולזכר בנו רון. הוא ציין כי הוא מסייע גם לארגונים העוסקים בהתיישבות, בחינוך ובפעילות ציונית.

לקראת סיום הריאיון חזר לקריאתו להשתתפות בבחירות ולתמיכה במחנה הלאומי. לדבריו, הוא מעוניין בהמשך המדיניות הביטחונית של הממשלה הנוכחית ובהשלמת המהלכים שלדעתו טרם הסתיימו.

"אנשים חייבים לחזק את עם ישראל, בעשייה, בתרומה", אמר. הוא הוסיף כי מבחינתו, המשך המאבק בטרור מחייב גם הכרעה פוליטית שתאפשר לממשלה הבאה להמשיך במדיניות הביטחונית שבה הוא תומך.