סמוטריץ' מציע לוינטר: תפרוש ותמונה לשר דוברות

יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', מסר אחר הצהריים (רביעי) הצהרה מיוחדת בה הציג הצעה פוליטית לעופר וינטר, יו"ר מפלגת "עמך ישראל", במטרה להביא לפרישתו מהמרוץ לכנסת.

סמוטריץ' הודיע כי הוא מוכן להקצות לוינטר תפקיד שר במשרד הביטחון מתוך מכסת התפקידים שמפלגתו תדרוש במשא ומתן הקואליציוני, ולהעניק לו אחריות על שני תחומים מרכזיים: קידום הגירה מרצון מרצועת עזה וגיוס חרדים ושילובם בשוק התעסוקה.

ההצעה מגיעה על רקע החשש בציונות הדתית מפני אובדן קולות למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה.

השר טען כי המשך התמודדותו של וינטר מסכן את סיכויי מחנה הימין, וביקש ממנו לקבל את ההצעה כדי שיוכל להשתלב בעשייה הציבורית גם מבלי להתמודד בבחירות.

"אוותר על תפקיד שר של מפלגתי עבורך אם תפרוש ולא תסכן את הימין", הצהיר סמוטריץ'.

בפתח דבריו פנה השר לווינטר באופן אישי, שיבח את שירותו הצבאי ואת דרכו הציבורית, והדגיש כי הוא רואה בו שותף לערכים המרכזיים של המחנה הלאומי.

"עופר אחי, אתה איש טוב. מנהיג ערכי, ומפקד אמיץ ועתיר זכויות, ואתה מבטא קול חשוב בציבוריות הישראלית", אמר. "כולנו זוכרים את בחירות 1992. אנשים טובים ומלאי כוונות טובות שפיצלו את המחנה, זרקו קולות לפח והביאו עלינו את הסכמי אוסלו הארורי. שלושים שנה אנחנו עוד מלקקים את הפצעים המדממים של האסון הזה".

בהמשך הזהיר כי גם בבחירות הנוכחיות עלולים הקולות שיינתנו למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה להשפיע על חלוקת המנדטים בין הגושים. "הקולות שישרפו מתחת לאחוז החסימה יעשו ההבדל בין ניצחון להפסד בבחירות. המחנה הלאומי לא יכול להרשות לעצמו לחזור על טעויות העבר".

סמוטריץ' הזכיר כי "לפני סגירת הרשימות, הצעתי לך שותפות מלאה ואמיתית, מקום מכובד ברשימה, הליכה יחד מתוך ערכים משותפים", אמר. "זו הייתה הדרך הנכונה אז, וזו הדרך הנכונה גם היום".

בהתייחסו לנתוני הסקרים, טען סמוטריץ' כי מפלגת "עמך ישראל" אינה צפויה לעבור את אחוז החסימה, אף שווינטר מחזיק לדבריו בסקרים אחרים המצביעים על אפשרות שונה.

סמוטריץ' הזכיר את כישלונו של נפתלי בנט לעבור את אחוז החסימה בבחירות 2019 ואת התמודדות מפלגת התחיה בבחירות 1992, וטען כי סקרים פנימיים אינם מבטיחים הצלחה בקלפי. לדבריו, וינטר אינו צריך לוותר על שאיפותיו הציבוריות, אלא למצוא דרך אחרת לממש אותן.

"עופר, אני לא מצפה ממך לפרוש מהעשייה הציבורית וללכת לעשות לביתך. עם ישראל צריך אותך במוקדי עשיה והשפעה ואני יודע כמה עשיה ושליחות בוערים בך", אמר.

במסגרת ההצעה המפורטת התחייב סמוטריץ' לדרוש עבור וינטר את תפקיד השר במשרד הביטחון, על חשבון התפקידים והסמכויות שיוקצו לציונות הדתית בהתאם להסכמים הקואליציוניים.

"אעמיד לרשותך את הכוח הפוליטי שיהיה לציונות הדתית אחרי הבחירות ואדרוש עבורך במסגרת המשא ומתן הקואליציוני, על חשבון התפקידים והסמכויות שיגיעו לנו בהתאם למפתח שייקבע, את תפקיד השר במשרד הביטחון", הצהיר.

התחום הראשון שסמוטריץ' מבקש להעביר לאחריותו של וינטר הוא קידום הגירה מרצון מרצועת עזה. על פי ההצעה, תחת השר המיועד תוקם מנהלת שתהיה אחראית לתיאום פעילותם של הגופים הממשלתיים והביטחוניים הנוגעים לנושא.

סמוטריץ' הציע להעניק למנהלת סמכויות סטטוטוריות, תקציב ותקני כוח אדם, כדי שתוכל לפעול מול משרד החוץ, המוסד, השב"כ, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, המטה לביטחון לאומי וצה"ל.

"משימת ההגירה מרצון מעזה היא ללא ספק המשימה המרכזית והחשובה ביותר כדי להכריע את המערכה ולהשלים את הניצחון שכולנו עמלים להשיגו", אמר השר.

התחום השני בהצעה נוגע לגיוס חרדים ולשילובם בחברה ובתעסוקה. סמוטריץ' מציע להקים תחת אחריותו של וינטר מנהלת שתעסוק בהתאמת מסגרות השירות הצבאי לציבור החרדי ובפיתוח מסלולים נוספים לקראת השירות ולאחריו.

על פי התוכנית שהציג, המנהלת תקבל סמכויות ומשאבים לצורך התאמת המערך הצבאי לצורכי המתגייסים החרדים, הקמת מסגרות קדם־צבאיות ובהן מכינות וישיבות הסדר, ופיתוח מוסדות באזורי הגבול והספר.

נוסף על כך, המנהלת המוצעת תהיה אחראית להקמת מנגנוני ליווי והשמה עבור בוגרי המסלולים שיבקשו להשתלב בשוק העבודה.

סמוטריץ' השווה את המודל המוצע למנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, והציג אותה כדוגמה לאפשרות לרכז סמכויות ומשאבים בתחום מוגדר.

"בדיוק כפי שעשינו במנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון וחוללנו דרכה מהפכה חסרת תקדים ביהודה ושומרון - כך נעמיד לרשותך בצורה מקצועית ואפקטיבית את כל הכלים והסמכויות כדי להבטיח את ההצלחה במשימה", אמר.

לקראת סיום ההצהרה שב סמוטריץ' ופנה לווינטר בנימה אישית, תוך שהוא מדגיש כי מטרת ההצעה, לדבריו, אינה להרחיק אותו מהחיים הציבוריים אלא לאפשר לו להשפיע באמצעות תפקיד ביצועי.

"עופר אחי, היית ונשארת לוחם עז של עם ישראל. לא באת לפוליטיקה בשביל כיסא, אלא כדי לחזק את ביטחון ישראל ואת ערכי המחנה הלאומי. אני מציע לך שותפות אמת. עופר, יחד, רק יחד, נוכל להצליח. אני קורא לך מכאן: בוא נגלה אחריות לאומית, ונמנע שוב את מחדל 92'".

גורמים במפלגת "עמך ישראל" הגיבו: "הם כנראה לא מבינים שלא נכנסנו בשביל כיסא. עם ישראל מאס בפוליטיקה של הג'ובים, שחושבים שאפשר לקנות אנשים בתפקיד. אם ביו מרוצים ממה שקורה במחנה הימין, היינו מצורפים למפלגות הקיימות".