הקהילה היהודית בהודו שאינה נמנית עם ששת המיעוטים המוכרים רשמית במדינה ומונה כ-4,000 עד 5,000 נפש בסך הכל, רשמה השבוע הישג משפטי היסטורי.

בית המשפט העליון במדינת מאדהיה פרדש דחה ערעור ואישר סופית את ההכרה בבית העלמין היהודי העתיק "רניטאל" שבעיר ג'בלפור כאתר מורשת לאומי מוגן.

הבשורה על פסיקת בית המשפט הועברה לישראל באמצעות המסעדנית רינה פושקרנה, המשמשת מזה עשרות שנים כגורם מקשר בלתי-רשמי בין המדינות.

ההחלטה הסופית חותמת מאבק משפטי ממושך ומפרך שניהלו נציגי קהילת "בני ישראל" המקומית, בסיועו המסור של עורך הדין מאניש ורמה.

בית הקברות, שגילו מוערך ביותר ממאה שנים, הוקם בתקופת השלטון הבריטי עבור הקהילה היהודית המקומית. באותם ימים פעלו בג'בלפור כ-200 משפחות יהודיות שקיבלו מהשלטונות הקולוניאליים קרקע ייעודית לקבורה. במתחם טמונים כ-100 בני אדם, ובהם דמויות בולטות של בני הקהילה לצד חיילים יהודים שלחמו במסגרת הצבא הבריטי.

בשנים האחרונות הפך המקום למטרה לפעילות עבריינית: לטענת נציגי המשפחות ופעילי שימור מקומיים, גורמי נדל"ן שכונו בתקשורת ההודית "מאפיית הקרקעות" ניסו להשתלט על השטח תוך הצגת טענות כוזבות לפיהן מדובר בקרקע פרטית.

במסגרת ניסיונות אלו, ניזוקו ואף נהרסו חלק מהמצבות ההיסטוריות במטרה למחוק את העדויות על עברו היהודי של המתחם.

ההישג מרשים במיוחד לנוכח העובדה שבג'בלפור עצמה נותרו כיום שלוש עד ארבע נפשות בלבד מקהילת "בני ישראל". למרות המיעוט המספרי, המאבק זכה לרוח גבית משמעותית מצד העירייה המקומית, פעילי שימור ארכיטקטוני ואזרחים הודים רבים שהתנגדו למהלכי ההשתלטות וראו באתר חלק בלתי נפרד מהמורשת התרבותית של העיר.

בעקבות ההכרה הרשמית, הקהילה תוכל כעת לגדר את המתחם, לשקם את המצבות שניזוקו ולתקן את שעריו כדי למנוע פגיעה נוספת. מנהיגי הקהילה מעריכים כי הפסיקה תהווה תקדים משפטי חשוב, שיקל בעתיד על הגנה ושימור של אתרי מורשת יהודיים נוספים ברחבי הודו הנמצאים באיום דומה.

במקביל, מאמצי שיקום האתר כבר מתחילים לקרום עור וגידים: הקונסול הכללי של ישראל במומבאי, יניב רווח, הציע את סיועו המלא בקידום פרויקט השחזור. לצדו, צפויים להשתלב במאמצי תיעוד ושימור ההיסטוריה המקומית גם שלוחי חב"ד הפועלים ברחבי המדינה.