לקראת מערכת הבחירות לכנסת, פרסמו ראשי בד"ץ "העדה החרדית" בירושלים גילוי דעת רשמי ובו קריאה חד-משמעית לציבור האוהד את עמדתם להימנע מלהשתתף בהצבעה.

במסמך חוזרת ההנהגה החרדית-קנאית על עמדתה ההיסטורית העקבית נגד השתתפות במוסדות השלטון של מדינת ישראל.

בפתח המכתב הבהירו הרבנים את עמדתם ההלכתית: "כבר הודענו נאמנה דעת תורה בנידון הבחירות לכנסת השלטון, ואסור להשתתף בבחירות לכנסת בארה"ק".

לדבריהם, ההוראה מתבססת על פסיקותיהם של גדולי הדורות הקודמים: "ואנן שליחותיהו דגאוני קדמאי נבג"מ שאסרו ההשתתפות בבחירות אלו".

בהמשך המסמך נקטו הרבנים לשון חריפה נגד עצם קיומן של הבחירות ונגד הפעילות הפרלמנטרית של נציגים החרדים המשתלבים בכנסת.

לדבריהם, ההשתתפות אינה נושאת תועלת אלא טומנת בחובה "עוון חמור של חילול השם" והצטרפות לגורמים שאינם הולכים בדרכי התורה.

כמו כן, צוין במכתב כי חברי הכנסת נדרשים להישבע אמונים לחוקי המדינה, שלטענת החותמים עומדים בסתירה לחוקי התורה, וכן הוזכר האיסור ההיסטורי על בחירות נשים, כפי שנקבע בעבר על ידי רבנים בולטים כמו הגאון רבי מאיר שמחה והגאון רבי חיים עוזר גרודזנסקי.

עוד הוסיפו רבני הבד"ץ באזהרה מפורשת למצביעים: "והמשתתף בבחירות אלו נותן יד לפושעים ועליו לדאוג מאחריות תוצאות השתתפותו... אל תתחבר לרשע ואפילו לתורה".