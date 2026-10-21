ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ השמיעו היום (רביעי) הצהרות חריפות נגד איראן וחיזבאללה במהלך טקס סיום קורס קצינים בצה"ל.

בדבריו התייחס ראש הממשלה להנהגת איראן ולכיוון שבו, לטענתו, היא מובילה את המדינה. "אירן מנסה שוב לפצח את פצצות המוות. מוג'תבא חמינאי החליט ללכת בדרך אביו, והוא שחרר את הנצרה", אמר נתניהו.

בהמשך הציג ראש הממשלה עמדה חד-משמעית בנוגע לדרך ההתמודדות עם האיום האיראני: "יש רק דרך אחת להסיר את האיום הזה: הפלת המשטר באירן".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הרחיב בדבריו על הערכת המצב הביטחונית, וטען כי ישראל מזהה בימים האחרונים ניסיונות מצד איראן וארגונים הפועלים בחסותה לקדם פיגועים לקראת הבחירות.

"בימים האחרונים אנחנו מזהים ניסיונות של אויבינו, ובראשם איראן ושלוחיה, לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות בישראל", הצהיר כ"ץ.

לדבריו, המשטר האיראני מצוי בתקופת חולשה חריגה, אך דווקא בשל כך הוא עלול לבחור בפעולות קיצוניות נגד ישראל.

"המשטר האיראני נמצא בנקודה החלשה ביותר שלו אי פעם - ואנחנו מזהים שהחולשה הזאת יכולה להביא אותו לנקוט בצעדים הקיצוניים ביותר - גם כנגד מדינת ישראל", אמר.

כ"ץ הדגיש כי ישראל נערכת לסכל את האיומים שעליהם הצביע, והזהיר את ההנהגה האיראנית מפני השלכותיה של מתקפה ישירה.

"המסר שלנו למשטר האיראני ברור: אנחנו מזהים את הניסיונות שלכם, אנחנו ערוכים לסכל אותם ומוכנים להכות בכם בכל העוצמה", אמר שר הביטחון, והוסיף: "אם איראן תתקוף את ישראל - איראן תבער!".

שר הביטחון הבהיר כי האזהרה אינה מוגבלת לתקופה שלפני הבחירות, וכי ישראל תגיב לכל פגיעה בחיילי צה"ל או באזרחיה גם לאחריהן.

"כל מי שיתקוף אותנו, לפני הבחירות או אחריהן, וכל מי שיפגע בחיילי צה"ל או באזרחי ישראל - ישלם את המחיר הכבד ביותר", הצהיר.

לצד ההתייחסות לאיראן, הציג כ"ץ את עמדת ישראל בנוגע להמשך נוכחות צה"ל באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה וברצועת עזה.

לדבריו, בשבוע שעבר ביקר בלבנון ונפגש עם מפקדים ולוחמים המשרתים בסדיר ובמילואים ופועלים באזורי הביטחון בלבנון ובסוריה. הוא הסביר כי מטרת פעילותם היא להגן על תושבי הגליל והגולן מפני איומים של כוחות ג'יהאדיסטיים.

"כפי שרה"מ ואני הבהרנו: ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה", אמר כ"ץ.

בהמשך הציג שר הביטחון אזהרה מפורטת לחיזבאללה, והבהיר כי אם הארגון יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל, צה"ל יפעל להרחבת אזור הביטחון בדרום לבנון.

לדבריו, במסגרת מהלך כזה מתוכננת הכללת שטחים נוספים במרחבי נבטיה והליטאני באזור ביטחון קבוע בשליטת ישראל, וצה"ל נערך לתמרון צבאי שיאפשר לממש את התוכנית.

"אם ארגון הטרור חיזבאללה יבחר להצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יספוג מכות קשות ביותר", אמר.

כ"ץ הוסיף כי במקרה כזה, "שטחים נוספים בדרום לבנון במרחבי נבטיה והליטאני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל - וצה"ל ערוך לביצוע התמרון שיבטיח זאת".

שר הביטחון הציג גם את היקף פינוי האוכלוסייה המתוכנן במסגרת התרחיש שתיאר. לדבריו, כלל האוכלוסייה השיעית באזור המשתרע עד לקווי האוואלי והזהראני תפונה צפונה, כדי לאפשר לצה"ל לפגוע בתשתיות טרור ולהרחיק את איום הרחפנים מעל יישובי הצפון.

הוא התייחס גם לרובע הדאחייה בביירות והזהיר כי במקרה של התרחבות הלחימה יפונו ממנו תושבים ותשתיות המוגדרות בידי ישראל כתשתיות טרור יותקפו.

"גם רובע הדאחייה בביירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוכו - ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון", אמר כ"ץ.

בהמשך הפנה שר הביטחון איום אישי כלפי מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, והשווה את דרכו לזו של קודמו, חסן נסראללה, שחוסל בידי ישראל.

"כשם שנסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון עד שסוכל - כך נעים קאסם עלול להחריב אותה לגמרי - עד שיחוסל גם הוא", הצהיר.

בחלק האחרון של דבריו התייחס כ"ץ למצב ברצועת עזה ולפעילות צה"ל באזורי הביטחון שבהם הוא מחזיק.

לפי הנתונים שהציג שר הביטחון, צה"ל שולט כיום באזור ביטחון המשתרע על פני קרוב ל-70 אחוזים משטח הרצועה. לדבריו, מדובר בשטח שפונה מתושבים ומתשתיות טרור, במטרה להגן על היישובים הישראליים.

כ"ץ הוסיף כי כוחות צה"ל ממשיכים לפעול מדי יום נגד מחבלים המנסים לקדם פעולות טרור נגד החיילים, וכן נגד מי שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר.

בהתייחסו למעורבים במתקפה טען שר הביטחון כי 4,000 מהם כבר חוסלו, והבהיר כי ישראל מתכוונת להמשיך לפעול נגד היתר.

"ארבעת אלפים מהם כבר חוסלו, והאלפיים הנוספים יחוסלו גם הם - בכל מקום שבו הם יהיו", אמר כ"ץ.