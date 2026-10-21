שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, יצא היום (רביעי) בהתנגדות נחרצת להטלת סנקציות אישיות על בני המגזר החרדי והשווה את הפגיעה בהם לתקופת האינקוויזיציה וגירוש ספרד.

"אני תמיד נגד פגיעה אישית בציבור החרדי, כי בעיניי זו רדיפה אחרי ציבור יהודי שלומד תורה ומאמין שחייו תלויים בלימוד התורה. אני נגד הדבר הזה", הצהיר זוהר במהלך ריאיון לכאן רשת ב' והוסיף: "אני חושב שהדבר הזה מזכיר לי ימים קשים של האינקוויזיציה שהייתה בתקופת גירוש יהודי ספרד".

התבטאותו של זוהר מגיעה על רקע מתיחות גוברת סביב סוגיית הגיוס, יממה לאחר ששכ-50 צעירים חסידי חב"ד ששבו לישראל משהות בניו יורק עוכבו בשדה התעופה בחשד לעריקות.

האירוע, שבו חלק מהצעירים שוחררו ואחרים הועברו לידי גורמי הצבא, הצית מחדש את הדיון הציבורי סביב אכיפת חובת הגיוס ומעצרם של תלמידי ישיבות.

בנושא זה נדרש גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר התייחס אתמול לסוגיה בריאיון לתחנת הרדיו "קול ברמה".

נתניהו הביע התנגדות למעצרי תלמידי ישיבות, וטענם כי צעדים אלו פוגעים במאמצים לקדם את שילובם וגיוסם של חרדים לצה"ל בדרכי הידברות וללא כפייה.

לצד זאת, הדגיש ראש הממשלה כי מי מהצעירים שאינו במסגרת לימודים תורניים מחויב להתגייס, והביע תקווה כי ניתן יהיה להעביר את חוק הגיוס עוד קודם להקמת הממשלה הבאה, או לחלופין בראשית הקדנציה החדשה.

דבריו של נתניהו לא עברו בשקט במערכת הפוליטית, ועוררו תגובות חריפות מצד ראשי האופוזיציה - גדי איזנקוט, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. השלושה תקפו בחריפות את עמדתו העקרונית בסוגיית מעצרי העריקים והאשימו אותו בכניעה מוחלטת לדרישות המפלגות החרדיות על חשבון השוויון בנטל.