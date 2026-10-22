צוריאל שרון מייסד ובעלים 'דיירקט פולס', סוקר חדשות i24NEWS ערוץ 15

צוריאל שרון, בעלי דיירקט פולס והסוקר של i24NEWS - ערוץ 15, מסביר את הפערים החריגים בין הסקרים, מעריך שנתניהו שגה בהתנהלות מול וינטר ומצביע על התחזקות בנט. לדבריו, גם ממשלת אחדות נמצאת על הפרק.

"נתניהו לקח פה הימור ענק", כך אומר שרון, בהתייחסותו להתנהלות ראש הממשלה מול מפלגתו של עופר וינטר. בריאיון שהתקיים לקראת הבחירות ב־27 באוקטובר טען שרון כי בליכוד נעשתה טעות אסטרטגית ביחס למפלגת הימין החדשה, שעשויה הייתה, להערכתו, לסייע לגוש נתניהו להגיע לרוב בכנסת. לצד הביקורת על האסטרטגיה הפוליטית, הוא הצביע על פערים חריגים בין סקרי ערוצי הטלוויזיה, על התחזקותו של נפתלי בנט ועל האפשרות שהבחירות יסתיימו דווקא בהקמת ממשלה בהרכב רחב יותר.

"אני חושב שנעשתה טעות אסטרטגית איומה בכל הקשור לווינטר", אמר שרון. לדבריו, במשך חודשים ארוכים היה ביקוש למפלגת ימין שתתמוך בנתניהו לראשות הממשלה, אך תציע בית פוליטי למצביעים שאינם מוצאים את עצמם בליכוד, בעוצמה יהודית או בציונות הדתית. הוא הסביר כי מדובר בקהל שמבקש להישאר במחנה הימין, אך מחפש אפשרות פוליטית שונה מהמפלגות הקיימות.

לדברי שרון, הצורך במפלגה כזאת היה מוכר עוד לפני כניסתו של וינטר למערכת הפוליטית. "אני חושב שווינטר זה אירוע שדובר עליו הרבה בשנה האחרונה, עוד הרבה לפני שהוא נכנס למערכה, על הצורך במפלגת ימין רכה יותר, שתחזיר מצביעים מאוכזבים", אמר. הוא הוסיף כי הסקרים הראשונים הצביעו על פוטנציאל אלקטורלי לא מבוטל למפלגה מהסוג הזה.

אלא שלטענתו, ההתנהלות של נתניהו מול וינטר שינתה את התמונה. "נתניהו לקח פה הימור ענק", אמר שרון, והעריך כי ראש הממשלה תרם לכך שמפלגתו של וינטר נמצאת כעת סמוך לאחוז החסימה. הוא הוסיף כי לפי הערכותיו, ללא כניסתו של וינטר לכנסת, יהיה לגוש נתניהו קשה מאוד להגיע ל־61 מנדטים.

בסקר האחרון שערכה דיירקט פולס, לדבריו, קיבלה מפלגתו של וינטר 3.1% מקולות הבוחרים, מתחת לאחוז החסימה. שרון העריך כי הפער בינה לבין אחוז החסימה עומד על כ־20 אלף קולות, לפי חישובי החברה. עם זאת, הוא סבור כי דווקא מפלגה מסוגה עשויה להיות מיוצגת בחסר בסקרים, בשל מאפייני קהל המצביעים שלה.

לדבריו, מפלגתו של וינטר פונה לקהל מפוזר יחסית, שאינו בהכרח משתתף בסקרים באותה התלהבות המאפיינת מצביעים של מפלגות קטנות אחרות. שרון העריך כי למרות הקושי של מפלגות הנמצאות סמוך לאחוז החסימה ביום הבחירות, קיימת אפשרות להפתעה. את הסיכוי לכך במקרה של וינטר העריך באופן אישי בכ־20% עד 30%, תוך הדגשה שמדובר בהערכה ולא בנתון ודאי.

לעומת וינטר, שרון הרבה פחות אופטימי בנוגע לסיכוייו של ירון זליכה לעבור את אחוז החסימה. לדבריו, דיירקט פולס לא הציגה את מפלגתו של זליכה מעל אחוז החסימה, והוא סבור שחלק מהסקרים האחרים העניקו לה תמיכה גבוהה מדי.

שרון הסביר כי מפלגות מחאה ומפלגות בעלות קהל מצביעים נלהב במיוחד נוטות לעיתים להיות מיוצגות ביתר בסקרים. "אנחנו יודעים שיש קהלים עם מעורבות יתר בסקרים", אמר, והזכיר את מפלגתו של משה פייגלין בבחירות 2019, שהגיעה בסקרים מסוימים להיקף תמיכה גבוה אך לא עברה את אחוז החסימה.

לדבריו, הבעיה אינה נוגעת בהכרח לכוונותיהם של המשיבים, אלא למידת המעורבות שלהם בסקרים וליכולת של מכוני המחקר לזהות ולנטרל הטיות. הוא הוסיף כי קיימים גם ניסיונות להשפיע על תוצאות סקרים באמצעות השתתפות מכוונת בפאנלים, תופעה שלטענתו קשה לאתר באופן מלא.

במקרה של זליכה, שרון מעריך כי התמיכה מגיעה בחלקה ממצביעי מחאה שמבקשים לבטא תסכול מיוקר המחיה ומהמערכת הפוליטית. לדבריו, בהשוואה לווינטר, הסיכוי של מפלגת זליכה להפתיע ולעבור את אחוז החסימה נמוך משמעותית. הוא העריך אותו בכ־10%, אך הבהיר כי מדובר בהערכה מקצועית שלו.

הדיון במפלגות הקטנות הוא רק חלק מהשאלה הרחבה יותר שמעסיקה את הסוקרים לקראת הבחירות: כיצד ייתכן שסקרי ערוצי הטלוויזיה מציגים תמונות שונות כל כך של המפה הפוליטית?

שרון הודה כי גם הוא מתקשה להסביר את מלוא הפערים. לדבריו, בין הסקרים של ערוץ 12 לאלה של ערוץ 14 קיימים לעיתים פערים המגיעים לכמעט 12 מנדטים. הוא תיאר שלוש תמונות שונות: זו שמציגים מרבית הסוקרים בערוצים 11, 12 ו־13, זו שמציגה דיירקט פולס ב־i24NEWS, וזו שמציג ערוץ 14.

בחודשים האחרונים, לדבריו, גוש נתניהו נע בסקרי דיירקט פולס בטווח של 57 עד 60 מנדטים. השינויים בתוך הטווח הזה מושפעים מההתפתחויות הפוליטיות ומהשאלה אם מפלגות הנמצאות סביב אחוז החסימה מצליחות לעבור אותו.

שרון הדגיש כי הוא מקיים קשר מקצועי עם סוקרים אחרים, וכי הפערים אינם מעידים בהכרח על חוסר יושרה. עם זאת, הוא סבור שיש נקודות שבהן חלק מעמיתיו טועים. אחת מהן היא ההערכה לגבי מפלגתו של זליכה, והשנייה נוגעת לכוחה של הליכוד.

"להערכתי, הליכוד לא יכול לסיים, לפחות לפי המספרים שאני רואה, מתחת ל־25 המנדטים", אמר. הוא הביע ספק בתוצאות סקרים שהציגו לליכוד 18 או 19 מנדטים, וטען כי הנתונים שבידיו אינם מלמדים על נטישה כה נרחבת של מצביעי המפלגה.

עם זאת, הוא הסביר כי סקר בחירות אינו רק ספירה של תשובות המשתתפים. לדבריו, לצד איסוף הנתונים נדרשות גם החלטות מחקריות בנוגע לקבוצות שאינן מיוצגות במידה מספקת, לאנשים שטרם החליטו למי יצביעו ולשיעורי ההצבעה הצפויים במגזרים שונים.

אחת הבעיות המרכזיות, לדבריו, היא שקשה לזהות את כלל המתלבטים. רבים מהם כלל אינם משתתפים בסקרים, וחלקם אינם מתעניינים בפוליטיקה עד סמוך ליום הבחירות. לכן מספר המשיבים שמצהירים בסקר כי הם מתלבטים אינו משקף בהכרח את מלוא היקף התופעה.

קושי נוסף נוגע לשיעורי ההצבעה. שרון ציין כי שינוי בשיעור ההשתתפות של מצביעים ערבים, חרדים או מצביעי ליכוד עשוי להשפיע על חלוקת המנדטים. כדוגמה הזכיר את המצביעים הערבים, שלדבריו משתתפים בסקרים בשיעור נמוך יותר מהמצביעים היהודים. הוא העריך כי עלייה של אחוזים בודדים בשיעור ההצבעה בחברה הערבית עשויה לשנות את מספר המנדטים של המפלגות הערביות.

גם המצביעים הצעירים מציבים אתגר. לדבריו, צעירים נוטים להשתתף פחות בסקרים, אף שבמערכת הבחירות הנוכחית מצטרף מספר גדול של בעלי זכות בחירה חדשים. שרון הזכיר בהקשר זה הערכה של קרוב לחצי מיליון מצביעים חדשים, וטען כי קשה לדעת כיצד יתנהגו בקלפי.

כשנשאל אם ההסברים הללו אינם הכנת תירוצים למקרה שתוצאות הבחירות יהיו שונות מהסקרים, השיב כי הוא מחויב להציג את הנתונים המדויקים ביותר שביכולתו להפיק. לדבריו, אין פער בין הממצאים שהוא מציג ללקוחות פרטיים המזמינים סקרים לבין אלה שהוא מפרסם בטלוויזיה.

"אני באמת עושה הכול ברמת היכולות, התשתיות, כוח האדם, להיות הכי הכי מדויק והכי מקצועי שיש, וגם בהכי שקיפות מלאה", אמר. הוא הוסיף כי הוא משתדל לנטרל ככל האפשר גם השפעות של עמדותיו האישיות על עבודתו.

שרון התייחס גם לטענות על הקשר בין הזהות הפוליטית של ערוצי התקשורת לבין תוצאות הסקרים המתפרסמים בהם. לדבריו, הציבור נוטה לצרוך יותר ויותר תכנים התואמים את עמדותיו, והוא רואה בכך תהליך מדאיג. עם זאת, הוא הבהיר כי אינו טוען שערוצי הטלוויזיה מורים לסוקרים לשנות נתונים.

בכל הנוגע לעבודתו ב־i24NEWS, אמר כי מעולם לא הופעל עליו לחץ להתאים את תוצאות הסקרים לקו מסוים. הוא הוסיף כי בעיניו, המוניטין המקצועי של הסוקר תלוי בסופו של דבר במידת הקרבה בין התחזיות לבין תוצאות הבחירות.

לצד הדיון במתודולוגיה, שרון הצביע על שינוי נוסף במערכת הבחירות: התחזקותו של נפתלי בנט. לדבריו, בסקרי דיירקט פולס ירד בנט בעבר לשבעה מנדטים בלבד, אך בשבועות האחרונים התאושש והגיע ל־12 מנדטים, כשהוא מתקרב לדבריו גם למנדט ה־13.

שרון העריך כי ההתחזקות עשויה להשפיע גם על מצביעים שעזבו את בנט בעבר לטובת מפלגות אחרות. לדבריו, חלק מהמצביעים שמגדירים את עצמם ימנים רואים בבנט ובאביגדור ליברמן מועמדים התואמים את השקפתם המדינית והביטחונית, גם אם הם אינם חלק מגוש נתניהו.

הוא ציין כי לפי נתוני החברה, מפלגתו של וינטר משכה תמיכה בהיקף של כמנדט וחצי ממצביעי ליברמן. לדבריו, ליברמן הגיע בעבר בסקרי דיירקט פולס לכעשרה מנדטים, ובהמשך ירד לאזור שישה עד שבעה. שרון קשר בין השינויים הללו לבין התחרות על מצביעים המחפשים חלופה בתוך המחנה הימני.

בהתייחסו למהלכים שעשויות המפלגות הגדולות לבצע בימים האחרונים של הקמפיין, הסביר שרון כי למפלגות גדולות יש לעיתים יתרון ביכולת למשוך מצביעים ממפלגות קטנות באותו גוש. לדבריו, הדבר עשוי להתרחש הן בליכוד והן במפלגתו של גדי איזנקוט.

עם זאת, הוא סבור כי במקרה של נתניהו, הקמפיין אינו מתנהל בתנאים פשוטים. שרון הזכיר את הביקורת הציבורית על רשימת הליכוד ואת הקשיים הנובעים מהרכב השותפות הקואליציונית, ובפרט היחס של חלק מהמצביעים למפלגות החרדיות.

לדבריו, המבחן המרכזי של נתניהו בימים שנותרו עד הבחירות יהיה יכולתו למשוך מצביעים ממפלגתו של וינטר בלי להביא לאובדן קולות מתחת לאחוז החסימה. שרון העריך כי המאבק יהיה בעיקר על מצביעים בתוך הגושים, ולא בהכרח על מעבר נרחב של מצביעים מגוש אחד לאחר.

ומה יקרה אם אף אחד מהגושים לא ישיג רוב? שרון אינו פוסל אפשרות של ממשלת אחדות או ממשלה בהרכב שונה מזה שעליו מצהירים כיום ראשי המפלגות.

לדבריו, הסקרים הנוכחיים אינם מצביעים על רוב ברור של 61 מנדטים לגוש נתניהו, אך גם אינם מציגים רוב כזה למחנה שמנגד ללא כלל המפלגות הערביות. במצב כזה, הוא מעריך, עשוי להיווצר לחץ פוליטי וציבורי להקמת ממשלה רחבה יותר.

"אני חושב שאנחנו עשויים לראות את זה לא רק בגלל לחץ אמריקאי. יכול להיות שגם בגלל לחץ ישראלי מבפנים", אמר. הוא הוסיף כי הצהרות ראשי המפלגות לפני הבחירות אינן בהכרח משקפות את כל האפשרויות שיעמדו בפניהם לאחר פרסום התוצאות.

שרון הבהיר כי הוא מתקשה לראות כיצד תוקם ממשלה צרה באחד משני הצדדים, אך הדגיש שהכול תלוי בתוצאות האמת ובמשא ומתן שיתנהל אחריהן. לצד האפשרות לממשלה רחבה, הוא הביע תקווה שלא תיווצר מציאות שתוביל את ישראל למערכת בחירות נוספת בתוך חודשים ספורים.