גל המחאות הציבוריות הסוחף בתקופה האחרונה מוקדים שונים באירופה, ובהם הפגנות נגד יוקר המחיה שלוו באירועי וונדליזם וביזה בצרפת ובאיטליה, הגיע בימים האחרונים גם לאלבניה עם קיומן של הפגנות נגד הממשלה.

בעוד שהמחאות בשטח אינן מכוונות באופן ישיר כלפי הקהילה היהודית, זליגת השיח הקיצוני לרשתות החברתיות הביאה להסלמה.

גורמים שונים החלו לפרסם קריאות מפורשות לפגוע במוסדות יהודיים, ובראשם בית הכנסת המרכזי במדינה, מה שיצר איום על האתרים.

על אף עליית מדרגה זו ברמת הדריכות, הנהגת הקהילה שומרת על קור רוח. הרב הראשי של אלבניה ושליח חב"ד, הרב יואל קפלן, פרסם התייחסות רשמית המבקשת להרגיע את הרוחות ומסר כי האלבנים הם עם של שלום וכי הציבור המקומי לא יאפשר פגיעה בבית הכנסת או במרקם החיים של הקהילה.

עמדת ההנהגה נשענת על רקע היסטורי בין העמים, ובכלל זה תקופת השואה שבה אזרחים אלבנים הגנו על יהודים במסגרת קוד הכבוד המסורתי המכונה בסה.

בקהילה הביעו ביטחון כי שלטונות המדינה והציבור הרחב יוסיפו לעמוד לצדם ויבלמו כל ניסיון התנכלות מצד גורמים קיצוניים ברשת.