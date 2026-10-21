בית משפט השלום בירושלים הורה היום (רביעי) על שחרורם למעצר בית של החשודים בתקיפת עיתונאית אמריקאית ודיפלומט צרפתי בסוף השבוע שעבר, למעט עצור אחד שמעצרו הוארך.

ההחלטות התקבלו לאחר שבימים האחרונים נעצרו מספר חשודים במעורבות באירועים, ועורכי דינם מארגון חוננו טענו כי אין תשתית ראייתית המצדיקה את המשך החזקתם במעצר.

במוקד ההחלטות עומדת חקירת האירוע שבו הייתה מעורבת העיתונאית האמריקאית. ארבעה מהעצורים בפרשה נכללו בהחלטתה של השופטת מוריה צ'רקה, שהתייחסה לתיעוד שהוצג בפניה ולנסיבות שבהן התרחשה התקיפה הנטענת.

בהחלטתה ציינה השופטת כי התיעוד שהוצג לבית המשפט מלמד שהאירוע התרחש על רקע התפרעות רחבה יותר, שכללה יידוי אבנים משמעותי מצד פלסטינים. עם זאת, היא הבהירה כי העצורים אינם חשודים באותו יידוי אבנים.

"מהסרטון הבודד שהוצג ניתן להתרשם שאירוע התקיפה אירע תוך אירוע גדול יותר של ידוי אבנים מאסיבי, שהעצורים אינם חשודים בו, הם בוצעו ע"י פלסטינים", קבעה השופטת בהחלטתה.

פרט נוסף שעלה במהלך ההליכים נוגע לאחד העצורים, חובש שלטענת ארגון חוננו הגיע למקום במסגרת תפקידו כדי להעניק סיוע לפצועים. בארגון טענו כי החובש מסר הסבר מפורט לנוכחותו בזירה, הנתמך בהודעות ובעדכונים ששלח בזמן אמת.

למרות הדברים, החובש נעצר ומעצרו הוארך במסגרת החקירה. הבוקר, עוד לפני תחילת הדיון בבית המשפט, החליטה המשטרה לשחרר אותו יחד עם חשוד נוסף.

במקביל נדונו בבית המשפט מעצריהם של חשודים שנעצרו במסגרת חקירת האירוע שבו היה מעורב הדיפלומט הצרפתי.

בעניינו של אחד החשודים קבע בית המשפט כי רמת החשד נמוכה מאוד, והורה על שחרורו. לעומת זאת, בנוגע לחשוד השני ציינה השופטת כי החשד התחזק, ובהתאם לכך הוחלט להאריך את מעצרו.

בארגון חוננו, שעורכי דינו מייצגים את העצורים, קיבלו את החלטות השחרור כהוכחה לטענות שהעלו מאז תחילת הפרשה. בארגון טוענים כי המעצרים בוצעו באופן גורף, ללא הבחנה מספקת בין מי שנכחו בזירת האירועים לבין מי שקיימות נגדם ראיות למעורבות בעבירות.

עו"ד אסף גונן, המייצג חשודים מטעם חוננו, טען כי מטרת המעצרים הייתה להיענות ללחצים שהופעלו בעקבות הפרסומים על האירועים.

"כפי שאמרנו מלכתחילה, מדובר במעצרי ראווה ושווא שנועדו להשביע את לחצי התקשורת ואינטרסים זרים", אמר גונן.

לדבריו, ההחלטות שהתקבלו בבית המשפט מחזקות את הביקורת שמתח הארגון על אופן ניהול החקירה ועל מעצרם של החשודים. "בשורה התחתונה כך נראה, מדובר בעוד חלק ממסע הכפשה ורדיפה, ובמעצר סיטונאי שאין לו דבר וחצי דבר עם הליכים משפטיים צודקים. כשהסערה בכוס מים הזו תישכח, יישארו אותם עצורים שנעצרו מעצרי שווא ואותם אף אחד לא יפצה על הימים שנלקחו מהם".

גם עו"ד דניאל שמשווילי בירך על החלטות בית המשפט, תוך שהוא מפנה ביקורת כלפי גורמי האכיפה והאופן שבו התקבלו, לטענתו, ההחלטות על המעצרים. "אני מברך על החלטת ביהמ"ש שדחה את הבקשה של המחלקה היהודית להאריך מעצרם של המתיישבים החפים מפשע. מן הראוי שגורמי האכיפה יפסיקו לרקוד לפי החליל של קמפיינים מתוזמרים ועוינים של שונאי ישראל. המשאבים המבוזבזים האלה צריכים להיות מופנים לרדיפה אחר האויב".