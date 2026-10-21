עשרות מפגינים חרדים התאספו הערב (רביעי) מחוץ לתחנת המשטרה בכפר סבא, במחאה על מעצרו של תלמיד ישיבה שהועבר לידי המשטרה הצבאית לאחר שהתברר כי הוא מוגדר עריק.

המפגינים הגיעו למקום בעקבות קריאות שהופצו במטרה למנוע את ההעברה, אך למרות המחאה העריק פונה מהמקום והועבר לידי הצבא.

במקביל למחאה מחוץ לתחנה, החלו התארגנויות מחאה נוספות באזור כביש 4 סמוך לרעננה.

האירוע החל לאחר שתלמיד ישיבת תורה בתפארתה היה מעורב באירוע תעבורתי שבעקבותיו התבקש להתייצב בתחנת המשטרה בכפר סבא.

במהלך בדיקת פרטיו האישיים התברר כי הוא מופיע במערכות כעריק משירות צבאי, ולכן הוחלט לעכב אותו ולהעבירו למצ"ח.

בשעות הצהריים, עם התפשטות הידיעה על המעצר והכוונה להעבירו לצבא, החלו להתאסף מחוץ לתחנה עשרות מפגינים שניסו לחסום את יציאת הרכבים.

למרות הניסיונות, ההעברה בוצעה כמתוכנן. הטיפול המשפטי בעניינו הועבר לידי עורך הדין שלמה חדד, המלווה את המקרה מטעם גורמי הקהילה.