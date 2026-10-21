ראש ישיבת "חוט של חסד", הרב שלום ארוש, ערך הבוקר (רביעי) ביקור ביישוב החרדי תל ציון שבמועצה האזורית בנימין.

הרב השתתף בתפילת שחרית חגיגית במחיצת בני הנוער ורכזי הפעילות המקומיים, ובהמשך ערך סיור במרכזי הנוער ביישוב.

אל הביקור הצטרפו שורה של אישים מרכזיים, בהם ראש מטה ראש המועצה אחיה פרנסיס, הרב שי דבוש, יו"ר הוועד המקומי שמעון עזרי, מחזיק תיק שפ"ע שמואל דוידי ומנהל היישוב הראל עמאר.

במהלך הסיור במרכזי הנוער, התרשם הרב מהעשייה החינוכית והחברתית המושקעת במקום, וחתם את ביקורו בברכה "כן ירבה וכן יפרוץ" לפעילי הקהילה.

כמו כן, שיגר הרב ברכה מיוחדת לראש המועצה ישראל גנץ, לראש מטהו אחיה פרנסיס ולמנהל היישוב הראל עמאר, על פועלם לקידום מעטפת התמיכה והמסגרות עבור בני הנוער.

מנהל היישוב, הראל עמאר, הודה לרב על בואו וציין כי ביישוב מקדמים תוכניות נוספות להרחבת הפעילות החברתית והתורנית לטובת הצעירים.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, התייחס לביקור ואמר: "הנוער של תל ציון הוא העתיד של היישוב ושל בנימין כולה. אנו רואים חשיבות גדולה בהשקעה בדור הצעיר, לא רק במבנים ובמסגרות, אלא גם בתוכן, בערכים ובחיבור לתורה ולקהילה. אני מודה לגאון רבי שלום ארוש על ביקורו ועל דברי החיזוק, ונמשיך לפעול יחד כדי להעניק להם את התנאים הטובים ביותר לצמוח ולהצליח".