הילולת רחל אמנו

רבבות בני אדם מגיעים בימים אלה לקבר רחל לרגל הילולת רחל אמנו. ערוץ 7 פגש במקום מתפללים ומתפללות שהגיעו מכל רחבי הארץ ומחו"ל, ושמע מהם על התפילות, הבקשות וההתרגשות.

עדה בן הרוש מטירת הכרמל הגיעה לראשונה בחייה לקבר. "היום זה יום ההילולה של רחל אמנו. באנו להתפלל, זה מרגש. באתי לבקש בריאות, פרנסה ושלום במדינה".

זוהרה אלטמן מקריית עקרון סיפרה כי בתפילתה חשבה לא רק על בני משפחתה. "יש לי ארבעה ילדים ו-12 נכדים. בירכתי את כל השכנים והשכנות, בלי יוצא מן הכלל, את העובדים והעובדות, את החיילים ואת השוטרים".

אלטמן הוסיפה כי התפללה גם על הנהגת המדינה. "אני מבקשת שמי שמתאים יהיה ראש הממשלה, שה' ישלח לנו את המנהיג הנכון והטוב".

מוריה ושירה המתגוררות באזור קבר רחל סיפרו לערוץ 7 על התחושה המיוחדת בימים שבהם המוני מתפללים מגיעים למתחם. "זו זכות מאוד גדולה לראות את כל עם ישראל מגיע לכאן ומתפלל, מכל הגוונים, מכל הסוגים ומכל העדות", סיפרו.

לדבריהן, גם העומס וההליכה הרגלית בדרך לציון הם חלק מהחוויה. "יש משהו מרגש בזה שאתה אומר: כל כך פקוק, ואנשים מגיעים ולא מפסיקים להגיע".

ביישובן מתגוררות כיום 11 משפחות. השתיים מספרות כי דווקא בשבתות, כאשר הציון סגור למבקרים, הן זוכות לחוויה אחרת לחלוטין. "בערב שבת אנחנו פה באמת לבד. אתה מרגיש שאתה ואמא רחל לבד, וזה מאוד מיוחד", הן אומרות.

לדבריהן, התושבים מקפידים שגם בשבתות ובחגים לא יישאר המקום ללא נוכחות. "יש לנו איזשהו כלל לא מוסכם שלא משאירים את רחל לבד. בכל השנים שגרנו פה תמיד יש מישהו. הייתה שבת אחת שלא היה, וזה באמת כאב בלב. כשיש חג או משהו מיוחד, ממש מוודאים שלא עוזבים את אמא רחל".

השתייםפ מספרות כי מאז פרוץ המלחמה הן מבחינות בשינוי בקרב המבקרים במקום. "מאז המלחמה רואים בכל עם ישראל התקרבות מטורפת. ממש באופן טבעי, פשוט נפתח הלב ומגיעים לפה כל הזמן. הגיעו לפה משפחות של שורדים ושל שבויים והתפללו. התחושה הייתה שאמא רחל מלווה אותם בכל התהליך הזה. היה להם פה מקום של כבוד בכל התקופה שבה בני המשפחה שלהם היו בשבי".

בין המתפללים הייתה גם אליסה זולדן מלונדון, שהגיעה לראשונה בחייה לקבר רחל, אף שביקרה פעמים רבות בישראל. "לא הייתי כאן אף פעם, למרות שהייתי הרבה פעמים בישראל. התרגשתי מאוד. "בתפילות כאן את מרגישה שאמא רחל מקשיבה לך".

אייל עטיה, מנהל ציון קבר רחל, אמר לערוץ 7 כי על סמך ניסיון השנים הקודמות צפויים להגיע למקום מאות אלפי בני אדם במהלך ימי ההילולה.

"מדובר על כרבע מיליון איש במהלך השבוע הזה", אמר. "ביומיים האחרונים כבר ביקרו כאן כ-50 אלף איש, והצפי עד סוף השבוע הוא לעוד כ-150 אלף איש, וגם בשבוע הבא".

עטיה סיכם את ההיערכות להילולה דווקא במסר של אחדות, "כל מי שמגיע למקום הזה רואה אנשים שמגיעים מכל העולם, מכל הסוגים והצבעים. אין פה דתיים ואין פה חילונים. יש פה את כל עם ישראל, והאחדות הזאת מושכת את כולם לכאן, לאמא רחל".