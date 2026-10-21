העיתונאי סולימאן מסוודה, שליח חדשות 13 בארצות הברית, פרסם היום (רביעי) התנצלות פומבית בעקבות חשיפת שהותו במשך כשבועיים בדירה השייכת ללוביסט האמריקאי ג'יי פוטליק, דמות מרכזית בפרשת קטארגייט.

בהודעה שפרסם בחשבונו ברשת X הודה מסוודה כי שגה בשיקול דעתו כאשר התארח בדירתו של פוטליק, אך הדגיש כי הקשר האישי בין השניים לא השפיע בשום שלב על שיקול דעתו המקצועי או על החלטותיו העיתונאיות.

"טעיתי. אני רוצה להתנצל בפני הצופים ובפני חבריי למערכת החדשות", פתח מסוודה את הודעתו, שפורסמה יממה לאחר חשיפת הפרשה.

"ג'יי פוטליק הוא חבר אישי שלי מזה שנים. כשהגעתי לוושינגטון במסגרת שליחותי העיתונאית, התארחתי במשך כשבועיים בדירה ריקה שבבעלותו, בתקופת ההתארגנות הראשונית שלי בעיר", כתב.

בהמשך הודעתו הכיר מסוודה בכך שגם כאשר קשר אישי אינו משפיע בפועל על עבודתו של עיתונאי, עצם קיומו של מצב העלול לעורר ספק בנוגע לעצמאותו המקצועית מחייב זהירות.

"בדיעבד, אני מבין שזו הייתה טעות. כעיתונאי, האחריות שלי היא לא רק לשמור על עצמאות מקצועית, אלא גם להימנע ממצבים שעלולים לעורר ספק לגביה", הסביר. "במקרה הזה לא נהגתי כפי שהיה מצופה ממני, ועל כך אני מצר ומתנצל".

לצד קבלת האחריות, מסוודה ביקש להפריד באופן חד-משמעי בין הטעות שעליה התנצל לבין הטענות האפשריות בנוגע להשפעתו של פוטליק על עבודתו. "החברות האישית שלי עם פוטליק מעולם לא השפיעה על שיקול הדעת העיתונאי שלי, על החלטות הסיקור שלי או על עבודתי המקצועית".

את הודעתו חתם בהצהרה על מחויבותו להמשך עבודתו העיתונאית: "אני מחויב לעבודה העיתונאית הנקייה שלי ולדרך שבה פעלתי לאורך השנים. המחויבות שלי הייתה ונשארה לאמת".

ההתנצלות מגיעה בעקבות פרסום בעיתון "הארץ", שלפיו מסוודה התגורר במשך כשבועיים בחודש שעבר בנכס השייך לפוטליק במדינת וירג'יניה. פוטליק הוא לוביסט אמריקאי העוסק בין היתר בקידום אינטרסים של קטאר, ושמו נקשר לחקירת פרשת קטארגייט.

על פי הפרסום, הנכס שבו שהה מסוודה רשום על שמו של פוטליק במרשם המקרקעין המקומי. הכתובת הופיעה בעבר גם במסמכים הקשורים לחברת הלובינג שבבעלותו, Third Circle, ובחוזים עם שגרירות קטאר בוושינגטון מהשנים 2025 ו-2026. עוד דווח כי מסוודה שידר לפחות פעמיים מחצר הבית במהלך שהותו במקום, לפני שעבר להתגורר בוושינגטון.

בחדשות 13 התייחסו לפרסום עוד לפני הודעת ההתנצלות של מסוודה, ואישרו את שהותו בדירה. בחברת החדשות הדגישו כי מדובר בחברות אישית ותיקה וכי לא התקיים קשר בין האירוח לבין עבודתו המקצועית.

"מסוודה וג'יי פוטליק הם חברים אישיים ותיקים. עם מעברו של סולימאן לשליחות בוושינגטון, הוא התארח להתארגנות קצרה של שבועיים בדירתו הריקה של חברו". עוד הוסיפו כי מסוודה לא עסק בסיקור פוטליק, עסקיו או לקוחותיו, ולא שידר מידע שהגיע ממנו. עם זאת, בערוץ הכירו בכך שההתארחות הייתה שגיאה בשיקול הדעת.

"מסוודה מעולם לא סיקר את פוטליק, את עסקיו או מי מלקוחותיו, ולא שידר מידע שהגיע מטעמו, אך שגה בשיקול הדעת", נמסר בתגובת חדשות 13.

בחברה הבהירו כי הם ממשיכים לתמוך בעיתונאי ובפעילותו המקצועית: "חברת החדשות עומדת מאחורי סולימאן ומגבה את עבודתו המקצועית במלואה".