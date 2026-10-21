יו"ר מפלגת הציבור החרדי, מוטי לייטנר, הודיע כי מפלגתו לא תפרוש מהמרוץ לכנסת, למרות לחצים כבדים שהופעלו עליו בימים האחרונים.

בהצהרתו סיפר לייטנר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להיפגש עמו, וכי השניים קיימו פגישה ממושכת שבמהלכה שמע הצעה מצד ראש הממשלה.

לצד זאת, הפנה לייטנר האשמות חמורות כלפי הנהגות ש"ס ויהדות התורה, שלטענתו מפעילות איומים וניסיונות לחץ כדי למנוע ממפלגתו להתמודד בבחירות.

"אני לא פורש. אנחנו לא פורשים. אנחנו רצים בכל הכוח קדימה", הצהיר לייטנר, והבהיר כי בכוונתו להמשיך בהתמודדות למרות הפניות שקיבל.

"מתוך כבוד גדול והערכה רבה לראש הממשלה, נפגשתי איתו ארוכות ושמעתי את הצעתו. במקביל, ראשי יהדות התורה וש"ס ושלוחיהם משגרים איומים קשים נגדנו, הם לא בוחלים בדבר", טען. "הם מפחדים, כי הם מבינים שאם נגיע לקלפי ונראה את הכוח שלנו, משהו ישתנה בעולם החרדי. משהו ישתנה במדינת ישראל כולה",.

לדבריו "הרעיון של מפלגת 'הציבור החרדי' גדול יותר ממני, ובוודאי חשוב מכל תפקיד וג'וב. אני עומד פה כשליח של רבבות חרדים שקופים ללא קול. אותם אי אפשר לקנות. אם נפרוש עכשיו, מי שתנצח היא השיטה הישנה שקיבלה במשך שנים את הקול של כולנו כמובן מאליו", אמר, והזהיר כי במצב כזה ילדים חרדים רבים ימשיכו להתמודד עם עוני במשך שנים נוספות.