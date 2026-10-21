המועצה המקומית אלקנה רשמה הישג יוצא דופן בנתוני "התמונה החינוכית" של משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"ה.

על פי הנתונים, שהתפרסמו היום (רביעי), כלל תלמידי מוסדות החינוך העל-יסודיים ביישוב, ובהם גם תלמידי החינוך המיוחד, היו זכאים לתעודת בגרות. שיעור הזכאות המלא, העומד על 100%, מציב את אלקנה במקום הראשון בישראל. לצד ההישג הלימודי, היישוב נמנה עם עשר הרשויות המובילות בארץ בשיעורי הגיוס לצה"ל.

נתוני משרד החינוך מצביעים גם על הישגים גבוהים בלימודי המתמטיקה, האנגלית והטכנולוגיה, כאשר בכמה מהמדדים שיעור התלמידים באלקנה גבוה כמעט פי שניים מהממוצע הארצי. התוצאות הושגו במהלך שנת לימודים שהתנהלה בצל המלחמה, כאשר רבים מאנשי ההוראה והצוותים החינוכיים ביישוב גויסו לשירות מילואים פעיל.

הנתון המרכזי בפרסום הוא שיעור הזכאות לתעודת בגרות. באלקנה מדגישים כי מאה אחוזי הזכאות אינם מתייחסים רק לתלמידי מסגרות החינוך הרגילות, אלא כוללים גם את תלמידי מוסדות החינוך המיוחד ביישוב.

ארבעת המוסדות שנכללו בנתונים הם הישיבה התיכונית אורט ימ"ה אלקנה, אולפנת השומרון אורט אלקנה, בית הספר העל-יסודי לחינוך מיוחד לבנים "לב ימ"ה" ובית הספר העל-יסודי לחינוך מיוחד לבנות באלקנה.

לצד שיעור הזכאות המלא, בולט גם שיעור התלמידים שסיימו את לימודיהם עם תעודת בגרות מצטיינת. באלקנה עומד הנתון על 26.9%, לעומת ממוצע ארצי של כ-15%. מדובר בפער משמעותי המעיד על שיעור גבוה של תלמידים העומדים בדרישות ההצטיינות.

בתחום לימודי האנגלית נרשם אחד הפערים הגדולים ביותר ביחס לממוצע הארצי. 82.1% מבוגרי מוסדות החינוך באלקנה סיימו את לימודיהם ברמה של חמש יחידות באנגלית, לעומת כ-42% בלבד בממוצע הארצי.

גם במתמטיקה מציג היישוב נתונים גבוהים. שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות הכוללת חמש יחידות לימוד במתמטיקה הגיע ל-35.8%, בעוד שהממוצע הארצי עומד על כ-18%.

הפערים ניכרים גם במסלולי הלימוד הטכנולוגיים. על פי הנתונים, 24.4% מבוגרי אלקנה סיימו את לימודיהם עם בגרות טכנולוגית מסוג "בגרות טק", לעומת כ-14% בממוצע הארצי.

לצד ההישגים במקצועות הלימוד, נתוני הגיוס מציבים את אלקנה בצמרת הרשויות המקומיות בישראל. על פי הנתונים שנמסרו מהמועצה, שיעורי הגיוס לצה"ל והשירות הלאומי בקרב בוגרי ובוגרות היישוב נושקים ל-100%, ואלקנה מדורגת בעשירייה הראשונה בארץ בשיעורי הגיוס לצה"ל.

במועצה המקומית מדגישים כי מערכת החינוך ביישוב מייחסת חשיבות להשתלבות הבוגרים בשירות צבאי ולאומי, ובכלל זה בתפקידי לחימה, פיקוד ושירות משמעותי.

השילוב בין נתוני הזכאות לבגרות לבין שיעורי הגיוס הגבוהים בולט במיוחד נוכח התנאים שבהם התנהלה שנת הלימודים. באלקנה מציינים כי המלחמה הממושכת השפיעה גם על מערכת החינוך המקומית, בין היתר בשל שיעור גבוה של אנשי הוראה, מנהלים ואנשי צוות שנקראו לשירות מילואים.

ראש המועצה המקומית אלקנה, אסף מינצר, בירך על פרסום הנתונים והדגיש כי מבחינתו ההישג המרכזי הוא הכללתם המלאה של תלמידי החינוך המיוחד בשיעור הזכאות.

"ההישג הזה הופך למרגש ומשמעותי עוד יותר בידיעה שהנתון המושלם של מאה אחוז זכאות כולל בתוכו באופן מלא גם את תלמידי החינוך המיוחד", אמר מינצר.

לדבריו, העובדה שהיישוב מציג שיעור זכאות מלא לבגרות לצד מיקום גבוה במיוחד בשיעורי הגיוס לצה"ל משקפת את היעדים החינוכיים שמקדמת המועצה. "החיבור בין מאה אחוז זכאות לבין התברגות בעשירייה הראשונה בארץ בגיוס לצה"ל מוכיח כי זו אינה רק הצלחה לימודית, אלא תעודת זהות ערכית שלמה".

מינצר התייחס גם להתמודדות של בתי הספר עם היעדרותם של אנשי צוות שגויסו למילואים במהלך המלחמה, ושיבח את עבודת מערכת החינוך המקומית. "הדבר מוכיח, הלכה למעשה, שגם בזמן מלחמה, עם אחוז גבוה של מורים ואנשי צוות מגויסים, באלקנה לא מוותרים על אף תלמיד ותלמידה".