שוב ישראל אשמה? נשיא צרפת, עמנואל מקרון, רמז כי ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ, עומדים מאחורי המהומות בצרפת ואף מנצלים אותן לצרכים פוליטיים לקראת הבחירות הקרובות.

במהלך נאום שנשא בקטאר התייחס מקרון אל "מנהיגים המצויים בעיצומו של קמפיין בחירות, בין אם כאן באזור ובין אם מעבר לאוקיינוס ​​האטלנטי, מפיצים בתמימות נרטיבים שחוגים מסוימים מנסים בבירור לקדם", תוך שהוא מתכוון לנתניהו וטראמפ.

מקרון הוסיף כי "הם משתמשים במדינה שלנו לטובת הקמפיינים הפוליטיים שלהם. ואנחנו לא זקוקים לזה. כבר יש לנו קשיים משלנו להתמודד עמם".

נשיא צרפת גם האשים כי "מניפולציה של מידע הובילה להערות שהן בלתי מתקבלות על הדעת ומטופשות כאחד, מצד אנשים רבים, בהם מנהיגים זרים".

כאשר נשאל האם הוא מתכוון לדונלד טראמפ, השיב מקרון: "בין היתר".

מקרון גם טען כי חלק מהתמונות שהופצו בתקשורת הבינלאומית היו למעשה סרטוני בינה מלאכותית מזויפים "המתארות סצנות שמעולם לא התרחשו בפועל בצרפת. היו אנשים שטענו כי צרפת חוותה פלישה של המונים מקרב מהגרים ואיסלאמיסטים, טענה שהיא שקרית לחלוטין".

נתניהו עצמו אמר בראיון ל-i24NEWS כי צרפת מתמודדת עם פלישה של אסלאם קיצוני. גם הנשיא טראמפ האשים את ההגירה לצרפת במהומות האלימות. "כשאני מסתכל על צרפת או על איטליה, ורואה את כל המהומה והשנאה - זה לא קשור לבתי הספר. זה קשור לאנשים שנכנסים למדינות הללו, בעודם שונאים את המדינה. סגרו את הגבולות והשתלטו על המצב לפני שיהיה מאוחר מדי".