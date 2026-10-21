עופר וינטר: לא באנו בשביל ג'ובים דוברות

יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, דחה הערב (רביעי) את הצעתו של יו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד שר במשרד הביטחון.

בהצהרה הבהיר וינטר כי מפלגתו תמשיך להתמודד בבחירות, האשים גורמים במחנה הימין בניסיונות להפעיל עליו ועל אנשיו לחצים כבדים, והצהיר כי לא יסכים לתמוך באופן אוטומטי בממשלה עתידית גם אם תורכב ממפלגות הימין.

"אנחנו במחנה הימין", הדגיש וינטר, אך הבהיר מיד כי השתייכותו הפוליטית אינה מעניקה לאף מפלגה התחייבות בלתי מותנית לתמיכתו. "לא יהיה פה צ'ק פתוח. אמרתי כן ואמרתי אבל. יתנו - יקבלו, לא יתנו - לא יקבלו".

דבריו נאמרו בעקבות הצעתו הפומבית של סמוטריץ', שהודיע כי יהיה מוכן להקצות לווינטר תפקיד שר במשרד הביטחון מתוך מכסת התפקידים שתדרוש הציונות הדתית במסגרת המשא ומתן הקואליציוני. ההצעה כללה אחריות על הקמת מנהלת להגירה מרצון מעזה ומנהלת לגיוס חרדים ולשילובם בשוק התעסוקה, בתמורה לפרישת מפלגת עמך ישראל מההתמודדות.

וינטר דחה את ההצעה והבהיר כי מבחינתו, כניסה לפוליטיקה אינה נועדה להשיג מינוי ממשלתי אלא לקדם שינוי בדרכה של ההנהגה ובסדרי העדיפויות של המדינה.

"שמעתי את סמוטריץ' שאמר בעבר, באמירת שקר, שהוא הציע לי את המקום הראשון במפלגתו, מציע לי הערב תפקיד אחר, בממשלה שבכלל עוד לא קמה", אמר וינטר. "חברים - התבלבלתם. לא באנו בשביל ג'וב, כפי שהורגלתם. באנו כדי לשנות. באנו להוביל דרך".

לדבריו, מטרת ההתמודדות של עמך ישראל היא להעניק ייצוג לציבור ימני שאינו מוצא את עצמו במפלגות הקיימות, הן בשל החרמות פוליטיים בין מפלגות המגדירות עצמן ימניות והן בשל התנהלות הקואליציה היוצאת.

"נכנסנו למגרש הפוליטי כדי להציע אלטרנטיבה מנהיגותית לציבור ימני עצום שלא מוכן לקבל שיש לו רק שתי אופציות", אמר.

וינטר טען כי חלק מהמפלגות המגדירות עצמן ימניות מחרימות גורמים אחרים במחנה, בעוד שמפלגות הקואליציה היוצאת נכנעות, לדבריו, לאינטרסים פוליטיים ולחלוקת תפקידים על חשבון הציבור.

יו"ר עמך ישראל הסביר כי מפלגתו מבקשת להתמקד בצורכיהם של משרתי המילואים, הלוחמים, הצעירים ותושבי הפריפריה. לטענתו, מאז שהודיע על כניסתו לפוליטיקה והציג את דרישותיו, החלה נגדו מתקפה מצד גורמים המשתייכים דווקא למחנה הימין.

"מרגע שאמרנו שמגיע לנו יותר - למשרתים, לצעירים, ללוחמים, לפריפריה, הופנתה נגדנו אש מכוערת ובלתי נתפסת - בעיקר מתוך המחנה שלנו", טען.

בהמשך העלה וינטר טענות חמורות בנוגע לצעדים שננקטו, לדבריו, נגד מועמדי מפלגתו ובני משפחותיהם. בין היתר טען להטרדות של מועמדים וילדיהם, להפעלת חוקרים פרטיים, ללחצים על רבנים ואף לקיום טקס "פולסא דנורא" נגד אם שכולה ממלחמת ישראל.

לדבריו, ההתנהלות שהוא מתאר משקפת את התרבות הפוליטית שמפלגתו מבקשת לשנות. "הפוליטיקה של האתמול. זאת שממנה אנשים בורחים ובגללה אנשים טובים ונקיים מתרחקים מהשדה הפוליטי. לא נכנע לזה", הצהיר.

וינטר הציב דרישות מפורשות כתנאי לתמיכת מפלגתו בממשלה הבאה. הראשונה היא קידום חוק מעמד המשרת, שנועד לדבריו לדאוג ללוחמים ולשנות את סדר העדיפויות במדינה. "יתנו חוק מעמד משרת שדואג ללוחמים ושמשנה את סדר העדיפויות במדינה - יקבלו. לא יתנו - לא יקבלו", הבהיר.

דרישה נוספת נוגעת למדיניות ישראל ברצועת עזה. וינטר הצהיר כי מפלגתו תתנה את תמיכתה גם באפשרות להוביל מהלכים להכרעת האויב ולקידום הגירה מרצון מעזה. "יתנו להוביל להכרעה והגירה מרצון בעזה - יקבלו. לא יתנו לא יקבלו. פשוט מאוד", אמר.

בהתייחסו לאפשרויות הקואליציוניות לאחר הבחירות, הבהיר וינטר כי מפלגתו לא תשתתף בהקמת ממשלה עם יאיר גולן. "אנחנו אנשי אמת. לא ניקח את הקולות שלנו ונקים ממשלה עם יאיר גולן, זה לעולם לא יקרה", התחייב.

במקביל תקף את האפשרות שתקום ממשלת ימין שתהיה תלויה במפלגות החרדיות ובהנהגתן, והציג את עמך ישראל כחלופה שנועדה לאפשר הקמת ממשלה בעלת סדרי עדיפויות שונים. "כשאנחנו חזקים, אין ממשלה של גולן-עבאס. כשאנחנו חזקים לא תהיה ממשלה של נתניהו שתלוי בגולדקנופף ובעסקנים".

בהמשך נאומו התייחס יו"ר עמך ישראל גם לחששות מפני האפשרות שמפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה, העומדים במוקד הקריאות לפרישתו. "אל תאמינו להפחדות. אל תאמינו לפייק ניוז ולשקרים הבוטים", אמר. "אנחנו מרגישים בימים האחרונים את הציבור מתעורר. מאות אלפי מתלבטים שיש להם עכשיו למי להצביע ועוד מאות אלפים שחוששים בגלל ההפחדות שהם שומעים".