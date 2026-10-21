לאחר שדוחות מקיפים העלו כי האנטישמיות במוסדות החינוך בבריטניה נמצאים בעלייה דרמטית, ממשלת בריטניה נוקטת בצעדים.

שרת החינוך הבריטית, לוסי פאוול, הודיעה כי ממשלת בריטניה מתכוונת להגביר ולחזק את לימודי השואה בבתי הספר, בניסיון להגביר את הסובלנות בקרב התלמידים.

בנוסף, אוניברסיטאות ובתי ספר יידרשו להכיר באנטישמיות כקטגוריה נפרדת של פגיעה בזולת, ולנקוט פעולות מפורשות נגדה לרבות צעדים ספציפיים במקרים של גילויי אנטישמיות.

ההחלטות מגיעות לאחר סקירה מקיפה בנוגע לרמת האנטישמיות במוסדות החינוך בבריטניה. הסקירה הוזמנה על ידי ממשלת בריטניה בעקבות התגברות האנטישמיות, והיא כללה 27 המלצות למאבק מוגבר באנטישמיות בבתי הספר והאוניברסיטאות. "מדובר ברגע מכונן לחינוך מחדש של צעירים, אצלם נושא האנטישמיות נפוץ במיוחד. זהו ללא ספק משבר, ולדעתי המצב אף החמיר מאז שהחלה הסקירה המיוחדת. מדובר באתגר של ממש עבור יהודים בארצנו, וכן עבור תלמידים ומורים יהודים הפועלים בבתי הספר ובמוסדות החינוך שלנו. אני סבורה כי זהו רגע מכונן עבור הדור הנוכחי והדור הבא, שכן זוהי מהות החינוך - להבין מהי אנטישמיות בעולם המודרני".

היא הוסיפה כי "מערכי שיעור חדשים יאתגרו תפיסות מסוימות הרווחות בקרב צעירים." ואף הזהירה כי "על מורים להימנע מהבאת דעותיהם הפוליטיות האישיות אל תוך הכיתה".

את הסקירה המיוחדת על האנטישמיות ביצע סר דיוויד בל, המשמש כיום כנשיא אוניברסיטת סנדרלנד. בראיון לרשת BBC אמר בל כי "זהו אינו דוח המיועד אך ורק לילדים יהודים בבתי ספר יהודיים; הוא נועד עבור כלל הילדים והצעירים בכל בתי הספר ומוסדות החינוך. אנו יודעים שהאנטישמיות חוצה את כל הגבולות".