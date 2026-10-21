חשד למחדל נוסף בתחום טיפולי הפוריות בישראל: הוריו של ילד בן 12, שנולד בעקבות טיפולי הפריה, טוענים כי בדיקה גנטית שנערכה לאחרונה העלתה אי-התאמה בין הילד לבין אביו.

בעקבות הממצאים פנה האב לבית החולים שבו בוצעה ההפריה, וכעת מתנהל בירור בנושא.

המקרה הובא לידיעת משרד הבריאות, שמעורב בבדיקת נסיבותיו. בשלב זה מדובר בטענת האב, ולא נקבע כי אכן התרחשה טעות בהליך ההפריה או באיזה שלב שלו היא עשויה הייתה להתרחש.

הפרטים שנחשפו מצביעים על מסלול טיפול שכלל שלושה בתי חולים שונים. תחילה טופלה ההפרייה בבית חולים בחו"ל, ובהמשך הועברה לבית חולים בישראל. משם הועברה לבית חולים נוסף במרכז הארץ, שבו בוצע לבסוף ההליך שהובילה להולדת הילד.

המעבר בין המוסדות הרפואיים השונים נמצא כעת במוקד הבירור. נדרשת בדיקה של הטיפול בזרע בכל אחד מבתי החולים שהיו מעורבים בתהליך, כדי לברר את נסיבות אי-ההתאמה הגנטית שעליה דיווח האב.

המקרה הנוכחי מצטרף לפרשות קודמות שבהן התגלו אי-התאמות גנטיות בעקבות הליכי הפריה בישראל.

באחד המקרים הקודמים, שנקשר למעבדת ההפריה החוץ-גופית בבית החולים אסותא ברמת החייל, התברר כי שני ילדים שנולדו בעקבות טיפולי פוריות אינם תואמים גנטית לאביהם.

פרשה נוספת שנחשפה בישראל עסקה בהחלפת עוברים בבית החולים אסותא בראשון לציון. המקרה הוביל להליכים משפטיים סביב זהותה המשפחתית של הילדה סופיה, לאחר שהתברר כי אין התאמה גנטית בינה לבין הוריה המגדלים.

במסגרת אותה פרשה נדונה גם בקשתם של ההורים הגנטיים, אולם נשיא בית המשפט העליון דחה את בקשתם, והילדה נותרה בחזקת הוריה המגדלים.